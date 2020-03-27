Профилактика коронавируса — в каждом доме

В Ленинградской области в целях
профилактики распространения коронавирусной инфекции
санитарно-эпидемиологическую обработку проводят в общественных местах. Это
требование зафиксировано в Постановлении Правительства Ленинградской области о
введении на территории региона режима повышенной готовности.
Комитет государственного жилищного надзора
и контроля Ленинградской области указал на необходимость администрациям
муниципальных образований и управляющим компаниям региона регулярно проводить
влажную уборку мест общего пользования в жилых домах дезинфицирующими
средствами, рекомендованными Роспотребнадзором.
Службы управляющих компаний, ответственные
за уборку, с помощью специальных средств должны обрабатывать места, к которым
чаще всего прикасаются жильцы, — дверные ручки, перила, кнопки вызова лифтов и
панели домофонов. В местах общего пользования необходимо ежедневно проводить
проветривание.
На досках объявлений, расположенных в
подъездах жилых домов, информационных страницах в сети Интернет и социальных
сетях, управляющая компания обязана разместить информацию о мерах профилактики
вирусных инфекций. Аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний
переведены на усиленный режим работы. В случае отсутствия по каким-либо
причинам связи с диспетчерскими службами управляющих компаний, необходимо
обращаться на горячую линию Комитета госжилнадзора — (812) 539-51-73.
В связи с ограничениями по проведению
публичных мероприятий изменен график приемов граждан специалистами
Госжилнадзора. Все приемы граждан в районах Ленинградской области, ранее
намеченные к проведению до середины апреля текущего года, перенесены на более
поздний срок. О времени приема жители будут заблаговременно проинформированы
через средства массовой информации администрациями муниципальных районов.
Скорректированный график также будет размещен на сайте Комитета
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области и
официальном портале Администрации Ленинградской области.