В Гатчине появится свой памятник Александру III

В церемонии приняли участие помощник президента РФ, председатель
Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководитель музея-заповедника
«Гатчина» Василий Панкратов, автор проекта - скульптор Василий Бродарский, а
также руководители администрации Ленинградской области и Гатчинского района,
представители музейного сообщества и жители города.
К 10 марта открытие
закладного камня было приурочено не случайно – именно в этот день исполнилось 175
лет со дня рождения императора Александра III. Сам памятник появится здесь
через несколько месяцев. Он будет установлен
Российским военно-историческим обществом в рамках реализации нацпроекта
«Культура».
Участники
церемонии говорили о том, что образ Александра III,
известный нам со школьной скамьи, не имеет ничего общего с реальностью. Будущий
памятник должен, так сказать, немного перевернуть историю.
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Сегодня мы видим, какой была Россия полтора века
назад, - подчеркнул Владимир Мединский. - Имя «миротворец» Александр III получил не столько потому, что в годы его правления русская
армия и флот не принимали участие в больших войнах, но потому, что старался
создать систему коллективной безопасности в Европе, урегулировать конфликты
между великими державами, а в переговорах находить компромисс. При нем развивались
промышленность, сельское хозяйство. И сам государь был не таким, каким мы его
представляли. На самом деле, когда вы посмотрите экспозицию личных покоев в
Гатчине, где он провел все годы своего царствования, вы удивитесь поразительной
скромности этого человека: маленькие комнаты, скромная мебель. Только картины дорогие
и красивые. Он хорошо разбирался в живописи и собрал одну из лучших коллекций
русского искусства. Пример его жизни, пример того, как он воспитывал своих
детей, как относился к своей семье, к своей стране, своему народу, может вдохновить многих молодых ребят, офицеров, будущих курсантов, школьников
и студентов и научить тому, как нужно строить свою жизнь.
Владимир
Мединский поблагодарил руководство музея за сохранение памяти об Александре III и подчеркнул,
что идея установки памятника в Гатчине принадлежит председателю Российского
исторического общества Сергею Нарышкину. За основу будущего памятника взяты
первые эскизные работы Паоло Трубецкого 1899 года, изобразившего императора, сидящим в
кресле. Проект тогда остался нереализованным, а вместо него в 1909
году открылась известная «конная» скульптура, автором
которой также выступил Трубецкой. Она сейчас стоит во дворе Мраморного дворца.
В
мае 2018 года на конкурс было представлено четыре заявки. Итоги были подведены через
год на заседании жюри Международного открытого конкурса по созданию памятника
императору Александру III, которое прошло
в Гатчинском дворце под председательством Сергея Нарышкина. Лучшей была
признана работа выпускника Российской академии художеств Владимира Бродарского.
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Я думаю, этот памятник станет любимым местом туристов и жителей Гатчины, которые
будут приходить сюда и смотреть: какие великие люди здесь жили, какие великие
дела здесь делались, и как здесь работали ради величия, спокойствия и мира в
нашей стране, - сказал Владимир Мединский.
Поздравить
коллектив музея-заповедника «Гатчина» с очередным прорывом приехали коллеги из
Петербурга.
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Гатчина – место, связанное со всеми проблемами исторической памяти, - подчеркнул,
выступая на церемонии открытия, Михаил Пиотровский. - Я хорошо помню, как шло
обсуждение идеи памятника. Это было очень ответственно. Гатчина – место,
связанное с двумя великими именами с искаженной репутацией. Это - Павел I и Александр III.
Образ Павла I изменили дети его
и его убийц. Образ Александра III изменили дети
убийц его отца. Сейчас эти два образа приобретают настоящую трактовку. Мы
начинаем представлять, как это было, какими были эти люди. А музей-заповедник
«Гатчина» подает хороший пример, как это нужно делать. Принято очень правильное
музейное решение. Будет сделан новый памятник на основании эскиза Паоло
Трубецкого, а не через перетягивание каната: в каком музее что должно стоять.
Прекрасное место, прекрасный памятник, и это прекрасно для Паоло Трубецкого,
поскольку его большой памятник сыграл свою роль в создании искаженного образа Александра III. В этом же
памятнике он совершенно по-другому показывает императора. Это прекрасный пример
того, как музей формирует историческую память, исторические образы и историческую
справедливость.
В это же день в Гатчинском дворце состоялось открытие новых залов. Участники
церемонии открытия закладного камня посетили постоянную экспозицию «Кабинет
великого князя Михаила Александровича» в Арсенальном каре. Она расположена в
помещениях бывших личных комнат младшего сына императора Александра III – Михаила Александровича Романова. А также увидели новые
разделы «Обучение» и «Досуг» в экспозиции «Личные комнаты семьи императора Александра
III». Они посвящены детям императора, жившим во дворце.
Это интерактивная экспозиция позволит современным детям лучше и быстрее
понять, чем же были заняты царские дети, как учились, как проводили время во
дворце. Для юных гостей подготовлены маршрутные листы с заданиями на основе
исторических документов – памятных книжек членов императорской семьи,
расписания уроков, учебников, воспоминаний, писем, фотографий. Дополняют
экспозицию предметы эпохи из бытовой коллекции музея.
Татьяна
Можаева
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