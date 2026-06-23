В Гатчине роботизировали производство лестниц и стремянок

Общие инвестиции в модернизацию производства составили 316 млн рублей. Из них 252 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Производительность труда».

Благодаря займу ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) предприятие оснастило производство современным оборудованием: роботизированной штамповочной линией, включающей в себя прессовый комплекс с интегрированными роботами, механическим прессом с усилием 400 тонн, установкой для гибки металла с ЧПУ, станками для лазерной резки труб с автоматической подачей профиля и станком для лазерной резки листового металла.

В результате автоматизации производства компания нарастила выпуск на 11%, достигнув 770 тыс. единиц высотного оборудования под брендом «Новая Высота» ежегодно. Завод планирует довести свою долю в соответствующем сегменте отечественного рынка до 30%.

«С привлечением средств федерального Фонда развития промышленности мы менее чем за год провели серьезную автоматизацию и роботизацию производства. Это дало возможность снизить до минимума ручной труд, повысить качество продукции и производительность труда. Так, внедрение автоматического оборудования для лазерной резки позволило увеличить мощности заготовительного участка», – рассказал директор по развитию ООО «Завод высотных конструкций» Дмитрий Антонов.

Готовая продукция поступает в крупные строительные сети. Кроме того, выпускаемые изделия идут на экспорт – в Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

Уровень локализации производства достиг 100%, при изготовлении высотного оборудования используются отечественные материалы и сырье.

Фотографии предоставлены ООО «Завод высотных конструкций»