Кто будет убирать у мусорных контейнеров

В редакцию обратился житель Пудомягского поселения Борис Юрьевич Бродягин. С началом «мусорной реформы» в Гатчинском районе в деревне Веккелево рядом с его домом поставили контейнер для мусора. Он считает, что деревне этот контейнер не нужен. Местные жители, по его словам, туда мусор не выносят. Зато кидают пакеты проезжающие по трассе «Гатчина – Павловск». С одной стороны, все нормативы по удаленности от его жилого дома выдержаны, с другой – контейнер открытый, стоит не на специально оборудованной площадке. Мусор разлетается, вокруг стало грязно. «Кто будет убирать здесь?» - спрашивает Борис Юрьевич. Сейчас, по его словам, он выходит на уборку всей семьей.

Отвечает заместитель главы администрации Пудомягского сельского поселения Марина Анатольевна Ефремова.

- До 1 февраля, когда начнется начисление платы за вывоз мусора в частном секторе, мы должны подготовить и согласовать все контейнерные площадки. Пока у нас, так сказать, «проба пера». Мы стараемся выслушивать предложения, где можно поставить контейнер, не задев ничьих интересов. Но выбрать место для установки контейнера не так просто – требуется соблюсти санитарные нормы и правила, перевозчику нужно разворотное кольцо, а в середине деревни его не найти, нужно, чтобы техника могла подъехать к контейнеру.

Контейнер для мусора в деревне Веккелево был установлен напротив дома №1 две недели назад. Он предназначен для жильцов частных домов этой деревни и деревни Шаглино. Место установки согласовано с перевозчиком и Роспотребнадзором. Контейнер стоит на асфальте. Делать ограждение мусорной площадки и все, что необходимо, будем в весенний период, когда появятся средства и сама возможность проводить эти работы. К этому времени мы проанализируем, сколько будет собираться мусора с этой территории. От этого будет зависеть, сколько нужно поставить контейнеров, как часто их вывозить и какого размера делать площадку.

С нового 2020 года будет решен вопрос с уборкой мусора у контейнеров. Пока площадка не огорожена, наши дворники два раза в неделю будут делать уборку всей территории вокруг контейнеров. А когда появятся ограждения, за чистоту на площадке будет отвечать перевозчик, а за ее пределами – администрация поселения.

В первой половине дня в субботу, 28 декабря, администрация Пудомягского поселения в очередной раз проинспектировала мусорные площадки. В деревне Веккелево у контейнера было чисто.



