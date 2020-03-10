В Гатчине появится свой памятник Александру III

В церемонии приняли участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководитель музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов, автор проекта - скульптор Василий Бродарский, а также руководители администрации Ленинградской области и Гатчинского района, представители музейного сообщества и жители города.

К 10 марта открытие закладного камня было приурочено не случайно – именно в этот день исполнилось 175 лет со дня рождения императора Александра III. Сам памятник появится здесь через несколько месяцев. Он будет установлен Российским военно-историческим обществом в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Участники церемонии говорили о том, что образ Александра III, известный нам со школьной скамьи, не имеет ничего общего с реальностью. Будущий памятник должен, так сказать, немного перевернуть историю.

- Сегодня мы видим, какой была Россия полтора века назад, - подчеркнул Владимир Мединский. - Имя «миротворец» Александр III получил не столько потому, что в годы его правления русская армия и флот не принимали участие в больших войнах, но потому, что старался создать систему коллективной безопасности в Европе, урегулировать конфликты между великими державами, а в переговорах находить компромисс. При нем развивались промышленность, сельское хозяйство. И сам государь был не таким, каким мы его представляли. На самом деле, когда вы посмотрите экспозицию личных покоев в Гатчине, где он провел все годы своего царствования, вы удивитесь поразительной скромности этого человека: маленькие комнаты, скромная мебель. Только картины дорогие и красивые. Он хорошо разбирался в живописи и собрал одну из лучших коллекций русского искусства. Пример его жизни, пример того, как он воспитывал своих детей, как относился к своей семье, к своей стране, своему народу, может вдохновить многих молодых ребят, офицеров, будущих курсантов, школьников и студентов и научить тому, как нужно строить свою жизнь.

Владимир Мединский поблагодарил руководство музея за сохранение памяти об Александре III и подчеркнул, что идея установки памятника в Гатчине принадлежит председателю Российского исторического общества Сергею Нарышкину. За основу будущего памятника взяты первые эскизные работы Паоло Трубецкого 1899 года, изобразившего императора, сидящим в кресле. Проект тогда остался нереализованным, а вместо него в 1909 году открылась известная «конная» скульптура, автором которой также выступил Трубецкой. Она сейчас стоит во дворе Мраморного дворца.

В мае 2018 года на конкурс было представлено четыре заявки. Итоги были подведены через год на заседании жюри Международного открытого конкурса по созданию памятника императору Александру III, которое прошло в Гатчинском дворце под председательством Сергея Нарышкина. Лучшей была признана работа выпускника Российской академии художеств Владимира Бродарского.

- Я думаю, этот памятник станет любимым местом туристов и жителей Гатчины, которые будут приходить сюда и смотреть: какие великие люди здесь жили, какие великие дела здесь делались, и как здесь работали ради величия, спокойствия и мира в нашей стране, - сказал Владимир Мединский.

Поздравить коллектив музея-заповедника «Гатчина» с очередным прорывом приехали коллеги из Петербурга.

- Гатчина – место, связанное со всеми проблемами исторической памяти, - подчеркнул, выступая на церемонии открытия, Михаил Пиотровский. - Я хорошо помню, как шло обсуждение идеи памятника. Это было очень ответственно. Гатчина – место, связанное с двумя великими именами с искаженной репутацией. Это - Павел I и Александр III. Образ Павла I изменили дети его и его убийц. Образ Александра III изменили дети убийц его отца. Сейчас эти два образа приобретают настоящую трактовку. Мы начинаем представлять, как это было, какими были эти люди. А музей-заповедник «Гатчина» подает хороший пример, как это нужно делать. Принято очень правильное музейное решение. Будет сделан новый памятник на основании эскиза Паоло Трубецкого, а не через перетягивание каната: в каком музее что должно стоять. Прекрасное место, прекрасный памятник, и это прекрасно для Паоло Трубецкого, поскольку его большой памятник сыграл свою роль в создании искаженного образа Александра III. В этом же памятнике он совершенно по-другому показывает императора. Это прекрасный пример того, как музей формирует историческую память, исторические образы и историческую справедливость.

В это же день в Гатчинском дворце состоялось открытие новых залов. Участники церемонии открытия закладного камня посетили постоянную экспозицию «Кабинет великого князя Михаила Александровича» в Арсенальном каре. Она расположена в помещениях бывших личных комнат младшего сына императора Александра III – Михаила Александровича Романова. А также увидели новые разделы «Обучение» и «Досуг» в экспозиции «Личные комнаты семьи императора Александра III». Они посвящены детям императора, жившим во дворце. Это интерактивная экспозиция позволит современным детям лучше и быстрее понять, чем же были заняты царские дети, как учились, как проводили время во дворце. Для юных гостей подготовлены маршрутные листы с заданиями на основе исторических документов – памятных книжек членов императорской семьи, расписания уроков, учебников, воспоминаний, писем, фотографий. Дополняют экспозицию предметы эпохи из бытовой коллекции музея.

Татьяна Можаева

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