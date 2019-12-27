31 декабря 2019 года отменяются последние рейсы маршрутов:
№
500
Сиверский – Батово в 23-45,
Батово – Сиверский
в 0-00.
№
505
Сиверский – Дружная Горка в 23-45,
Дружная Горка –
Сиверский в 0-00.
№
511
Сиверский – Лесничество в 22-30,
Лесничество –
Сиверский в 22-55.
№ 151Д Дружная Горка -
Гатчина в 19-15,
Гатчина – Дружная
Горка в 20-35.
№ 151 Сиверский – Гатчина
в 21-00,
Гатчина –
Сиверский в 22-15.
1, 2 января 2020 года отменяются рейсы по маршруту №
513 Гатчина – Никольское. С 3 по 8 января работа в обычном режиме.
ОТМЕНА
РЕЙСОВ
С 1 по 8 января отменяются рейсы маршрутов:
№
121 Сиверский – Батово – все рейсы
№ 120 Сиверский – Дружная Горка в 7-35, 8-30, 10-10, 12-55, 14-25, 15-30, 16-45, 17-35
Дружная
Горка – Сиверский – 8-05, 8-55, 10-35, 13-20, 14-50, 15-50, 17-10, 18-00
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЙСОВ:
С 3 по 8 января 2020г. выполняются рейсы маршрутов:
№
2, 4, 123, 151-Д, 500, 502, 503, 505, 507, 511, 512 – по режиму
воскресного дня
№
120 Сиверский – Др. Горка в 6-05, 7-00, 11-45, 18-40, 19-55
Др.
Горка – Сиверский
в 6-25, 7-25, 12-10, 19-05, 20-15
01.01.2020г.
выполняются рейсы маршрутов:
№ 500 Сиверский – Батово в 9-40, 10-50, 11-45, 13-05, 15-10, 16-45, 17-45, 19-20, 20-55, 21-50, 23-45
Батово – Сиверский в 10-10, 11-15, 12-25, 13-30, 15-40, 17-15, 18-10, 19-45, 21-30, 22-20, 0-00
№ 502 Сиверский – Ляды в 14-25, 15-45,
17-40
Ляды – Сиверский в 15-00, 16-25,
18-10
№ 503 Сиверский – Вырица в 11-30, 13-36,
16-45, 18-10
Вырица – Сиверский в 12-15, 15-55,
17-25, 18-50
№ 505 Сив. – Др. Горка в 9-15, 12-10,
13-10, 17-10, 20-55, 23-45
Др. Горка – Сиверский в 9-40, 12-40,
13-45, 16-15, 17-35, 21-30, 0-00
№ 506 Сиверский – Белогорка в 14-00, 15-45
Белогорка – Сиверский в 14-50, 16-30
№ 506а Сиверский – Изора в 10-50, 17-40, 21-50
Изора – Сиверский в 11-30, 18-10,
22-25
№ 507 Сиверский – Симанково через Др. Горку в 15-00, 18-05
Симанково – Сиверский в 15-50, 18-50
№ 507а Сиверский – Большево в 13-20, 19-10
Большево – Сиверский – 13-30, 19-20
№ 511 Сиверский – Лесничество (Новосив.) в 10-10, 10-50,
11-50, 13-05, 14-00, 15-10, 16-50, 17-45, 18-40, 19-55, 20-55, 21-50, 22-30
Лесничество (Новосиверская) – Сиверский в 10-25, 11-20, 12-30, 13-25, 14-20, 15-30, 17-15, 18-10 ,19-00, 20-20, 21-25, 22-10, 22-55
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЙСОВ:
1 января 2020г.
№ 2 Сиверский – Белогорка в 11-45, 13-05, 13-50, 15-10, 16-45, 17-40, 18-35, 19-15, 20-00, 20-55
Белогорка – Сиверский в 12-10, 13-30,
14-15, 15-35, 17-10, 18-00, 18-55, 19-15, 20-00, 21-05
№ 151 Сиверский – Гатчина 10-10, 11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05
Гатчина – Сиверский – 11-15, 12-20,
13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20
2 января 2020г.
№ 2 Сив. – Белогорка в 5-50, 6-20,
7-05, 7-40, 8-30, 11-45, 13-05, 13-50, 15-10, 16-45, 17-40, 18-35, 19-15,
20-00, 20-55
Белогорка – Сив. в 6-00, 6-35, 7-20, 8-05, 8-55, 12-10, 13-30, 14-15М, 15-35, 17-10, 18-00, 18-55, 19-45, 20-20, 21-05
№ 151 Сиверский – Гатчина 5-50, 7-00, 7-55,
9-10, 10-10, 11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05
Гатчина – Сиверский в 6-50, 8-05, 9-05, 10-20, 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20
2 января 2020
года выполняются рейсы маршрутов:
№
500 Сиверский –
Батово - все с 5-15 до 23-45
Батово
– Сиверский - все с 5-45 до 0-00
№
502 Сиверский – Ляды в 14-25, 15-45,
17-40
Ляды
– Сиверский
в 15-00, 16-25, 18-10
№
503 Сиверский –
Вырица
в 11-30, 13-36, 16-45, 18-10
Вырица
– Сиверский
в 12-15, 15-55, 17-25, 18-50
№
505 Сив. – Др. горка – все с 5-00 до
23-45, кроме 6-40, 9-40
Др.
Горка – Сиверский - все с 5-45 до 0-00, кроме 7-00, 10-10
№
506 Сиверский –
Белогорка
в 14-00, 15-45
Белогорка
– Сиверский
в 14-50, 16-30
№
506а Сиверский – Изора в 10-50, 17-40, 21-50
Изора
– Сиверский
в 11-30, 18-10, 22-25
№
507 Сиверский –
Симанково через Др. Горку в 15-00, 18-05
Симанково
– Сиверский
в 15-50, 18-50
№
507а Сиверский –
Большево
в 13-20, 19-20
Большево
– Сиверский
– 13-30, 19-30
№
511 Сиверский –
Лесничество
– все с 5-55 до 22-30
Лесничество
– Сиверский
– все с 6-25 до 22-55
Расписание
маршрута № 151 Сиверский – Гатчина в праздничные дни:
1
Января 2020 года
Сиверский
– Гатчина:
10-10, 11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05
Гатчина
– Сиверский:
11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20
2 января 2020 года
Сиверский
– Гатчина:
5-50, 7-00, 7-55, 9-10, 10-10, 11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05
Гатчина
– Сиверский:
6-50, 8-05, 9-05, 10-20, 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20
С 3
по 8 января 2020 года
Сиверский
– Гатчина:
5-50, 7-00, 7-55, 9-10, 10-10, 11-20, 11-40, 12-20, 12-40, 13-50, 14-50, 16-20,
17-10, 17-30, 18-35, 20-05, 21-00
Гатчина – Сиверский: 6-50, 8-05, 9-05, 10-20, 11-15, 12-20, 12-40, 13-30, 13-50, 15-00, 16-05, 17-30, 18-20, 18-40, 19-45, 21-00, 21-20, 22-15