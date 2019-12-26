Область поставила рекорд по диспансеризации

Охват населения профилактическими осмотрами в 2019 году, по предварительным данным, составил 52%, что значительно превышает показатель прошлого года и план на текущий год. Профилактические и диспансерные осмотры прошли 626 тыс. человек взрослого населения и более 237 тыс. детей и подростков, еще 73 тыс. прошли периодические медицинские осмотры на производствах.

«Мы последовательно, год от года, усиливаем работу по проведению диспансеризации — это очень важно для раннего выявления сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Вовремя проведенная профилактика и своевременно назначенное лечение сегодня являются одними из серьезных шагов к снижению смертности», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Планируется, что охват населения области диспансерным и профилактическим осмотрами в 2020 году превысит показатели текущего года.

Сегодня диспансеризацию ленинградцы могут пройти не только в поликлинике, но и на фельдшерско-акушерском пункте, в сельской амбулатории, причем не только в рабочие дни, но и в субботу. Записаться на проведение диспансеризации можно с помощью электронной записи, по телефону, непосредственно в регистратуре и с помощью терминала, которые имеются в большинстве поликлиник. График проведения диспансеризации размещен на сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Осмотр, при отсутствии необходимости проведения дополнительных обследований и консультативной помощи врачами-специалистами, можно пройти за 1 день.