Кто будет убирать у мусорных контейнеров

В редакцию обратился
житель Пудомягского поселения Борис Юрьевич Бродягин. С началом «мусорной
реформы» в Гатчинском районе в деревне Веккелево рядом с его домом поставили
контейнер для мусора. Он считает, что деревне этот контейнер не нужен. Местные
жители, по его словам, туда мусор не выносят. Зато кидают пакеты проезжающие по
трассе «Гатчина – Павловск». С одной стороны, все нормативы по удаленности от
его жилого дома выдержаны, с другой – контейнер открытый, стоит не на
специально оборудованной площадке. Мусор разлетается, вокруг стало грязно. «Кто
будет убирать здесь?» - спрашивает Борис Юрьевич. Сейчас, по его словам, он
выходит на уборку всей семьей.
Отвечает
заместитель главы администрации Пудомягского сельского поселения Марина
Анатольевна Ефремова.
- До 1 февраля, когда
начнется начисление платы за вывоз мусора в частном секторе, мы должны
подготовить и согласовать все контейнерные площадки. Пока у нас, так сказать,
«проба пера». Мы стараемся выслушивать предложения, где можно поставить
контейнер, не задев ничьих интересов. Но выбрать место для установки контейнера
не так просто – требуется соблюсти санитарные нормы и правила, перевозчику
нужно разворотное кольцо, а в середине деревни его не найти, нужно, чтобы
техника могла подъехать к контейнеру.
Контейнер для мусора в
деревне Веккелево был установлен напротив дома №1 две недели назад. Он
предназначен для жильцов частных домов этой деревни и деревни Шаглино. Место
установки согласовано с перевозчиком и Роспотребнадзором. Контейнер стоит на
асфальте. Делать ограждение мусорной площадки и все, что необходимо, будем в
весенний период, когда появятся средства и сама возможность проводить эти
работы. К этому времени мы проанализируем, сколько будет собираться мусора с
этой территории. От этого будет зависеть, сколько нужно поставить контейнеров,
как часто их вывозить и какого размера делать площадку.
С нового 2020 года будет
решен вопрос с уборкой мусора у контейнеров. Пока площадка не огорожена, наши
дворники два раза в неделю будут делать уборку всей территории вокруг
контейнеров. А когда появятся ограждения, за чистоту на площадке будет отвечать
перевозчик, а за ее пределами – администрация поселения.
В первой половине дня в
субботу, 28 декабря, администрация Пудомягского поселения в очередной раз проинспектировала
мусорные площадки. В деревне Веккелево у контейнера было чисто.