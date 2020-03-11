- Семья
и дети – гарантия будущего России. Мы поэтому сейчас столько и вкладываем в
демографию, что это самая главная проблема и забота государства, - говорит
депутат Законодательного собрания Ленинградской области, заместитель секретаря
Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия»,
политолог Алексей Ломов. – Поправки верные и правильные. Они подчеркивают
настрой государства на развитие, улучшение качества жизни, геополитику в
больших масштабах. Ни для кого не секрет, что мы находились и сегодня
потихоньку выбираемся из демографической ямы. Принятие таких поправок позволит
и на региональном уровне принимать законы, которые стимулируют и стабилизируют
ситуацию.
Впервые
в Конституции предложено отдельно упомянуть детей, оставшихся без попечения.
Закрепление данного статуса позволит точно никому не отказываться от поддержки
сирот. Могу привести пример. В Ленинградской области существует программа
опеки, когда родители берут на попечение детей, которые находились в детдомах.
Благодаря этой работе в ряде районов нашего региона уже закрылись детские дома!
Закрепление поправок в Конституции позволит еще более эффективно проводить
данную работу. Если государство берет на себя функции родителей, то оно обязано
дать ребенку все, что должны ему дать мама с папой.