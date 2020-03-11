Семья и дети – гарантия будущего России

Семья и дети – гарантия будущего России

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Ломов поддерживает поправки в Конституцию РФ, касающиеся семейных ценностей и детей. Об этом говорится в статьях 67.1, 72, 114.

Рубрики : Общество     11 Mar 2020

- Семья и дети – гарантия будущего России. Мы поэтому сейчас столько и вкладываем в демографию, что это самая главная проблема и забота государства, - говорит депутат Законодательного собрания Ленинградской области, заместитель секретаря Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», политолог Алексей Ломов. – Поправки верные и правильные. Они подчеркивают настрой государства на развитие, улучшение качества жизни, геополитику в больших масштабах. Ни для кого не секрет, что мы находились и сегодня потихоньку выбираемся из демографической ямы. Принятие таких поправок позволит и на региональном уровне принимать законы, которые стимулируют и стабилизируют ситуацию.

Впервые в Конституции предложено отдельно упомянуть детей, оставшихся без попечения. Закрепление данного статуса позволит точно никому не отказываться от поддержки сирот. Могу привести пример. В Ленинградской области существует программа опеки, когда родители берут на попечение детей, которые находились в детдомах. Благодаря этой работе в ряде районов нашего региона уже закрылись детские дома! Закрепление поправок в Конституции позволит еще более эффективно проводить данную работу. Если государство берет на себя функции родителей, то оно обязано дать ребенку все, что должны ему дать мама с папой.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+