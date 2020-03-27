Профилактика коронавируса — в каждом доме

В Ленинградской области в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции санитарно-эпидемиологическую обработку проводят в общественных местах. Это требование зафиксировано в Постановлении Правительства Ленинградской области о введении на территории региона режима повышенной готовности.

Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области указал на необходимость администрациям муниципальных образований и управляющим компаниям региона регулярно проводить влажную уборку мест общего пользования в жилых домах дезинфицирующими средствами, рекомендованными Роспотребнадзором.

Службы управляющих компаний, ответственные за уборку, с помощью специальных средств должны обрабатывать места, к которым чаще всего прикасаются жильцы, — дверные ручки, перила, кнопки вызова лифтов и панели домофонов. В местах общего пользования необходимо ежедневно проводить проветривание.

На досках объявлений, расположенных в подъездах жилых домов, информационных страницах в сети Интернет и социальных сетях, управляющая компания обязана разместить информацию о мерах профилактики вирусных инфекций. Аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний переведены на усиленный режим работы. В случае отсутствия по каким-либо причинам связи с диспетчерскими службами управляющих компаний, необходимо обращаться на горячую линию Комитета госжилнадзора — (812) 539-51-73.

В связи с ограничениями по проведению публичных мероприятий изменен график приемов граждан специалистами Госжилнадзора. Все приемы граждан в районах Ленинградской области, ранее намеченные к проведению до середины апреля текущего года, перенесены на более поздний срок. О времени приема жители будут заблаговременно проинформированы через средства массовой информации администрациями муниципальных районов. Скорректированный график также будет размещен на сайте Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области и официальном портале Администрации Ленинградской области.