С надеждой на новую жизнь

Наркозависимые – это те, чья жизнь находится под контролем наркотиков. Это
несчастные люди с хронической и прогрессирующей болезнью, которые зачастую сами
не осознают, в какую беду попали. Если не начать лечение вовремя, то у этого
пагубного пристрастия всегда печальный финал.
Одним лечением проблема не решается. Абстинентный синдром (ломка) снимается
медикаментозно довольно быстро, но это лишь маленький шажок к избавлению от
зависимости. Качественное лечение невозможно без психологической помощи и
социальной адаптации бывшего зависимого человека в обществе.
«Если же речь идет только о медицинской реабилитации, то эффективность
оценивается в 14,2%», – сообщил главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений
Брюн на конференции по комплексной реабилитации и ресоциализации
наркозависимых, которая прошла в Петербурге 6-7 ноября нынешнего года. Эксперт
отметил, что часть людей нуждается в длительных реабилитационных программах,
которые дают результат около 80%. Необходимо сформировать «лечебную
субкультуру», чтобы после первичного лечения больной не оказывался один на один
с проблемой. «Он не должен общаться с людьми, которые втянули его в
наркотизацию, а других друзей и знакомых у него нет и он в пустоте. Наиболее
социально активная часть населения готова подхватить этих людей и
сопровождать», - заметил Евгений Брюн.
В 2013 году социальная реабилитация была выведена из состава
государственной наркологической помощи, и это чрезвычайно важное дело полностью
перешло к независимым реабилитационным центрам. Многие из этих
негосударственных учреждений работают с 90-х годов прошлого века. Есть такой и
в Ленинградской области – это Центр социальной реабилитации «Новая Жизнь» в Кингисеппском
районе.
Центр был основан в мае 1995 года и с тех пор помощь была оказана более чем
8 тыс. человек в возрасте от 13 до 65 лет. Полный курс реабилитации прошли 2
тысячи человек, более 1200 из которых на сегодняшний день имеют стойкую
ремиссию от 1 года до 23 лет.
В Центре были проведены два научных исследования по изучению эффективности
проводимой социально-трудовой реабилитации, которые подтвердили высокий
результат ресоциализации и эффективность применяемой методики – реабилитация в
59,1%. С итогами исследований можно ознакомиться на сайте Центра: newliferus.ru
Помощь оказывается только с согласия зависимого – никакого принуждения!
Каждый волен в любой момент прервать реабилитацию и покинуть Центр. Программа
реабилитации базируется на восстановлении трудовых навыков, социотерапии и
психокоррекционной работе с родственниками больных. Весь курс – бесплатный и
состоит из 12-ти месяцев социальной реабилитации, 6-ти месяцев стажировки в
загородных условиях стационарного центра и 4-х месяцев адаптации в городском
подразделении.
Начиная с 1999 года, центр реабилитации «Новая Жизнь» ведёт активную
профилактику наркомании среди подростков. Только за 2019 год эксперты Центра
неоднократно выступали на конференциях, семинарах и круглых столах, принимали
участие в 13-ом антинаркотическом музыкальном фестивале в СК «Юбилейный».
«Специалистами Центра регулярно проводятся ежемесячные антинаркотические
информационно-профилактические акции «От сердца к сердцу» по всей Ленинградской
области», - рассказывает Евгения Ходенкова, руководитель городского
департамента Центра реабилитации «Новая Жизнь», - «В этих акциях всегда
участвуют наши выпускники, которые рассказывают подросткам и молодёжи о своей
жизни до Центра – о том, как они попали в беду и через что им пришлось пройти,
чтобы вернуться к нормальной жизни. Такие рассказы от первого лица производят
на слушателей неизгладимое впечатление и заставляют очень серьёзно задуматься».
В обществе к наркоманам отношение отрицательное. Многие считают, что они
сами выбрали свою судьбу. Но стоит поставить себя на место родственников, чей
близкий человек стал наркозависимым, чтобы понять беду этих людей.
За помощью в центр может обратиться любой желающий – независимо от
возраста, пола, вероисповедания, философских взглядов и мировоззрения.
Вся информация на сайте – newliferus.ru
или по телефону – 8-800-222-25-70 (с 8.00 до 22.00)
Также всегда можно получить консультацию в ГБУЗ Ленинградский областной
наркологический диспансер: «Горячая линия» – (812) 296-99-03 (по рабочим дням с
09.00 до 15.00) или на сайте – лонд.рф