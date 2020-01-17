В кардиологическом отделении Гатчинской КМБ – новое оборудование

Напомним, что
кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии входит в
состав межрайонного первичного сосудистого центра, который принимает пациентов
из Гатчинского, Тосненского, Волосовского, Лужского и Ломоносовского районов.
Также в составе центра действует неврологическое отделение для больных с острым
нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). Основные направления работы центра
– экстренная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (в том числе
с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда, различными неотложными
состояниями и нарушениями сердечного ритма и проводимости), лечение, 1-й этап
реабилитации и вторичная профилактика ишемических и геморрагических инсультов,
субарахноидальных кровоизлияний, транзиторных ишемических атак.
Всего в сосудистые центры
Ленинградской области направлено 18 стационарных и передвижных УЗИ-аппаратов.
Госконтракт на приобретение нового оборудования на общую сумму в 147 млн рублей
заключен комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках нацпроекта
«Здравоохранение», одной из составных частей которого является федеральный
проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В числе мероприятий,
проводимых в рамках этого проекта – переоснащение сети сосудистых центров, в
том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации и проведения
рентгенэндоваскулярных методов лечения.