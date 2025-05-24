День славянской письменности и культуры: история и традиции

Святые равноапостольные братья Мефодий и Кирилл происходили из знатного рода и проживали в греческом городе Солуни. Они были православными монахами и создали славянскую азбуку в греческом монастыре. Изначально братья разработали глаголицу, а позднее, в конце IX века – кириллицу. Так и появилась славянская письменность, которая оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы.

Состав первоначальной кириллической азбуки неизвестен. Что касается «классической» старославянской, то она состояла из 43 букв, полностью включая греческий алфавит (24 буквы), и к ним были добавлены 19 букв для обозначения звуков, специфических для славянского языка и отсутствующих в греческом.

Корнями День славянской письменности и культуры уходит в XIX век в Болгарию. Там уже тогда День памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла был государственным праздником и отмечался 11 мая (по юлианскому календарю). Изначально это было церковное событие, но в эпоху Болгарского Возрождения оно преобразовалось в праздник созданной братьями азбуки. Затем он стал отмечаться и за рубежом: в России, Украине, Белоруссии, Молдове, Северной Македонии, Словакии, Сербии, Чехии.

В России впервые аналог торжества прошел в 1863 году – в год тысячелетия создания славянский азбуки Кириллом и Мефодием. В том же году Святейший Синод постановил почитать память святых братьев ежегодно. Однако с приходом советской власти праздник был забыт. Вернули его только в 1985 году, когда отмечалось 1100-летие преставления Мефодия. Тогда 24 мая было объявлено Днем славянской культуры и письменности.

Впервые сам праздник прошел в 1986 году в Мурманске и назывался «Праздник письменности». Его организовали энтузиасты во главе с местным писателем Виталием Масловым и его коллегами из Москвы: Владимиром Крупиным, Юрием Кузнецовым, Владимиром Личутиным и другими. Далее ежегодно выбиралась новая столица праздника из числа населенных пунктов России, кроме 1989 года и 1990 года, когда местами проведения были Киев и Минск соответственно. В 1991 году День славянской письменности и культуры получил официальный статус государственного праздника. С 2010 года основные торжества, посвященные этой дате, проходят в Москве.

День славянской письменности и культуры объединяет церковные и светские традиции: проводятся церковные службы, крестные ходы, паломничества, образовательные лекции, выставки, музыкальные концерты и т.д. В Москве ежегодно 24 мая на Красной площади проходит хоровой концерт, транслирующийся по телевидению. В Санкт-Петербурге 24 мая главным событием праздника станет гала-концерт «Город поет», который пройдет в Михайловском саду Русского музея с участием многотысячного сводного хора и большого симфонического оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер проекта – заслуженный артист России Владимир Беглецов.

Также к этому празднику приурочено крупное литературное событие – вручение Патриаршей премии имени Кирилла и Мефодия, учрежденной Священным синодом Русской православной церкви. Премия присуждается «За значительный вклад в развитие русской литературы» и учреждена для поощрения писателей, которые в своих художественных произведениях раскрывают духовные и нравственные ценности для современного человека и общества.

Ежегодным событием также является международная научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения», которая проходит в Москве. Площадкой и организатором выступает Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, а сама конференция будет проводиться в 26-й раз. Чтения призваны объединить отечественных и зарубежных специалистов-гуманитариев, изучающих лингвистические, литературоведческие, исторические и философские основы славянской культуры.

Накануне Дня славянской письменности и культуры, 20–21 мая, состоится еще одна традиционная научная конференция – «Славянский мир: общность и многообразие», которую организует Институт славяноведения РАН. Целью конференции является междисциплинарный диалог и обсуждение актуальных направлений исследований в области славистики.

В Гатчинском округе этот праздник тоже не обходят стороной. В первую очередь – библиотеки. 21 мая в Гатчине в районной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась научно-практическая конференция «Война и Мир Святой Руси… Наше время», посвященная Дню славянской письменности и культуры, 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества. А 24 мая, в День славянской письменности и культуры, интересная программа ждет посетителей городских библиотек.

День славянской письменности и культуры напоминает нам, как интересна и многообразна наша история, сколько тайн скрывается в нашем языке, на котором мы каждый день общаемся, переписываемся, читаем, который мы ежедневно слушаем и сохраняем для будущих поколений.

Елизавета Суралева