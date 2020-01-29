Фуры взвесят без остановки

Новый автоматизированный пункт весового и габаритного контроля (АПВГК) позволит определять наличие перегруза у машин и автопоездов в момент движения по дороге.

«Умная» система сама обрабатывает полученную информацию и составляет акт о взвешивании. Он автоматически направляется в центр фиксации административных правонарушений, после чего собственнику машины направляется постановление, по которому в дальнейшем оплачивается штраф.

Демонстрация работы пункта прошла на участке федеральной трассы А-121 «Сортавала».

Главные преимущества АПВГК по сравнению со стационарными и передвижными пунктами весогабаритного контроля — возможность контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости, а также проверять наличие специального разрешения в федеральной и региональной системах без участия человека.