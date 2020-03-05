Маленький человек и система

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились за комментариями в соответствующие организации, заодно пытаясь выяснить, на что все-таки могут в наше время рассчитывать люди, потерявшие здоровье.

Говорят, что об обществе надо судить по его отношению к обездоленным людям и инвалидам, а не к тем, кто здоров и относительно благополучен. Как государство заботится о наших инвалидах, знают в каждой семье, где пришлось столкнуться с этой бедой. К сожалению, чем тяжелее диагноз у человека, тем сложнее его близким распутывать узел проблем и их решений. А ведь им, этим близким, и без того требуются все силы, чтобы поддержать и удержать в этой жизни родного человека...

Системный сбой в защите от беды

К сожалению, в нашем обществе сложилось и укоренилось то, что герой нашей статьи Николай Буравлёв жестко припечатал словом «система». Николай Иванович — бывший военный и очень хорошо представляет себе, что такое система. Система, безусловно, играет важную роль в жизни любого государства, поскольку обеспечивает стабильность работы его механизмов. Но обратная сторона системы порой ужасает, поскольку она слишком часто отталкивает все, что не вписывается в установленное обществом понятие нормы. И плохо приходится тому, кто по каким-то причинам стал вдруг не соответствовать этой норме: состарился, ослабел, потерял здоровье, деньги, дом, семью, близких...

Маленький человек с его проблемами, болью и потерями не интересен системе. Неслучайно даже в официальных учреждениях звучат слова: «А знаете, сколько у нас в районе (области, регионе, стране) таких, как вы?» И вот маленький человек, услыхав этот железный аргумент и устыдившись своей маленькой беды, уже готов тихонько отползти назад, к своей больной жене или ребенку.

Николай Иванович Буравлёв — не из тех, кто легко сдается. Не добившись, как ему казалось, справедливости у организаций, по статусу обязанных поддерживать инвалидов, он обратился за помощью к нам в газету. И мы решили пройти по его следам, подготовив вопросы к сотрудникам Гатчинского филиала областного учреждения «Центр социальной защиты населения» и Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Какие услуги оказывает Центр социальной защиты населения?

В Гатчинский филиал «Центра социальной защиты населения» Николай Иванович Буравлёв обратился еще в прошлом году - по поводу услуг сиделки для своей жены.

При встрече с нами недавно вступившая в должность руководителя Центра Екатерина Битель напомнила, что в задачи организации входит назначение мер социальной поддержки и консультирование граждан. Принимая заявление гражданина о признании его нуждающимся в социальном обслуживании, сотрудники Центра разрабатывают индивидуальную программу предоставления услуг (ИПСУ), с которой гражданин обращается в социальные учреждения. Гражданам предоставляется перечень поставщиков социальных услуг по Ленинградской области, из которого они могут выбрать любое подходящее им учреждение

Социальные услуги предоставляются в нескольких формах: в полустационарной форме (только для детей), в стационарной форме с временным или постоянным проживанием и социальное обслуживание на дому.

С 1 января 2020 года Центр социальной защиты населения готов предоставлять услуги сиделки для лежачих больных. К больному на дом может выехать специалист Центра - чтобы оценить состояние здоровья, условия проживания и другие критерии для оказания услуги. На оформление этой услуги по регламенту уходит до 10 рабочих дней. Сумма оплаты труда сиделки рассчитывается, исходя из того, какие услуги выберет клиент Центра.

Как рассказала руководитель сектора по организации социального обслуживания Вера Кузьмина, практически все услуги социального обслуживания частично оплачиваются клиентом, но речь идет о вполне доступных суммах. Например, сумма, которую клиент Центра выплачивает за услуги социального обслуживания на дому, не превышает тысячи рублей в месяц. А вот сиделка оплачивается уже по другому тарифу, который ощутимо выше.

Клиентам, которые обращаются по поводу размещения в стационар временного или постоянного проживания, Центр предоставляет список учреждений, среди которых как государственные, так и частные стационары.

Как объяснили в Центре соцзащиты, все эти социальные учреждения так или иначе платные, но суммы оплаты существенно различаются. В частных стационарах плата выше, зато попасть туда можно практически без очереди. В государственных стационарах плата не будет выходить за рамки пенсии, но придется постоять в очереди неопределенное время.

На разработку программы ИПСУ в Центре уходит максимум 10 рабочих дней после подачи документов. Сотрудники центра помогают оформить документы, включая заявление на оказание социальных услуг, при необходимости выезжая на дом к недееспособному клиенту для составления акта.

Как рассказала Екатерина Битель, помимо традиционных мер социальной поддержки, в некоторых случаях инвалиды могут получить единовременную материальную помощь на приобретение лекарств или одноразовых подгузников за счет средств местного бюджета. Для этого, помимо стандартных документов (паспорт, справка формы 9, сберкнижка либо реквизиты карты, заключение врача или выписка из больницы, справка об инвалидности), необходимо предоставить товарные и кассовые чеки на сумму не менее 5 тысяч рублей. Соответствующий отдел администрации Гатчинского района расположен по адресу: Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23, каб. 7 (понедельник и вторник с 9:00 до 18:00).

Приемные дни в Гатчинском филиале «Центра социальной защиты населения»: понедельник и вторник, с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00. Предварительно можно позвонить по телефону: 9-82-35.

Чем может помочь Фонд социального страхования?

В эту организацию Николай Иванович Буравлёв обратился, чтобы получить для жены назначенные ей в программе индивидуальной реабилитации технические средства реабилитации (одноразовые подгузники, инвалидную коляску и противопролежневый матрац). Ни того, ни другого, ни третьего ему предоставить не смогли, однако предложили встать в очередь на неопределенное время.

Впрочем, нельзя сказать, что обратная связь не удалась. Сотрудники Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) предоставили нам Информационную памятку, в которой рассказывается о порядке обеспечения инвалидов положенными им средствами реабилитации. Приведем здесь несколько тезисов из этого примечательного документа, который выдается на руки всем, кто обращается в ФСС. Примечателен он в первую очередь тем, что без знания второго нашего национального языка — канцелярита — разобраться в нем «маленькому человеку» почти невозможно. Но мы все же попытаемся. Итак:

«Технические средства реабилитации (ТСР) закупаются за счет средств федерального бюджета в пределах ассигнований, выделенных региональному отделению на эти цели, в соответствии с требованиями законодательства».

Как разъяснили нам сотрудники ФСС, на практике это означает, что ТСР в распоряжении Фонда нет. Сначала объявляется тендер, и Фонд ждет тех, кто готов в него включиться. С выигравшими тендер поставщиками заключается контракт. После этого нужно еще найти тех, кто развезет ТСР (например, те же подгузники) всем лежачим больным Ленинградской области. К слову, у нас таких насчитывается около пяти тысяч человек. Главная проблема заключается в том, чтобы найти поставщиков, которые готовы были бы продавать Фонду продукцию по низким ценам. Вторая проблема — найти курьера для доставки ТСР. И так - по всем техническим средствам реабилитации.

Как видим, весь этот процесс действительно занимает немало времени. Читаем дальше:

«В связи с тем, что процедура торгов по отбору поставщиков ТСР продолжительна по времени, в этот период возможно приобретение инвалидом ТСР, применение которого ему рекомендовано индивидуальной программой реабилитации. В таком случае инвалиду выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации, но не более стоимости соответствующего ТСР, предоставляемого региональным отделением в соответствии с Правилами».

Иными словами, в период поиска поставщиков и ожидания инвалидами своей очереди, они могут купить необходимые им ТСР в любом магазине. Необходимое условие для компенсации потраченных денег — помимо личных документов и реквизитов инвалид должен предоставить товарный и кассовый чеки с обязательным указанием наименования и количества ТСР.

И вот это уже интересно, поскольку, похоже, дает инвалиду возможность избежать очередей!

Как написано в Памятке, «Порядок определения размера компенсации регламентирован приказом Министерством здравоохранения Российской Федерации от 31.01.2011 г. (приказ №57). Информация о стоимости ТСР, закупаемых региональными отделениями Фонда социального страхования РФ для обеспечения инвалидов, размещена в свободном доступе на сайте Фонда — www.fss.ru в разделе «Компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации».

Как разъяснили сотрудники ФСС, к примеру, за купленную инвалидную коляску Фонд может вернуть своему клиенту до 11 тысяч рублей (максимальная сумма компенсации за это ТСР). По их словам, это будет гораздо быстрее, чем томиться в ожидании своей очереди. К тому же клиент может самостоятельно выбрать нужную ему модель коляски — с учетом антропометрических и физических данных конкретного человека. Аналогичная ситуация со всеми другими техническими средствами реабилитации, вошедшими в индивидуальную программу реабилитации.

Больше всего проблем у клиентов ФСС возникает с одноразовыми подгузниками, с чем и столкнулся Николай Буравлёв. За один такой подгузник положена компенсация 18 рублей. При этом в аптеке его можно приобрести раза в два дороже. Вот и решился наш пенсионер на крайний шаг — не связывать себя с оформлением, по сути, бесполезной для него компенсации, а поискать дешевые подгузники в интернете. И, правда, в таком случае оформить компенсацию невозможно, ведь поди еще найди в интернете таких продавцов, которые выпишут тебе товарный и кассовый чек за покупку своей продукции.

В таких случаях сотрудники ФСС советуют своим клиентам приобретать подгузники не на «черном рынке», а в сетевых магазинах или у компаний, работающих через интернет, но гарантирующих выдачу чеков. В противном случае помочь с компенсацией они не смогут.

Как видим, при большом желании и напористости решить проблему с приобретением технических средств реабилитации возможно. Жаль только, что решение подобных проблем связано с какими-то сверхусилиями тех, кто нуждается в особом понимании и поддержке со стороны общества.

Консультацию по вопросам обеспечения ТСР можно получить у специалистов отделения в вашем районе по телефону 8(813-71) 92-210 или в отделе социальных программ регионального отделения по телефону 8(812) 370-98-20.

Еще один необходимый комментарий

Пока Николай Иванович собирает силы для очередного сражения с «ветряными мельницами» системы, а государственные чиновники решают, что им со всем этим делать, к «личному делу» пенсионера Буравлёва подключились горожане. Свою помощь предложила председатель Гатчинской районной организации «Всероссийского общества инвалидов» Ирина Запащикова.

В минувший понедельник в редакцию нашей газеты принесли целую коробку и еще одну большую упаковку одноразовых подгузников для Александры Николаевны Буравлёвой. Женщина, которая привезла их к нам на своей машине, пожелала остаться неизвестной...

Спасибо! Низкий поклон вам.