…И ключ от квартиры, где деньги лежат

5-го
декабря в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление
от 59-летнего жителя Гатчины. Днем ему поступил звонок от мужчины, который
представился сотрудником банка Беляковым Александром и пояснил, что некое
лицо в магазине «М-Видео» пытается рассчитаться его банковской картой.
«Сотрудник банка» попросил сообщить данные карты, а также установить приложение
в смартфоне для защиты денежных средств. Мало того, звонивший попросил сообщить
ему данные всех имеющихся у клиента карт и сфотографировать их с обеих сторон.
После этого, ничтоже сумняшеся, заявил, что с банковских карт будут списываться
денежные средства на другой счет – для сохранности. Но в 16-00 все деньги
вернутся обратно на счет.
Легковерный
держатель банковских карт прождал возврата своих кровных до вечера, а не
дождавшись, обратился в полицию. В общей сложности с его счетов было списано
более 320 тысяч рублей.
По
факту кражи возбуждено уголовное дело.