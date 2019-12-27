31 декабря 2019 года отменяются последние рейсы маршрутов:

№ 500 Сиверский – Батово в 23-45,

Батово – Сиверский в 0-00.

№ 505 Сиверский – Дружная Горка в 23-45,

Дружная Горка – Сиверский в 0-00.

№ 511 Сиверский – Лесничество в 22-30,

Лесничество – Сиверский в 22-55.

№ 151Д Дружная Горка - Гатчина в 19-15,

Гатчина – Дружная Горка в 20-35.

№ 151 Сиверский – Гатчина в 21-00,

Гатчина – Сиверский в 22-15.

1, 2 января 2020 года отменяются рейсы по маршруту № 513 Гатчина – Никольское. С 3 по 8 января работа в обычном режиме.





ОТМЕНА РЕЙСОВ

С 1 по 2 января 2020 года отменяются рейсы маршрутов: № 4, № 120, № 123, № 512, № 151Д





С 1 по 8 января отменяются рейсы маршрутов:

№ 121 Сиверский – Батово – все рейсы

№ 120 Сиверский – Дружная Горка в 7-35, 8-30, 10-10, 12-55, 14-25, 15-30, 16-45, 17-35

Дружная Горка – Сиверский – 8-05, 8-55, 10-35, 13-20, 14-50, 15-50, 17-10, 18-00

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЙСОВ:

С 3 по 8 января 2020г. выполняются рейсы маршрутов:

№ 2, 4, 123, 151-Д, 500, 502, 503, 505, 507, 511, 512 – по режиму воскресного дня

№ 120 Сиверский – Др. Горка в 6-05, 7-00, 11-45, 18-40, 19-55

Др. Горка – Сиверский в 6-25, 7-25, 12-10, 19-05, 20-15

01.01.2020г. выполняются рейсы маршрутов:

№ 500 Сиверский – Батово в 9-40, 10-50, 11-45, 13-05, 15-10, 16-45, 17-45, 19-20, 20-55, 21-50, 23-45

Батово – Сиверский в 10-10, 11-15, 12-25, 13-30, 15-40, 17-15, 18-10, 19-45, 21-30, 22-20, 0-00

№ 502 Сиверский – Ляды в 14-25, 15-45, 17-40

Ляды – Сиверский в 15-00, 16-25, 18-10

№ 503 Сиверский – Вырица в 11-30, 13-36, 16-45, 18-10

Вырица – Сиверский в 12-15, 15-55, 17-25, 18-50

№ 505 Сив. – Др. Горка в 9-15, 12-10, 13-10, 17-10, 20-55, 23-45

Др. Горка – Сиверский в 9-40, 12-40, 13-45, 16-15, 17-35, 21-30, 0-00

№ 506 Сиверский – Белогорка в 14-00, 15-45

Белогорка – Сиверский в 14-50, 16-30

№ 506а Сиверский – Изора в 10-50, 17-40, 21-50

Изора – Сиверский в 11-30, 18-10, 22-25

№ 507 Сиверский – Симанково через Др. Горку в 15-00, 18-05

Симанково – Сиверский в 15-50, 18-50

№ 507а Сиверский – Большево в 13-20, 19-10

Большево – Сиверский – 13-30, 19-20

№ 511 Сиверский – Лесничество (Новосив.) в 10-10, 10-50, 11-50, 13-05, 14-00, 15-10, 16-50, 17-45, 18-40, 19-55, 20-55, 21-50, 22-30

Лесничество (Новосиверская) – Сиверский в 10-25, 11-20, 12-30, 13-25, 14-20, 15-30, 17-15, 18-10 ,19-00, 20-20, 21-25, 22-10, 22-55

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЙСОВ:

1 января 2020г.

№ 2 Сиверский – Белогорка в 11-45, 13-05, 13-50, 15-10, 16-45, 17-40, 18-35, 19-15, 20-00, 20-55

Белогорка – Сиверский в 12-10, 13-30, 14-15, 15-35, 17-10, 18-00, 18-55, 19-15, 20-00, 21-05

№ 151 Сиверский – Гатчина 10-10, 11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05

Гатчина – Сиверский – 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20





2 января 2020г.

№ 2 Сив. – Белогорка в 5-50, 6-20, 7-05, 7-40, 8-30, 11-45, 13-05, 13-50, 15-10, 16-45, 17-40, 18-35, 19-15, 20-00, 20-55

Белогорка – Сив. в 6-00, 6-35, 7-20, 8-05, 8-55, 12-10, 13-30, 14-15М, 15-35, 17-10, 18-00, 18-55, 19-45, 20-20, 21-05

№ 151 Сиверский – Гатчина 5-50, 7-00, 7-55, 9-10, 10-10, 11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05

Гатчина – Сиверский в 6-50, 8-05, 9-05, 10-20, 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20

2 января 2020 года выполняются рейсы маршрутов:

№ 500 Сиверский – Батово - все с 5-15 до 23-45

Батово – Сиверский - все с 5-45 до 0-00

№ 502 Сиверский – Ляды в 14-25, 15-45, 17-40

Ляды – Сиверский в 15-00, 16-25, 18-10

№ 503 Сиверский – Вырица в 11-30, 13-36, 16-45, 18-10

Вырица – Сиверский в 12-15, 15-55, 17-25, 18-50

№ 505 Сив. – Др. горка – все с 5-00 до 23-45, кроме 6-40, 9-40

Др. Горка – Сиверский - все с 5-45 до 0-00, кроме 7-00, 10-10

№ 506 Сиверский – Белогорка в 14-00, 15-45

Белогорка – Сиверский в 14-50, 16-30

№ 506а Сиверский – Изора в 10-50, 17-40, 21-50

Изора – Сиверский в 11-30, 18-10, 22-25

№ 507 Сиверский – Симанково через Др. Горку в 15-00, 18-05

Симанково – Сиверский в 15-50, 18-50

№ 507а Сиверский – Большево в 13-20, 19-20

Большево – Сиверский – 13-30, 19-30

№ 511 Сиверский – Лесничество – все с 5-55 до 22-30

Лесничество – Сиверский – все с 6-25 до 22-55

Расписание маршрута № 151 Сиверский – Гатчина в праздничные дни:

1 Января 2020 года

Сиверский – Гатчина: 10-10, 11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05

Гатчина – Сиверский: 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20

2 января 2020 года

Сиверский – Гатчина: 5-50, 7-00, 7-55, 9-10, 10-10, 11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05

Гатчина – Сиверский: 6-50, 8-05, 9-05, 10-20, 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20

С 3 по 8 января 2020 года

Сиверский – Гатчина: 5-50, 7-00, 7-55, 9-10, 10-10, 11-20, 11-40, 12-20, 12-40, 13-50, 14-50, 16-20, 17-10, 17-30, 18-35, 20-05, 21-00

Гатчина – Сиверский: 6-50, 8-05, 9-05, 10-20, 11-15, 12-20, 12-40, 13-30, 13-50, 15-00, 16-05, 17-30, 18-20, 18-40, 19-45, 21-00, 21-20, 22-15