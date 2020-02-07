Дмитрий Румянцев: «Любящий Сиверскую и требовательный к себе»

- Дмитрий Сергеевич, вы - человек военный, и ваша официальная биография лишена подробностей и эмоций. Давайте познакомим наших читателей с вами поближе.

- Я родился 22 октября 1976 года в деревне Старосиверская в простой трудовой семье. Папа работал водителем в совхозе ОПХ «Память Ильича», а мама там же в цехах. Когда мне исполнился год, мы переехали в деревню Куровицы. Учился в Сиверской средней школе №1, теперь это Сиверская гимназия. Окончил ее в 1994 году, и в этом же году поступил в Высшее военно-морское инженерное училище им. Ленина в городе Пушкине. Учился в течение пяти лет. Курсантом занимал должности от командира отделения до старшины роты.

- В советские годы служить на флоте было исключительно престижно. Но мы все помним, как трудно жила страна в 1990-е годы. Родине было не до своих защитников. А вы решили стать морским офицером. Кто или что повлияло на ваш выбор профессии?

- У нас в семье небольшая морская династия. Мой дед тоже был моряком и в годы Великой Отечественной войны служил командиром торпедного катера в том же месте, где потом служил я. А я служил в городе Полярном Мурманской области, в пяти километрах от этого места.

Служба в ВМФ была моей мечтой. Именно моей, а не решением родителей. Мама, глядя на меня, всегда удивлялась: «Почему ты всегда ставишь перед собой такие амбициозные цели? Мы – простые колхозники. А ты всегда рвешься вперед». Я говорил: «Значит, у меня другое предназначение».

Времена тогда, действительно, были тяжелые. Даже сухари 1976 года ели. Да, сухари были нашими ровесниками. А еще я до сих пор тушеную капусту не ем. Наелся за пять лет курсантской жизни.

В те годы выбор у молодежи был не велик: торговать, идти в бандиты или стать защитником Отечества. Я выбрал военную службу и не жалею нисколько. Это – серьезная школа жизни!

- Вы получили специальность «инженер-механик по эксплуатационным энергетическим установкам корабля». А чем занимались на флоте?

- Начинал службу именно с электро-механической боевой части. В 1999 году был назначен командиром моторной группы дизельной подводной лодки на Краснознаменном Северном флоте. В дальнейшем прошел переподготовку в Москве и был назначен заместителем командира подводной лодки по воспитательной работе. Специфика дизельных подводных лодок такова, что я был еще и вахтенным офицером в море.

- Как долго вы служили на флоте?

- В 17 лет принял присягу. В 37 лет уволился. Таким образом, практически 20 лет посвятил военному флоту. В календарных годах это с 1999 до 2013 года.

Пока служил, успел получить еще одно высшее образование. В 2008 году окончил Санкт-Петербургский политехнический университет по специальности: «Государственное и муниципальное управление».

- Вернувшись на родную Сиверскую землю, вы уже много где поработали. Вы искали себя?

- Это не столько поиск, сколько саморазвитие. Как только уволился из Вооруженных Сил, меня сразу пригласили на работу коммерческим директором торговой фирмы. Но это не совсем мое. Не по моему характеру. Мне интереснее была сфера услуг и государственная служба. Поработал в течение семи месяцев, и открыл свое дело – пейнтбольный клуб. Параллельно работал в Сиверской школе №3 заместителем директора по безопасности и преподавателем ОБЖ.

В 2014 году принял решение пойти в депутаты. Был тогда самовыдвиженецем. Земляки меня поддержали, и в течение пяти лет я работал в Совете депутатов Сиверского городского поселения депутатом от 22 избирательного округа.

- Вы одновременно преподавали, вели бизнес и решали депутатские вопросы. Когда пришла идея возглавить администрацию всего поселения?

- Руководить несколькими коллективами, решать задачи повышенной сложности – этому меня учили, и у меня есть такой опыт. Последняя должность, в которой я заканчивал службу, – заместитель командира соединения кораблей. А это более 500 человек в подчинении.

- А вы по флоту не скучаете?

- Ко мне часто приезжают друзья с Севера и спрашивают меня об этом. Служить я больше не хочу. Но если бы меня пригласили пойти в море, я бы сразу согласился. Море я люблю до сих пор. Я вообще считаю, что любой морской офицер – романтик. Если пришел и остался служить на флоте, значит, у него была детская мечта о море. По-другому никак.

- Какие награды для вас самые дорогие?

- Я ношу только награды за фактические боевые заслуги, то есть за выполнение боевых задач в мирное время. Государственную награду - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени» я получил за выполнение такой задачи. Есть у меня награды и Министерства обороны, и ГК ВМФ.

Последняя боевая служба на Северном флоте - разминирование в Обской губе. В районе Карского моря, ограниченном побережьями полуострова Ямал. Эхо войны: в начале августа 1943 года немецкая подводная лодка установила на дне неконтактные магнитные мины, которые могут представлять опасность и в настоящее время при проведении подводных работ и активном судоходстве. В этой связи перед нами была поставлена задача по поиску и уничтожению мин на фарватерах и рекомендованных путях движения судов в Обской губе. Это было в 2011 году. В тот период я был в составе походного штаба. По результатам похода был награжден медалью «За воинскую доблесть I степени».

- Как бы вы себя охарактеризовали в двух словах?

- Любящий Сиверскую и требовательный к себе.

- А к другим вы тоже требовательны?

- В меру специфики своей службы я достаточно требовательный в плане дисциплины. Считаю, что дисциплина – основа любого дела. Как только вступил в должность, собрал своих коллег и объяснил, какие есть требования даже к элементарному чаепитию. В моем понимании хаотичное брожение с кружками недопустимо.

- А где легче работать: в мужском коллективе или в женском?

- В мужском коллективе чуть проще. Но у меня уже была хорошая «переподготовка». Я четыре года работал в школе, и теперь понимаю определенные психологические особенности женского коллектива.

- За что болит душа?

- За место, где жили мои предки, где живут мои дети. И, я надеюсь, будут жить мои внуки. На Сиверской земле жили пять поколений моих предков. И дом я построил там, где жили моя бабушка и прадед. А поблизости в Куровицах живет моя сестра и племянники. Родители супруги живут в поселке.

- Вы планируете свою жизнь?

- Всегда. Мои друзья удивляются, что я постоянно веду ежедневник даже в выходной день. Это перечень задач, которые нужно решить в течение дня. Чтобы достичь цели, нужно чтобы напротив всех поставленных на день задач стояли плюсы. Если не поставил плюс – значит, нельзя засыпать.

- Вы позволяете своей дочери принимать самостоятельные решения?

- Да. У меня взрослая дочь – ей 22 года. В прошлом году она сделала папе особый подарок: накануне Дня Военно-морского флота вышла замуж. Молодые сразу начали самостоятельно жить. Я вообще считаю, что самостоятельность дает возможность человеку раскрыть себя. Во-вторых, самостоятельный человек достигает тех целей, которые он сам себе поставил, а не кто-то ему навязал.

Я никогда не навязывал дочери своего мнения. Она все пробовала сама. Родители меня воспитывали точно так же. Как отец я стараюсь оградить ее от ошибок, но выбор всегда за ней. Я считаю: предупрежден, значит вооружен. А дальше сам принимай решение.

- Сложно ли вам работать друзьями?

- Не скрываю, что в депутатском корпусе у меня есть друзья. Но дружба дружбой, а служба службой. Если ты руководитель, ты – требовательный. И спуску не дашь никому. Возникает сложный психологический момент. Поэтому с друзьями хорошо работать вместе, но не быть их начальником.

- Что для вас самое большое несчастье?

- Болезнь близких.

- Если бы у вас была безграничная возможность выбора, каких музыкантов вы бы пригласили на День поселка Сиверский?

- Это же нужно учесть вкусы и молодежи, и старшего поколения… Творчество Александра Яковлевича Розенбаума мне нравится. Поколение 50-летних и старше, я думаю, тоже бы порадовалось, если бы он выступил у нас.

- У вас есть домашние животные?

- Дома живет кошка. Когда я только уволился и достроил дом, друг мне подарил кроликов, завели кур - я с детства был приучен вести хозяйство. Через пару лет я решил, что это нужно прекращать, потому что я был связан этой живностью по рукам. А хотелось попутешествовать всей семьей, выезжать в отпуск.

- Чем вы еще занимаетесь в свободное время?

- В свободное время занимаюсь спортом. В Куровицах в свое время при моей финансовой поддержке был открыт спортзал. Поддерживаю спортивную форму при помощи турника и «железа». Очень люблю баню, охоту. Такие поездки бывают редко, но запоминаются надолго. Еду к друзьям в Мурманскую область. И мы суровой мужской компанией отправляемся в лес. Охота – это состояние души. Есть такая поговорка: время, проведенное мужчиной на охоте и на рыбалке, в счет жизни не идет! Ну, это, чтобы психологически развеяться. А так я всегда в Сиверской.

- Если бы у вас была возможность пригласить на ужин великого человека, кого бы вы пригласили?

- Императора Александра Третьего. А из поэтов - Сергея Есенина. Он мне ближе всего. Характер у меня тоже такой, бунтарский.

- Спасибо за откровенный разговор.

- Вам спасибо.