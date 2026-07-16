Итоги «Семейной зарницы» — 2026

Региональный этап Всероссийской игры «Семейная зарница» объединил 14 семейных команд области в спортивных, интеллектуальных и творческих состязаниях по основам военной подготовки.

Участников регионального этапа приветствовали почетные гости - председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Михаил Соколов, представители филиала фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области, регионального отделения «Движение Первых», регионального отделения «ЮНАРМИЯ» , Ленинградского областного отделения ВДПО, регионального отделения комитета семей воинов отечества Ленинградской области и комитета образования Гатчинского округа.

«Семейная зарница» - это не просто соревнование, а настоящий праздник, укрепляющий связь семьи и государства. Команды прошли испытания на сплоченность, физическую подготовку, интеллект и навыки выживания в экстремальных ситуациях. Помощь в организации и проведении мероприятия оказали волонтеры и представители местного отделения «Движение Первых».

Семья Игнатьевских из поселка Сиверский завоевала почётное второе место в военно-тактическая игре на местности. Наши участники доказали, что им по плечу любые задачи: они продемонстрировали высокий уровень подготовки, волю к победе и невероятный творческий потенциал.

По итогам состязаний победила команда Кингисеппского района, она представит Ленинградскую область в финале Всероссийской игры.

Призерами соревнований стали команды Тосненского и Кировского районов.