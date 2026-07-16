Ленобласть назвала промежуточные итоги капремонта

С начала года выполнили 458 видов работ. Ключевая особенность этого этапа — масштабная подготовительная база: 340 видов пришлось на разработку проектов. Подготовлена основа для дальнейшего качественного ремонта фасадов, кровель, фундаментов и инженерных систем.

«Строительно-монтажные работы завершены в 69 домах (это 118 видов работ). Особое внимание — безопасности и комфорту: отремонтировано 44 лифта, обновлено 38 внутридомовых инженерных систем, 22 крыши, 5 фасадов, 5 фундаментов и 4 подвальных помещения. Фонд капремонта сочетает стратегическое проектирование с реальным обновлением домов. Каждый отремонтированный объект — это не просто цифра в отчёте, а безопасность и уют для сотен семей. Работа продолжается во всех районах с тем же высоким темпом», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.