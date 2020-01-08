Светлый праздник Рождества

Сегодня утром в Павловском кафедральном соборе города Гатчины состоялась божественная литургия, которую провёл епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. По окончанию службы к прихожанам обратились глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим.

«Сердечно поздравляем всех православных жителей Гатчинского района со светлым праздником Рождества Христова. В этот день весь православный мир объединяет благословенная радость и надежда на спасение, которое даровано нам Господом. Пусть созидательная сила этого праздника пробуждает в наших сердцах любовь и веру, побуждает нас на добрые поступки и дела, помогает жить в мире и согласии, быть добросердечными и милосердными. Желаю всем нашим жителям доброго здоровья, семейного счастья, мира в душе и светлей радости», - выступила со словами поздравления Людмила Нещадим.

Пресс-служба администрации Гатчинского района