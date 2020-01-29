Фуры взвесят без остановки

Новый автоматизированный
пункт весового и габаритного контроля (АПВГК) позволит определять наличие
перегруза у машин и автопоездов в момент движения по дороге.
«Умная» система сама
обрабатывает полученную информацию и составляет акт о взвешивании. Он автоматически
направляется в центр фиксации административных правонарушений, после чего
собственнику машины направляется постановление, по которому в дальнейшем
оплачивается штраф.
Демонстрация работы
пункта прошла на участке федеральной трассы А-121 «Сортавала».
Главные преимущества
АПВГК по сравнению со стационарными и передвижными пунктами весогабаритного
контроля — возможность контролировать транспорт без его остановки или снижения
скорости, а также проверять наличие специального разрешения в федеральной и
региональной системах без участия человека.