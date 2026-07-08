«Кубок Отечества» для героев СВО

Второй год подряд наш город принимал главный турнир года для ветеранов СВО – «Кубок Оте-чества». Соревнования собрали более 50 спортсменов с поражением опорно‑двигательного аппарата (ПОДА) из 28 регионов Российской Федерации.

Турнир прошел при поддержке фонда «Защитники Отечества», Паралимпийского комитета России, Федерации армрестлинга России и Федерации армрестлинга Ленинградской области.

В ходе церемонии открытия председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров зачитал официальное обращение к участникам и организаторам соревнований от министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, приветствуя спортсменов, поздравила их с победой: «Независимо от того, какое место займете сегодня, вы уже победили. Своим примером, силой духа, своей готовностью вернуться в строй и бороться! Вы смогли преодолеть самые невероятные трудности, пройти через тяжелейшие испытания, сумели преодолеть себя. Вы – победители!»

Слова приветствия в адрес гостей, спортсменов и организаторов мероприятия прозвучали от почетных гостей: руководителя филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области Ольги Историк, полковника Андрея Политова, президента Федерации армрестлинга России Александра Филимонова, специального представителя губернатора Ленинградской области Сергея Мачинского и исполнительного директора «Ассоциации ветеранов СВО» Владимира Гороха.

Отличительная особенность подобных состязаний – искренний дух взаимного уважения у соперников. Естественно, каждый из тех широкоплечих мужчин, что подходили или подъезжали на инвалидной коляске к столу для соревнований, хотели победить. Тем более что в этом году цена победы высока. Нынешний «Кубок Отечества» для российского адаптивного спорта – прорывное событие. Соревнования для участников СВО официально включены в Единый календарный план Министерства спорта РФ. Это открыло ветеранам с инвалидностью дорогу к получению официальных спортивных разрядов и званий – вплоть до заветного «Мастер спорта России».

Тем не менее яростный дух соперничества ощущался только в тот краткий миг, когда руки соперников сходились в жестком противостоянии – чья возьмет?! В остальном – дружеские объятия и добродушные подшучивания друг над другом. Многие участники знакомы еще с прошлогодних соревнований. Представители разных команд болели друг за друга.

- Мы ведь все здесь – братья. Участвовали в боевых действиях, прошли через одни и те же госпитали, – рассказал нашей газете Шерзод Юлдашев, представитель команды Гатчинского района и Ленинградской области. – Что нам делить? Главное, что ребята сумели преодолеть себя и свои невзгоды, пришли на соревнования.

Культурная программа

Екатерина Смирнова, представитель фонда «Защитники Отечества», рассказала, что самим соревнованиям предшествовала большая культурная программа.

- Когда спортсмены заезжали, мы организовали им посещение загородного клуба «Лесная сказка» при поддержке наших партнеров. Посетили Гатчинский дворец, возложили цветы на мемориальном комплексе в Зайцево. Участники смогли позаниматься на новом реабилитационном тренажере – велосапе. Это гибрид катамарана и велосипеда. Новая история, которая сейчас активно пропагандируется в Ленинградской области. Уникальный тренажер, на котором совмещается и удовольствие от водных прогулок, и помощь в восстановлении опорно-двигательного аппарата. У спортсменов остались очень позитивные эмоции. В этом году учли недоработки прошлых соревнований – организовали прямо здесь, в физкультурно-оздоровительном комплексе, питание. Спасибо пожарникам, МЧС: они привезли полевую кухню, кормят очень вкусно.

Денис Байманов из Соснового Бора

Трибуны заполнены зрителями. Среди них есть родители, жены и дети спортсменов. Например, Денис Талгатович Байманов из Соснового Бора приехал в Гатчину с супругой Юлией.

- Много раз здесь у вас бывал, теперь вот решил показать Гатчину супруге. Соревнования проходят отлично, единственное – у участников разная степень подготовки. Одни старательно тренируются целый год, другие, как я, например, еще новички, не вполне владеют техникой борьбы.

Заметно, что Денис из тех людей, которые категорически не любят проигрывать, чем бы они не занимались.

- Тут всё дело в захвате и в реакции. Нужно правильно захватить руку соперника и мгновенно среагировать на свисток арбитра. У меня всё же пять контузий за спиной, слегка не успеваю.

- Расскажите немного о себе.

- Родом я из Саратовской области. В 2021 году приехал в Ленинградскую область по работе. И сейчас работаю руководителем строительного проекта в порту. В 2003–2005-х годах служил на Кавказе, город Кизляр, внутренние войска, спецназ ГРУ. Были тогда небольшие стычки, но, конечно, не такие, как сейчас на Украине. Получил первую контузию, когда подорвали наш БТР, но обошлось, как говорится. Потом мирная жизнь, работа, учеба. Учился в Санкт-Петербургском государственном университете по специальности «Инженер промышленного, гражданского и архитектурного строительства». На момент начала СВО занимал должность руководителя проектов в одной крупной строительной компании.

Сразу после начала СВО пошел подавать заявление в военкомат. Жена в крик, вплоть до развода. Но меня и так поначалу не брали: последствия контузии. Когда началась мобилизация, опять пришел в военкомат, и опять не взяли. Прошел год. Не могу дома сидеть, когда парни там воюют. Я всё же кое-что умею, знаю. Поговорил с семьей и через Северный Кавказ, «Ахмат-Спецназ», ушел на фронт. Зашел на три месяца, отдал с честью, как говорится, свой долг Родине.

Стояли под Бахмутом, контролировали дорогу. Опять получил контузию. Бог подарил возможность вернуться к семье. К жене и двум пацанам. Старшему 19, младшему 12 лет. Но опять подписал контракт. Служил в батальоне морской пехоты, в десантно-штурмовой роте. Сначала замкомвзвода, потом командиром взвода. И возглавлял штурмовую группу. Сам бойцов тренировал, сам с ними ходил на задания. Совершил 12 штурмовых действий. В двенадцатом и не повезло: дрон сбросил гранату, мне оторвало ногу. Эвакуировали, попал в госпиталь в Севастополе. Потом – в Москву, госпиталь

им. Бурденко, филиал в Балашихе.

Вернулся домой, начал писать рапорты на имя командира бригады, потом дивизии с тем, чтобы вернуться обратно. Помогать, например, раненых эвакуировать, помогать хоть чем-то. Но теперь уже окончательно не взяли.

Раз в армию не взяли, пришлось здесь помогать. Окончил курсы тренера-педагога по физподготовке. Сейчас набираю свою группу из тех, кто нуждается в реабилитации и адаптации. Люди без ног, без рук. У нас отличный тренажерный зал, футбольное и волейбольное поля – есть, где развернуться!

Особое внимание как тренер-педагог уделяю бойцам с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Сам прошел через всё это. Если бы не жена Юля, не знаю, как бы со всем этим справился. Надо заниматься спортом, заводить семью, детей. Ради них мы и живем. Здесь и сейчас я проиграл две схватки, но это только потому, что толком не занимался именно в этом виде спорта, в армрестлинге. Вот увидите, в будущем году приедем с женой снова к вам в Гатчину, и я обязательно постараюсь победить!

Главное – участие

По итогам соревнований представители Ленинградской области Максим Богданов и Максим Мамилов заняли первое и второе места в весовой категории более 85 кг. Завоевали специальный приз Федерации армрестлинга России.

Но и те, кто сейчас не смог подняться на пьедестал почета, не слишком расстроились. Олимпийский принцип «Главное – не победа, главное – участие», здесь в Гатчине, приобрел самое прямое свое значение. Все участники соревнований – настоящие герои!

Андрей Павленко

Фото автора и Федерации армрестлинга России