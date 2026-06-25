Без ассенизаторов не обойтись!

В Гатчине, на площадке регионального Штаба общественной поддержки «Единой России», 19 июня состоялось очередное заседание общественного экосовета. На повестке дня стоял вопрос контроля сброса сточных вод населением и ответственность за нарушения.

Тема выбрана неслучайно: участились жалобы от жителей коттеджных поселков, где выявляются массовые факты сброса хозяйственно-бытовых стоков на рельеф, т. е. прямо на землю либо в водоотводные канавы. В заседании экосовета приняли участие главы Вырицкого, Таицкого и Пудомягского теруправлений, где проблема стоит наиболее остро. Главный посыл: сливать жидкие отходы куда-либо за пределы своей территории запрещено. Хозяйственно-бытовые стоки любой степени очистки следует утилизировать должным образом, но жители сельской местности этим правилом пренебрегают, и в реках и дождевых канавах всё чаще всплывают нечистоты.

Заседание экосовета вел заместитель главы администрации по финансовой политике и муниципальному контролю Илья Носков. С докладом об ответственности за нецентрализованный сброс сточных вод населением выступил начальник Северо-Западного межрайонного отдела департамента Госэконадзора комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Алексей Смирнов. Председатель комитета муниципального контроля администрации Гатчинского округа Александр Беляев доложил об ответственности за несоблюдение муниципальных правил благоустройства.

Главный специалист-эксперт территориального отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Светлана Румянцева подчеркнула, что если в отношении предпринимателей, юридических лиц Роспотребнадзор может применить санкции, то привлекать к ответственности частных лиц за слив хозяйственно-бытовых стоков у ведомства полномочий нет.

Полиция не обладает компетенциями и техсредствами, чтобы, например, брать пробы грунта или воды и анализировать их на предмет загрязненности, но может привлечь к ответственности нарушителей в случае установления факта нанесения ущерба окружающей среде.

В процессе обсуждения члены совета пришли к выводу, что вопрос до конца законодательно не урегулирован. Ответственность за нарушение тех или иных норм и правил требует внимания, и этот вопрос будет обсуждаться на областном уровне, по всей видимости, с законодательными инициативами.

- Мы должны создавать безопасные и комфортные условия проживания для жителей Гатчинского округа, и сегодня мы обсудили один из аспектов этой комфортной и безопасной жизни – сброс сточных вод с участков ИЖС и личных подсобных хозяйств, – прокомментировал Илья Носков. – Надеемся, что коллеги внимательно отнесутся к этой проблематике и внесут

в нормативно-правовые акты соответствующие изменения. В ходе сегодняшней дискуссии мы поняли, как нам нужно действовать: выявлять факты сброса хозяйственно-бытовых стоков с участков и отрабатывать все эти факты с уполномоченным органом Ленобласти – Госэкоконтролем. У них есть соответствующие ресурсы и полномочия по составлению административных протоколов. При первичном выявлении нарушения собственнику выносится предостережение. Если мера оказывается недейственной, наступает административная ответственность.

Илья Носков напомнил, как следует поступать с отходами жизнедеятельности в частном секторе. Для сбора хозяйственно-бытовых стоков собственник должен организовать либо выгребную яму – закрытую емкость, не пропускающую жидкость во внешнюю среду, либо установить локальные очистные сооружения, где стоки проходят полный цикл очистки. Но и в том, и в другом случае необходимо приглашать специализированную технику, которая будет выкачивать эти стоки и увозить их на специальные очистные сооружения. В общем, без ассенизаторов не обойтись.

Екатерина Дзюба