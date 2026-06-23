Фонд «Защитники Отечества» и Российское общество «Знание» дали старт акции «Служу Отечеству»

Ключевыми событиями акции станут дни воинской славы, памятные даты и государственные праздники. Мероприятия организуют в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«Видим, насколько востребован такой открытый диалог, как искренне ребята воспринимают рассказы героев и какой живой отклик эти встречи находят у школьников и студентов по всей России», — сказала статс-секретарь —заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В Ленинградской области такая работа ведётся с момента создания филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе: за три года проведено более 800 уроков мужества, слушателями стали более 40 000 ребят. Мероприятия провели около 200 ветеранов СВО, которые, в том числе выступают в качестве спикеров на молодёжном форуме «Ладога».

Акция «Служу Отечеству» проводится с 2024 года. В этом году она завершится форумом «Вместе победим!», который состоится в конце августа в Москве.