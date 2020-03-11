- Семья и дети – гарантия будущего России. Мы поэтому сейчас столько и вкладываем в демографию, что это самая главная проблема и забота государства, - говорит депутат Законодательного собрания Ленинградской области, заместитель секретаря Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», политолог Алексей Ломов. – Поправки верные и правильные. Они подчеркивают настрой государства на развитие, улучшение качества жизни, геополитику в больших масштабах. Ни для кого не секрет, что мы находились и сегодня потихоньку выбираемся из демографической ямы. Принятие таких поправок позволит и на региональном уровне принимать законы, которые стимулируют и стабилизируют ситуацию.

Впервые в Конституции предложено отдельно упомянуть детей, оставшихся без попечения. Закрепление данного статуса позволит точно никому не отказываться от поддержки сирот. Могу привести пример. В Ленинградской области существует программа опеки, когда родители берут на попечение детей, которые находились в детдомах. Благодаря этой работе в ряде районов нашего региона уже закрылись детские дома! Закрепление поправок в Конституции позволит еще более эффективно проводить данную работу. Если государство берет на себя функции родителей, то оно обязано дать ребенку все, что должны ему дать мама с папой.