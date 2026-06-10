ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

В Санкт-Петербурге завершился 29-й Петербургский международный экономический форум. Главная тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форум прибыли представители из 142 стран: политики, финансисты, топ-менеджеры, бизнесмены, руководители трастовых, банковских, инвестиционных, биржевых и прочих синдикатов, эксперты, журналисты, звёзды шоу-бизнеса.

Четыре дня участники параллельных сессий обсуждали ситуацию в мире и искали механизмы для возвращения на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределённости. Говорили о развитии, инвестициях, энергетике, цифровых технологиях, гражданской авиации. В рамках ПМЭФ-2026 проходили деловые конгрессы, молодёжные форумы, а также гостям демонстрировали инновационные технологии.

Петербургский экономический форум посетил глава Федеральной комиссии по изящным искусствам США Мимс Кук. В кулуарах говорили о том, что его визит на форум «благословил» сам Дональд Трамп. Впервые за последние несколько лет на форум приехали представители Германии и Франции, которые осторожно нащупывали почву для дальнейшего сотрудничества. Образно говоря, они готовы стать «кирпичиками» экономического фундамента, но рискуют получить «кирпичом в лоб» от ЕС.

ЖИВИ И РАБОТАЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ведущие компании старались оформить свои стенды на ПМЭФ-2026 так, чтобы поразить каждого с первого взгляда. К примеру, «Газпром», сотрудники которого «сгоняли за реквизитом в лес». В углу стенда корпорации лежали вязанки дров, на каждой — бирка «для европейских партнёров». Такую шутку от газовой компании, думаем, объяснять не нужно.

Борьба за первоочередное внимание посетителей шла на уровне целых регионов. Из Башкортостана на форум привезли «Мудрое дерево Шэжэре» — десятиметровую интерактивную панель с виртуальной помощницей на базе искусственного интеллекта. От «тактильного» контакта на экране монитора «оживала» спящая виртуальная красавица, которая в режиме реального времени отвечала на вопросы гостей форума о людях, живущих в республике, истории края и технологиях.

В павильоне «Н», где разместился стенд Ленинградской области, всё было объёмно, солидно и красиво. Разные взаимодополняющие композиции на экране гармонично воссоздавали образ агломерации: живую природу, исторические достопримечательности, дороги, мосты и предприятия — от Онеги до Балтики. Это позволяло максимально прочувствовать дух региона, или, как сейчас модно говорить, вайб. В центре выставки, среди зелёных насаждений и удобной коворкинг-зоны, возвышался маяк. А как иначе? Этот арт-объект давно стал нашим символом. «Живи и работай в Ленинградской области», — гласил слоган, отражающий главную концепцию региона. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, повредивший сухожилие во время тренировки, пришёл на форум на костылях.

— На повестке подписание важных соглашений, болеть некогда, — лаконично объяснил он.

Каждая минута работы Александра Дрозденко на ПМЭФ-2026 приносила региону солидные инвестиции. За первые полчаса в самый неходовой — «нулевой» — день форума регион заключил сразу семь договоров с крупными компаниями.

— Часто слышу вопрос: сколько соглашений вы подписали на форуме? — поделился с журналистами Александр Юрьевич. — Для меня важнее не количество, а то, что это сулит жителям региона. Вообще, Ленинградская область динамично развивается и входит в десятку перспективных региональных экономик. Уверен, что соглашения, подписанные на ПМЭФ, будут постепенно превращаться в конкретные инфраструктурные, образовательные, культурные и иные проекты. Во главе угла всегда должны стоять интересы населения нашей области.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

— Лучшее доказательство экономической привлекательности Ленинградской области — инвестиционный портфель в 1,6 трлн рублей за прошлый год, — отметил Александр Дрозденко. — Большая часть этих вложений была направлена в обрабатывающие предприятия, химический кластер, логистические хабы и АПК. Регион сохранил статус основного производителя продуктов питания не только в СЗФО, но и в России.

— Хорошие цифры — результат успешного сотрудничества бизнеса и власти, — считает исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьёв. — Процент реализации подтверждённых инвестпроектов в Ленинградской области очень высок. Это доказывает, что подписанные соглашения не остаются на бумаге, а успешно воплощаются на практике. В правительстве давно доказали, что готовы слушать и слышать инвесторов. Да, сегодняшнее беспрецедентное санкционное давление оказывает определённое воздействие на предпринимателей. Но любые трудности — это экзамен на прочность, возможность для развития. Сегодняшнее упорство, с которым производители последовательно наращивают объёмы, позволяет смотреть в будущее с осторожным оптимизмом.

НАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Программное соглашение о совместной работе в сфере народосбережения подписали на полях ПМЭФ-2026 Ленинградская область и Агентство стратегических инициатив (АСИ). Наш регион станет пилотной площадкой для применения Национальной модели улучшения качества жизни и социального развития.

— Соглашение с Агентством даст мощный импульс нашей работе. Сбережение народа, поддержка семей с детьми, укрепление традиционных ценностей — это задачи, которые поставил президент. Они имеют глобальный характер для будущего России. Вместе с АСИ мы развернём конкретную программу действий: от мер социальной поддержки до создания условий, чтобы родители могли и работать, и воспитывать детей. Это рамочное соглашение — дорожная карта нашей совместной работы на годы вперёд, — охарактеризовал соглашение губернатор Александр Дрозденко.

В центре внимания — поддержка семьи, рождаемости и многодетности, сохранение традиционных семейных ценностей, развитие мер соцподдержки и создание условий для совмещения семейной и профессиональной жизни.

— Сегодня АСИ расширило круг новых надёжных партнёров по продвижению проектов, нацеленных на поддержку беременных, послеродовое сопровождение женщин, а также на создание максимально комфортных условий для семей, особенно многодетных, — подчеркнула генеральный директор Агентства Светлана Чупшева.

«ДИКИЕ ЯГОДКИ» РАСТУТ У НАС

В ходе форума важные компаньоны областного правительства один за другим подписывали весьма заманчивые инвестпроекты — потенциал-то у 47-го региона огромный. Из значимых результатов можно отметить сделки о строительстве металлообрабатывающего комплекса «УПТК-65» с инвестициями в 5 млрд рублей, договор о сотрудничестве с АО «Апатит», направленный на запуск нового направления — мелкую фасовку удобрений для дачников, личных подсобных и фермерских хозяйств. Открытие нового завода компании «ЕвроХим» в Кингисеппе запланировано на третий квартал этого года. После выхода на полную мощность комплекс станет производить до 1,4 млн тонн карбамида и 1,1 млн тонн товарного аммиака.

Масштабный проект анонсировала компания «Вайлдберриз». На территории Всеволожского района будут развёрнуты новые складские помещения и появится шесть тысяч рабочих мест. Глава 47-го региона, обратив внимание на харизму и лидерские качества руководителя компании Татьяны Ким, отметил, что сотрудничество с «Дикими ягодками» (так переводится с английского Wildberries) всегда ориентировано на успешную реализацию.

— Объём инвестиций внушительный — 8,3 млрд рублей, — прокомментировал итоги соглашения Александр Дрозденко. — Ранее в Красном Бору уже был введён в эксплуатацию современный складской комплекс в 154 тысячи квадратных метров.

БАКЛАЖАНЫ И КУРОРТНЫЙ РАЙ

Достигнута договорённость о модернизации агрофирмы «Выборжец». Соответствующее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали губернатор Александр Дрозденко и финансовый директор предприятия Елена Бочарникова. Комплекс прирастёт теплицами.

— Говорят, наш регион — зона рискованного земледелия, — заметил Александр Юрьевич. — Сегодня на агрофирме «Выборжец» способны удивить даже самого закоренелого скептика. Благодаря предприятию огурцы, салаты, грибы и даже баклажаны хорошо прижились в теплицах Ленинградской области и сейчас поставляются по всей России. Не раз сам снимал урожай с грядок.

Помимо этого, очередной «производственный Эверест» обещает покорить предприятие из Лужского района «Петербургское стекло». Подписывая соглашение, член совета директоров предприятия Фёдор Крепак отметил, что благодаря модернизации завод станет выпускать до 45 тысяч тонн стекломассы и 120 миллионов единиц стеклянной тары в год. А планируемые отчисления в бюджет составят 136 миллионов рублей.

Как рассказал губернатор, в Ленинградской области закреплены конкретные планы по развитию туризма. По итогам 2025 года регион посетили 8,9 млн человек — это пятое место в России. Поставлена задача — к 2028 году выйти на 10 млн гостей. Но такой рост требует опережающего развития инфраструктуры: дефицит качественных мест размещения всё ещё ощущается, и Ленинградская область системно его сокращает. Сегодня в активной проработке находятся 18 инвестиционных проектов, которые позволят увеличить номерной фонд на 4,6 тысячи мест.

Настоящий «курортный рай» в посёлке Кузьмолово обещает устроить специализированный застройщик «Летний город». Соглашение подписано, и инвестор готов на участке площадью 29,2 га возвести гостиничный комплекс на 2350 номеров, объекты досуга и активного отдыха. В строительство предполагается вложить 15,1 млрд рублей. Ещё один курорт появится в Приозерском районе. Семейный гостинично-оздоровительный комплекс на 913 мест построят в Сосново. Соответствующее соглашение область подписала с Группой компаний «Трест». Проект будет реализован в три этапа и ориентирован на развитие лыжного, велосипедного, водного спорта и трейлраннинга. Общий объём вложений составит 15 млрд рублей.

А МЫ ИДЁМ ДАЛЬШЕ

Кульминацией Петербургского международного экономического форума по традиции стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что важнейшим индикатором эффективности работы является рост инвестиций.

— Необходимо, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний спрос и сочетался с дальнейшим снижением инфляции, — подчеркнул президент.

Внимание к ПМЭФ-2026 было огромным. Один из главных международных деловых форумов объединил представителей ведущих экономик мира. Пока «заклятые бывшие друзья» не оставляют попыток «сдерживания» России введением новых ограничительных мер, дружественные страны, находясь под давлением торговых войн, укрепляют сотрудничество и взаимодействие.

ИРЭН ОВСЕПЯН

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ