Светлый праздник Рождества

Сегодня утром в
Павловском кафедральном соборе города Гатчины состоялась божественная литургия,
которую провёл епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. По окончанию службы к
прихожанам обратились глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава
администрации Людмила Нещадим.
«Сердечно поздравляем
всех православных жителей Гатчинского района со светлым праздником Рождества
Христова. В этот день весь православный мир объединяет благословенная радость и
надежда на спасение, которое даровано нам Господом. Пусть созидательная сила
этого праздника пробуждает в наших сердцах любовь и веру, побуждает нас на
добрые поступки и дела, помогает жить в мире и согласии, быть добросердечными и
милосердными. Желаю всем нашим жителям доброго здоровья, семейного счастья,
мира в душе и светлей радости», - выступила со словами поздравления Людмила
Нещадим.
Пресс-служба
администрации Гатчинского района