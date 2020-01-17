В кардиологическом отделении Гатчинской КМБ – новое оборудование

Напомним, что кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии входит в состав межрайонного первичного сосудистого центра, который принимает пациентов из Гатчинского, Тосненского, Волосовского, Лужского и Ломоносовского районов. Также в составе центра действует неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). Основные направления работы центра – экстренная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (в том числе с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда, различными неотложными состояниями и нарушениями сердечного ритма и проводимости), лечение, 1-й этап реабилитации и вторичная профилактика ишемических и геморрагических инсультов, субарахноидальных кровоизлияний, транзиторных ишемических атак.

Всего в сосудистые центры Ленинградской области направлено 18 стационарных и передвижных УЗИ-аппаратов. Госконтракт на приобретение нового оборудования на общую сумму в 147 млн рублей заключен комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение», одной из составных частей которого является федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В числе мероприятий, проводимых в рамках этого проекта – переоснащение сети сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации и проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.