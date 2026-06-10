Ультрамарафон: 78 часов по гатчинскому парку!

Этот формат забега предполагает, что участники каждый час выходят на новый круг длиной 6706 метров. После завершения очередного круга оставшееся время до конца часа участник использует для отдыха и восстановления. Победителем становится спортсмен, пробежавший наибольшее число полных кругов.

В Гатчине для такого сложного забега была выделена часть парка Зверинец. Стартовый городок разместился в районе Сокколовского шоссе. 30 мая был дан единый старт. Любители (142 человека), дети (57 человек) и профессионалы (140 человек) вышли на красивейший маршрут в парке Зверинец.

Основной забег продолжался до 2 июня. Всего финишировало 199 человек. Участники ультрамарафона преодолели

2117.05 км. Эти 78 невероятных кругов принесли победу Димитрию Романюку. Последние несколько часов на старт нового круга выходили двое – Димитрий Романюк и Александр Ковалев. Но на 6-м километре 78 круга Александр принял решение завершить ультрамарафон.

Вот имена героев спорта:

Димитрий Романюк – 78 кругов (523.068 км);

Александр Ковалев – 77 кругов (516.362 км);

Вадим Князев – 70 кругов (469.420 км).

Димитрий Романюк второй год подряд становится чемпионом «СПБ Бэкъярд Ультра». В прошлом году он завершил 45 кругов. Победа в гонке 2026 года принесла ему и место в сборной страны на командном чемпионате мира Backyard Ultra.

Помимо основного забега, были забеги-спутники для желающих попробовать себя в данной дисциплине.

Забеги-спутники – это 1, 2, 3 круга и детский забег на 670 метров (1/10 взрослой дистанции). Церемония награждения победителей забегов-спутников и детей состоялась 30 мая.

По традиции в гонке участвовали и гатчинцы. Так, к примеру, в общем зачете в первой десятке по результатам трех кругов пять гатчинских атлетов: 2 место – Роман Андреев; 4 место – Виталий Павельчук; 6 место – Иван Саенко, все из клуба «Сильвия»; 9 место – Дмитрий Дмитриев, клуб «Archi PROбег»; 10 место – Никита Приходченко, клуб «Гатчинские пробежки».

- Было интересно пробежать три круга в забеге-спутнике. Необычный опыт, выкладываешься, а потом отдых и опять по новой. Спасибо за классное мероприятие! – поделился впечатлениями Дмитрий Дмитриев.

Преодолев три круга, Екатерина Волкова, представлявшая команду RunTV (Run Team Vinogradov), показала достойный результат.

- Как и большинство гатчинцев, я впервые принимала участие в данном соревновании. Вышла на старт-спутник в три круга, испытать себя. Результатом довольна – третья в своей возрастной категории и первая среди женщин Гатчинского округа. Если в следующем году, что не исключено, команда организаторов «Dикие» вернется с этим забегом на дорожки Зверинца, планирую принять участие в основном старте. А еще мне удалось пообщаться с победителем. Димитрий Романюк отметил, что трасса приближена к идеальной, – рассказала Екатерина Волкова и добавила, что отдельно были отмечены наши птички, которые, не переставая, сопровождали пением всех участников соревнования.

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского округа выразил большую благодарность всем участникам забегов-спутников, команде организаторов – «Dикие» и «Гатчинский полумарафон», волонтерам и судьям, всем, кто поддерживал и болел за спортсменов, а также музею-заповеднику «Гатчина» за предоставление и подготовку площадки для стартового городка и гонки.

Для справки: «СПБ Бэкъярд Ультра» имеет серебряный статус и входит в мировую серию подобных забегов. Чемпион гонки получает место в сборной команде России на World Team Championship в октябре 2026 года в Теннесси (США).

Рекордом России в настоящий момент являются 106 кругов или часов – 710,8 км: именно столько в 2025 году пробежал Иван Заборский. Женский рекорд принадлежит Вере Чекалиной – 64 круга (428,8 км). Мировые рекорды – Филу Гору и Саре Перри, 119 кругов (798 км) и 95 кругов (637 км) соответственно.

Татьяна Можаева

Фото предоставлены Екатериной Волковой