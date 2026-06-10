На защите интересов семьи

Депутаты заслушали информацию о работе трех социальных учреждений: Семейного МФЦ «Формула семьи», Управления по социально-демографическим вопросам администрации Гатчинского округа и Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина».

Семейный МФЦ

Как рассказала заведующая Семейным МФЦ Оксана Бахвалова, центр открылся 1 марта 2023 года с целью оказания оперативной комплексной помощи семьям по принципу «одного окна». Это могут быть семьи участников СВО, молодые или многодетные семьи, беременные женщины

и даже молодые люди, только планирующие создать семью.

- Семейный МФЦ – это точка входа семей для решения проблем в различных жизненных ситуациях. Это место, куда может обратиться любая семья, если ей нужна помощь и поддержка в сложной жизненной ситуации, – подчеркнула Оксана Бахвалова.

В Семейном МФЦ оказывают психологические и юридические консультации, содействие в предоставлении медицинских услуг, в определении образовательного маршрута, в трудоустройстве членов семьи, консультируют по вопросам оформления документов для пособий и иных мер социальной поддержки. При МФЦ работают детские кружки, проходят психологические тренинги.

С начала работы в Центр обратились более четырех тысяч семей, в том числе 1210 семей в 2025 году и уже более 400 семей в 2026 году. Самые востребованные услуги – юридические и психологические консультации. Каждая третья семья, обратившаяся за поддержкой, – многодетная, каждая четвертая – неполная. Почти треть семей находятся в трудной жизненной ситуации.

Центр активно сотрудничает с другими организациями: заключено более 30 соглашений с образовательными учреждениями, здравоохранением, центром занятости и НКО.

В ближайшее время здесь начнет работать тематический клуб «Территория отцов». Проект направлен на формирование культуры ответственного отцовства, вовлечение мужчин в воспитание детей и укрепление института семьи.

После экскурсии по Центру депутаты отметили хорошее оснащение центра, комфортные условия для приема посетителей, квалифицированный персонал. И единственное пожелание – давать больше рекламы о работе такого МФЦ, чтобы семьи знали, где их всегда поддержат.

- Команда нашего Центра располагает различными возможностями, чтобы оказать любой обратившейся семье всю необходимую поддержку, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия или с привлечением некоммерческих организаций, – отметила Оксана Бахвалова.

Напомним, что Семейный МФЦ находится по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д.14А, строение 1.

Управление по социально‑демографическим вопросам

О работе Управления по социально‑демографическим вопросам администрации Гатчинского округа рассказала его руководитель Наталья Рудоман. Основное направление деятельности Управления – предоставление дополнительных мер социальной поддержки населению за счет средств местного бюджета, защита интересов отдельных категорий граждан. В 2025 году дополнительные меры поддержки были оказаны 716 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Данное структурное подразделение действует на протяжении десятилетий, просто менялось его название. Его специалисты организуют работу межведомственной комиссии Гатчинского округа по обследованию жилых помещений, в которых проживают инвалиды, с целью их приспособления под потребности жильцов.

Управление взаимодействует с Советом ветеранов Гатчинского округа, фондом многодетных матерей «Теплый дом» и Школой третьего возраста. Его специалисты организуют проведение социально-значимых мероприятий для ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. В их числе – вручение подарков ветеранам войны к Дню Победы и по случаю юбилейных дней рождения (начиная с 90-летия), проведение новогодних елок с вручением подарков для семей особых категорий, поздравление с днями рождения жен и мам участников СВО.

Специалисты Управления ежегодно рассматривают многодетные семьи для отбора, участия в региональных и окружных мероприятиях и получения наград: «Семья года», «Почетная семья Ленинградской области», «Почетная семья Гатчинского муниципального округа», «Слава матери», «Отцовская доблесть».

Центр «Дарина»

С направлениями работы реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина» депутатов познакомила его директор Ольга Максимихина. За 25 лет работы «Дарины» их число заметно увеличилось. Теперь здесь не только оказывают всестороннюю помощь детям и подросткам, имеющим отклонения в умственном и физическом развитии, но и оказывают социальные услуги пожилым людям и взрослым инвалидам. Специалисты «Дарины» организуют доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. У «Дарины» есть пункт проката технических средств реабилитации, где можно получить во временное пользование костыли, ходунки и многие другие средства реабилитации. Большой популярностью пользуется пункт проката детского инвентаря, в котором представлено более 40 видов предметов – от молокоотсоса до колясок для двойни.

А вот здание, в котором расположен Центр «Дарина», давно требует ремонта. Это бывший детский садик, который был построен в 1966 году. За 60 лет здесь лет ни разу не проводился капитальный ремонт. Оно лишь частично приспособлено для маломобильных групп населения – отсутствуют лифты. Да и помещений явно не хватает для того объема услуг, который мог бы оказывать коллектив «Дарины». В Гатчинском округе проживает порядка 700 детей-инвалидов и порядка 1000 детей, находящихся на различных видах профилактических учетов. В Центре создано всего 112 мест, отсюда – очередь на получение услуг.

Как рассказал заместитель главы администрации по социальным вопросам Павел Иванов, администрация подобрала место для строительства нового здания – неподалеку от Дома реабилитационного проживания (бывший ПНИ) на улице Рощинской. Технико-экономическое обоснование направлено в комитет по социальной защите Ленинградской области.

На заседании комиссии принято решение поддержать эту инициативу и направить обращение вице-губернатору Ленинградской области по социальным вопросам А.С. Кялину – чтобы акцентировать внимание на важности и актуальности строительства нового здания для «Дарины».

Елена Суралёва