…И ключ от квартиры, где деньги лежат

…И ключ от квартиры, где деньги лежат

Мошенничество с банковскими картами обретает новые краски. Доверчивость граждан непоколебима.

Рубрики : Криминал     13 Dec 2019

5-го декабря в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 59-летнего жителя Гатчины. Днем ему поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником банка Беляковым Александром и пояснил, что некое лицо в магазине «М-Видео» пытается рассчитаться его банковской картой. «Сотрудник банка» попросил сообщить данные карты, а также установить приложение в смартфоне для защиты денежных средств. Мало того, звонивший попросил сообщить ему данные всех имеющихся у клиента карт и сфотографировать их с обеих сторон. После этого, ничтоже сумняшеся, заявил, что с банковских карт будут списываться денежные средства на другой счет – для сохранности. Но в 16-00 все деньги вернутся обратно на счет.

Легковерный держатель банковских карт прождал возврата своих кровных до вечера, а не дождавшись, обратился в полицию. В общей сложности с его счетов было списано более 320 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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