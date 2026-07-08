Жизнь как чудо: большие маленькие художники из ДРП

Выставка для любого художника – всегда важное событие, ведь любому творческому человеку важно не только самовыражаться в творчестве, но и делиться им с окружающими людьми. А для художников из Дома реабилитационного проживания (ДРП) – это вдвойне важное событие, потому что для них это первая выставка вне стен учреждения, где они проживают. Неудивительно, что поначалу они довольно смущенно вглядываются в свои произведения, вывешенные на стенах хоть и небольшого, но настоящего выставочного зала.

- Мы давно сотрудничаем с Гатчинским домом реабилитационного проживания, – говорит заведующая библиотекой «Чудо» Ирина Петрова. – Наши сотрудники периодически проводят разные мероприятия в ДРП, приходя туда с презентациями и концертами. Мы рассказываем о памятниках и героях Гатчины, проводим экскурсии по городу. Им нравится, когда к ним приходят гости, общаются с ними. Они всегда с большим вниманием слушают, очень тепло принимают нас

и всегда благодарят. Удивительно, что и сами жители ДРП стремятся помогать по мере своих возможностей: приходят к нам дважды в месяц, помогают ремонтировать книги, принимают участие в акции «Крышечки добра», сортируя крышечки.

Выставка творческих работ любителей живописи из ДРП проходит в библиотеке впервые. Эти работы, конечно, нельзя назвать профессиональными, но они теплые и светлые

- Думаю, эта выставка важна не только для жителей ДРП, но и для нас, обычных горожан, – отмечает Ирина Ивановна. – Эти работы пробуждают добрые чувства по отношению к их авторам. У них всегда какое-то светлое настроение, от них исходят тепло и доброта, которые передаются и нам. Они воспринимают жизнь в ярких цветах, что отражается в их работах.

В экспозицию вошли рисунки Владимира Русакова, Вячеслава Смирнова, Максима Савенка, Марины Боровковой, Юрия Манакова и Любови Губановой. Яркие, светлые, добрые рисунки словно сошли со страниц детских иллюстрированных книг. Корабль с алыми парусами раздвигает волны синего моря. Дети читают друг другу книги. Девушка гуляет по улочкам итальянского городка. Еще одна девушка протягивает руки вверх, к небу и солнцу.

- Это далеко не все рисунки жителей нашего Дома реабилитационного проживания, – говорит культорганизатор ДРП Вера Васильева-Буглай. – Ребята очень стараются, рисуют каждый день. Они вдохновляются каждым прожитым днем, какими-то своими хорошими воспоминаниями, увиденным по телевизору или во время своих путешествий.

Рисунки выполнены в различных техниках, и по ним с легкостью можно узнать каждого автора. Кто-то рисует простым карандашом, кто-то – акварелью или пастельными мелками, кто-то – цветными карандашами, а кто-то – шариковой ручкой.

Авторы рисунков с радостью поделились своими маленькими секретами, предпочтениями и моментами автобиографии.

Владимир Русаков любит рисовать природу и животных, работать предпочитает пастельными мелками.

На ярких рисунках Максима Савенка запечатлены лесные пейзажи, восход и закат солнца.

Юрий Манаков с помощью карандаша создает графические пейзажи.

Вячеслав Смирнов с помощью акварели передает трогательные и добрые сценки из жизни обычных людей.

Любовь Губанова чаще всего рисует акварелью.

- Я люблю рисовать людей, потому что это сложнее всего, – рассказывает Любовь Петровна. – Я рисовала с самого детства. В юности окончила художественное училище, а потом педагогический институт им. А.И. Герцена по специальности «Учитель черчения и рисования».

Глубокий духовный смысл свойственен работам Марины Боровковой. Вот уже много лет она запечатлевает христианские сюжеты, рисует храмы и лики святых. Конечно, эти работы выглядят немного наивно, но в них столько любви и доброты, что хочется еще и еще вглядываться в эти яркие картины.

С открытием выставки поздравила авторов и гостей вернисажа заместитель директора ДРП Ольга Нартова.

- Для нас открытие этой выставки – важное, масштабное мероприятие, – говорит Ольга Викторовна. – Ни для кого уже не секрет, что мы позиционируем себя как дом для особых людей. И эта выставка показывает, что жизнь в стенах нашего Дома проходит, наверное, более насыщенно и интересно, чем жизнь многих обычных, нормотипичных людей. Мы действительно раздвигаем границы. В ДРП, например, успешно развивается инклюзивное волонтерское движение. Наши волонтеры помогают убирать городские улицы, участвуют в экологических акциях.

На днях инклюзивный волонтерский отряд посетил городское кладбище. Ребята прибрали захоронение знаменитого советского летчика-испытателя, парашютиста Николая Евдокимова и его родных, посадили у обелиска желтые солнечные бархатцы. Они уходили домой счастливые и радостные, с чувством выполненного долга.

- Работы, представленные на выставке, приоткрывают нам часть души, внутренний мир человека, который живет в закрытом пространстве, – отмечает Ольга Нартова. – Нашу выставку мы назвали «Россия – страна возможностей». Эти работы показывают, о чем мечтают наши ребята, что бы они хотели увидеть. Наверное, в этих рисунках жизнь показана такой, какой она и должна быть. У каждого из наших ребят есть какие-то ограничения по здоровью. Каждому из них нужны забота, теплота и внимание. Но они показали нам, что, если человек творит добро и созидает что-то новое, все ограничения исчезают. Спасибо огромное организаторам выставки в библиотеке «Чудо», нашим многолетним партнерам и друзьям! Каждая встреча с ними становится ярким событием в жизни жителей нашего Дома.

Выставка художников из ДРП «Россия – страна возможностей» продлится по 30 июля в библиотеке-филиале № 2 «Чудо»: Гатчина, ул. К. Подрядчикова, д. 13.

Юлия Лысанюк