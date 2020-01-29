Фуры взвесят без остановки

Фуры взвесят без остановки

Автомобили и автопоезда, следующие по федеральным трассам и имею-щие перегруз, теперь будут получать штрафы «без остановок».

Рубрики : Дороги     29 Jan 2020

Новый автоматизированный пункт весового и габаритного контроля (АПВГК) позволит определять наличие перегруза у машин и автопоездов в момент движения по дороге. 

«Умная» система сама обрабатывает полученную информацию и составляет акт о взвешивании. Он автоматически направляется в центр фиксации административных правонарушений, после чего собственнику машины направляется постановление, по которому в дальнейшем оплачивается штраф.

Демонстрация работы пункта прошла на участке федеральной трассы А-121 «Сортавала».

Главные преимущества АПВГК по сравнению со стационарными и передвижными пунктами весогабаритного контроля — возможность контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости, а также проверять наличие специального разрешения в федеральной и региональной системах без участия человека.

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