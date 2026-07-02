Семейный кинопоказ в Приоратском парке

На большом экране зрители увидят мюзикл "Мэри Поппинс, до свидания" о самой лучшей в мире няне с незабываемой и прекрасной музыкой и картину "Влюблен по собственному желанию", которая также не нуждается в представлении.

На летней эстраде выступит лауреат международных конкурсов, художественный руководитель конкурса исполнителей русского романса "Гатчинская Романсиада" Борис Дёмин.

Гостей фестиваля ждёт вечер, наполненный теплом и красотой русской музыкальной традиции в исполнении Бориса Дёмина и, конечно, магией удивительного советского кино.

Программа на 4 июля

15:00 Мастер-класс "Волшебные подвески" (по регистрации)

16:00 "Мэри Поппинс, до свидания" (режиссёр Леонид Квинихидзе, 1983 год, 161 минута 0+)

19:00 Летняя эстрада. Выступает Борис Дёмин

19:30 "Влюблен по собственному желанию" (режиссёр Сергей Микаэлян, 1982, 84 минуты 12+)

Показ проходит при поддержке кинокомпаний "Мосфильм" и "Ленфильм".

Расписание на весь сезон на сайте: https://letoparkkino.ru

Вход свободный.

Гатчина, Приоратский парк, поляна за школой (ул. Чкалова, д. 2)