Юные экологи в гостях у Экомилиции

Гостями «Территории Экологической» рядом с поселком Семрино на днях стали воспитанники летнего лагеря Сусанинской школы. По доброй традиции гостей встречал енот Егор – неизменный помощник экомилиции и любимец детей.

Для ребят подготовили насыщенную и очень познавательную программу: они познакомились с работой экомилиции, осмотрели спецтехнику ведомства и проверили свои знания в ЭКОвикторине.

Такие интерактивные форматы отлично работают: в увлекательной и доступной форме дети узнают о том, как беречь природу, знакомятся с ключевыми экологическими проектами региона и понимают, что каждый может внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

Ещё раньше Госэконадзор успешно опробовал экологическую игру, а теперь развивает новый формат — ЭКОвикторину.

«Задача нашей летней смены — рассказать об экологических проектах Ленинградской области как можно большему числу детей и вовлечь их в наши инициативы. Первыми в этом списке стали школы Гатчинского округа», — подчеркнула председатель комитета госэконадзора Рамила Агаева. – Это уже пятая школа, которая присоединилась к просветительской программе за лето. И мы уверены: такие встречи не проходят даром.

Кто знает: возможно, среди этих ребят уже есть будущие экологи, активисты и те, кто придумает новые решения для сохранения природы нашего края.