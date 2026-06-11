Обществознание - самый популярный экзамен по выбору

В Гатчинском муниципальном округе сегодня было задействовано 3 ППЭ, 30 аудиторий, 3 руководителя пунктов, 60 организаторов в аудиториях, 6 технических специалистов, 6 членов ГЭК. Мониторинг хода ЕГЭ осуществляли 16 общественных наблюдателей. Порядок в пунктах проведения экзаменов и на прилегающих территориях обеспечивали сотрудники органов внутренних дел.

Обществознание является одним из массовых экзаменов по выбору. На него зарегистрировано 264 участника и задействовано 19 аудиторий. Продолжительность ЕГЭ по обществознанию – 3 часа 30 минут. Установленный минимальный балл - 42.

На ЕГЭ по физике зарегистрировано 149 участников и задействовано 11 аудиторий. Продолжительность ЕГЭ по физике – 3 часа 55 минут. На ЕГЭ по физике для построения графиков и схем участникам разрешено пользоваться линейкой, не содержащей справочной информации, и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл - 36.

Участник ЕГЭ Никита рассказал:

«Экзамен по физике прошел в комфортной обстановке. Сопровождающие вне аудитории внимательные, помогали ориентироваться на территории пункта проведения экзамена. Организаторы в аудитории все делали по инструкции, в начале экзамена провели подробный инструктаж».

Официальное объявление результатов экзаменов по обществознанию и физике - не позднее 25 июня.

Желаем выпускникам удачи и отличных результатов!