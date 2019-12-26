Область поставила рекорд по диспансеризации

Охват
населения профилактическими осмотрами в 2019 году, по предварительным данным,
составил 52%, что значительно превышает показатель прошлого года и план на
текущий год. Профилактические и диспансерные осмотры прошли 626 тыс. человек
взрослого населения и более 237 тыс. детей и подростков, еще 73 тыс. прошли
периодические медицинские осмотры на производствах.
«Мы
последовательно, год от года, усиливаем работу по проведению диспансеризации —
это очень важно для раннего выявления сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний. Вовремя проведенная профилактика и своевременно назначенное
лечение сегодня являются одними из серьезных шагов к снижению смертности», —
отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Планируется,
что охват населения области диспансерным и профилактическим осмотрами в 2020
году превысит показатели текущего года.
Сегодня
диспансеризацию ленинградцы могут пройти не только в поликлинике, но и на
фельдшерско-акушерском пункте, в сельской амбулатории, причем не только в
рабочие дни, но и в субботу. Записаться на проведение диспансеризации можно с
помощью электронной записи, по телефону, непосредственно в регистратуре и с
помощью терминала, которые имеются в большинстве поликлиник. График проведения
диспансеризации размещен на сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской
области.
Осмотр,
при отсутствии необходимости проведения дополнительных обследований и
консультативной помощи врачами-специалистами, можно пройти за 1 день.