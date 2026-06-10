Лёд вместо барьеров

Одним из шагов в этом направлении стал визит Романа Ротенберга (он является также главным тренером сборной «Россия 25» и основателем академии «Красная Машина Юниор») во Всеволожский кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО.

Кластер работает на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Здесь ветераны получают медицинскую и психологическую помощь, протезирование, осваивают новые профессии, участвуют в спортивных программах. Роман Ротенберг обсудил с директором центра Ириной Дрозденко перспективы сотрудничества в сфере адаптивного спорта.

— Видно, что и проживание, и реабилитация организованы на высоком уровне. Всё делается для того, чтобы ветераны размеренно возвращались в обычную жизнь. Конечно, нужна совместная работа, потому что кадров не хватает, и мы готовы со своей стороны направить специалистов и помогать с внедрением современных подходов. Создание команды следж-хоккея, адаптивного хоккея — важный шаг. Для этого здесь есть хорошая инфраструктура, — отметил Роман Ротенберг.

По словам советника губернатора Ленинградской области по медицинской реабилитации участников СВО Владимира Евполова, речь идёт не только о развитии адаптивного спорта, но и о внедрении современных спортивных технологий, методик восстановления и мотивационных программ.

— Для нас важно, чтобы участники СВО и члены их семей могли использовать все современные методы, которые применяют ведущие спортсмены России, — подчеркнул он.

Внедрение современных методик подготовки спортсменов входит в число приоритетов программы «Красная Машина Юниор», которую курирует Роман Ротенберг. Важным событием этого года стало создание команды «Красная Машина Следж», поскольку следж-хоккей — один из самых популярных видов адаптивного хоккея. Спортсмены передвигаются на специальных санях с двумя коньками и используют укороченные клюшки. Следж-хоккей востребован во многих странах мира и входит в программу Паралимпийских игр.

Для Ленинградской области это направление не ново. Ещё в 2019 году во Всеволожске была создана первая в регионе детская команда по следж-хоккею. Теперь на базе Центра зимних видов спорта во Всеволожском районе тренируется сборная Ленинградской области по следж-хоккею, в составе которой 12 ветеранов специальной военной операции.

Сейчас в регионе прорабатывается пилотная программа вовлечения ветеранов в спорт через систему подготовки, адаптации и тренировок. В случае успеха этот опыт может быть использован и в других субъектах страны.

АЛЕКСАНДРА СИДОРОВА

ФОТО: КОМИТЕТ ПО СПОРТУ ЛО, ВК-СООБЩЕСТВО «КРАСНАЯ МАШИНА ДВОР»