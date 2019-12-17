С надеждой на новую жизнь

Наркозависимые – это те, чья жизнь находится под контролем наркотиков. Это несчастные люди с хронической и прогрессирующей болезнью, которые зачастую сами не осознают, в какую беду попали. Если не начать лечение вовремя, то у этого пагубного пристрастия всегда печальный финал.

Одним лечением проблема не решается. Абстинентный синдром (ломка) снимается медикаментозно довольно быстро, но это лишь маленький шажок к избавлению от зависимости. Качественное лечение невозможно без психологической помощи и социальной адаптации бывшего зависимого человека в обществе.

«Если же речь идет только о медицинской реабилитации, то эффективность оценивается в 14,2%», – сообщил главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн на конференции по комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых, которая прошла в Петербурге 6-7 ноября нынешнего года. Эксперт отметил, что часть людей нуждается в длительных реабилитационных программах, которые дают результат около 80%. Необходимо сформировать «лечебную субкультуру», чтобы после первичного лечения больной не оказывался один на один с проблемой. «Он не должен общаться с людьми, которые втянули его в наркотизацию, а других друзей и знакомых у него нет и он в пустоте. Наиболее социально активная часть населения готова подхватить этих людей и сопровождать», - заметил Евгений Брюн.

В 2013 году социальная реабилитация была выведена из состава государственной наркологической помощи, и это чрезвычайно важное дело полностью перешло к независимым реабилитационным центрам. Многие из этих негосударственных учреждений работают с 90-х годов прошлого века. Есть такой и в Ленинградской области – это Центр социальной реабилитации «Новая Жизнь» в Кингисеппском районе.

Центр был основан в мае 1995 года и с тех пор помощь была оказана более чем 8 тыс. человек в возрасте от 13 до 65 лет. Полный курс реабилитации прошли 2 тысячи человек, более 1200 из которых на сегодняшний день имеют стойкую ремиссию от 1 года до 23 лет.

В Центре были проведены два научных исследования по изучению эффективности проводимой социально-трудовой реабилитации, которые подтвердили высокий результат ресоциализации и эффективность применяемой методики – реабилитация в 59,1%. С итогами исследований можно ознакомиться на сайте Центра: newliferus.ru

Помощь оказывается только с согласия зависимого – никакого принуждения! Каждый волен в любой момент прервать реабилитацию и покинуть Центр. Программа реабилитации базируется на восстановлении трудовых навыков, социотерапии и психокоррекционной работе с родственниками больных. Весь курс – бесплатный и состоит из 12-ти месяцев социальной реабилитации, 6-ти месяцев стажировки в загородных условиях стационарного центра и 4-х месяцев адаптации в городском подразделении.

Начиная с 1999 года, центр реабилитации «Новая Жизнь» ведёт активную профилактику наркомании среди подростков. Только за 2019 год эксперты Центра неоднократно выступали на конференциях, семинарах и круглых столах, принимали участие в 13-ом антинаркотическом музыкальном фестивале в СК «Юбилейный».

«Специалистами Центра регулярно проводятся ежемесячные антинаркотические информационно-профилактические акции «От сердца к сердцу» по всей Ленинградской области», - рассказывает Евгения Ходенкова, руководитель городского департамента Центра реабилитации «Новая Жизнь», - «В этих акциях всегда участвуют наши выпускники, которые рассказывают подросткам и молодёжи о своей жизни до Центра – о том, как они попали в беду и через что им пришлось пройти, чтобы вернуться к нормальной жизни. Такие рассказы от первого лица производят на слушателей неизгладимое впечатление и заставляют очень серьёзно задуматься».

В обществе к наркоманам отношение отрицательное. Многие считают, что они сами выбрали свою судьбу. Но стоит поставить себя на место родственников, чей близкий человек стал наркозависимым, чтобы понять беду этих людей.

За помощью в центр может обратиться любой желающий – независимо от возраста, пола, вероисповедания, философских взглядов и мировоззрения.

Вся информация на сайте – newliferus.ru или по телефону – 8-800-222-25-70 (с 8.00 до 22.00)

Также всегда можно получить консультацию в ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер: «Горячая линия» – (812) 296-99-03 (по рабочим дням с 09.00 до 15.00) или на сайте – лонд.рф



