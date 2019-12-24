Опасные игры

Употребление и распространение наркотиков – зло, которое никогда не остается безнаказанным. Люди, вставшие на опасную дорожку, рискуют не только здоровьем и свободой, но и жизнью.

Уже давно прошли лихие девяностые годы, когда правоохранительные органы не справлялись с потоком наркотрафика из-за границы, а приобрести запрещенные препараты можно было в любой подворотне. С тех пор ситуация улучшилась многократно. Тем удивительнее, что среди молодых людей, решивших побаловаться запрещенными препаратами или распространить их среди сверстников, до сих пор есть те, кто не осознает серьезности нависшей над ними опасности. Между тем, игра с законом гарантированно заканчивается для всех длительным заключением под стражу и радикальными переменами в жизни.

Необходимо помнить, что даже косвенное участие в распространении наркотиков, приведет к расплате и справедливому наказанию. Вот лишь несколько наглядных примеров, когда легкомысленность и нежелание соблюдать закон, привели к самым печальным последствиям.

Так, на днях в аэропорту Пулково сотрудниками транспортной полиции выявлен гражданин, у которого на пункте предполетного досмотра обнаружены наркотические средства. Пассажир пытался пронести в самолет, следующий из Санкт-Петербурга во Владикавказ, метадон и марихуану, и был ожидаемо задержан. Позже выяснилось, что наркотики он приобрел с целью личного использования.

Мужчина эмоционально себя вел, громко разговаривал, размахивал руками. В результате проведенных мероприятий с использованием служебно-розыскной собаки в его сумке обнаружен и изъят сверток, обмотанный прозрачной полимерной пленкой и имеющий специфический запах.

В свертке оказалось вещество, которое согласно заключению криминалистического исследования является наркотическим средством метадон массой 0,74 грамма и наркотическим средством канабис (марихуана) массой в высушенном состоянии 3,08 грамма.

В настоящее время дознанием ЛО МВД России в аэропорту Пулково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает наказание сроком до трех лет лишения свободы.

А на Ладожском вокзале Санкт-Петербурга сотрудниками транспортной полиции обратили внимание на 30-летнего жителя Тюмени. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято вещество, которое согласно экспертно-криминалистической экспертизе является наркотическим средством «гашиш», общей массой около 600 г. Гражданин упаковал наркотики в шесть пакетиков весом 100 г каждый и спрятал их в карманы своей одежды.

Установлено, что житель из Тюмени приехал в Северную столицу для приобретения запрещенного вещества с целью дальнейшего распространения в родном городе. Наркотики он приобретал через «закладки», которые располагались в разных районах Ленинградской области. Стоимость незаконной покупки составила порядка 240 тысяч рублей.

Однако довести свой замысел до конца ему не удалось, в связи с тем, что дилер был задержан сотрудниками транспортной полиции. Следственным управлением СПб ЛУ МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1УК РФ: «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.