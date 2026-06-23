Совет поисковиков, историков и архивистов – о трагичных страницах российской истории

Открывая заседание, с приветственным словом выступил заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области Олег Бобков. Он подчеркнул исключительную важность сохранения исторической памяти и обозначил борьбу с фальсификацией истории как одну из ключевых задач патриотического воспитания. Олег Валерьевич также поблагодарил участников за активную работу в этом направлении.

Участники заседания сосредоточились на изучении и сохранении памяти о трагических событиях Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области. Особое внимание было уделено новым данным о геноциде жителей Гатчинской земли в 1942 году. Станислав Бернев представил доклад, в котором через судьбы конкретных людей показал масштаб трагедии и бесчеловечность фашистского режима. Приведённые факты позволили глубже осознать масштабы преступлений, совершённых в тот период.

Продолжая тему военных преступлений, главный архивист Ленинградского областного государственного архива в Выборге Геннадий Москвин представил материалы о создании немцами лагеря для детей в Вырице в 1942-1944 годах. Документы, обнародованные в ходе доклада, проливают свет на одну из самых мрачных страниц оккупации региона.

Краевед и сотрудник музея «Красногвардейский укрепрайон» Рашид Ганцев рассказал о непростой борьбе за юридическое определение статуса места принудительного заключения детей. Его выступление вышло за рамки сухого изложения фактов, сопровождаясь фрагментом документального фильма «Лагерь», где прозвучали воспоминания бывших узников. Эти живые свидетельства стали эмоциональным центром обсуждения и напомнили всем присутствующим о человеческой цене исторических событий.

Никита Трубин, начальник отдела по увековечиванию памяти погибших комитета по молодёжной политике Ленинградской области, поделился результатами архивно‑поисковых работ на территории Вырицы. Систематизация и анализ документов помогают восстановить хронологию событий, уточнить многие детали и связать разрозненные факты в единую картину прошлого.

Практическую сторону поисковой работы осветил командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев. Он рассказал о ходе полевых поисковых работ на территории бывшего детского лагеря. Поисковики не только находят материальные свидетельства прошлого, но и возвращают имена безвестно погребённым. Каждая такая находка – не просто артефакт, а ключ к восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о жертвах.

По окончании заседания участники отправились к памятнику «Долговременная огневая точка Демина» в Пижме: возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

Заседание консультативного совета ещё раз показало: кропотливая работа архивистов, краеведов и поисковиков не просто восстанавливает историческую справедливость – она помогает обществу осознать ценность мира и человечности, опираясь на уроки прошлого.