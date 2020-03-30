«В цветущей Дании, где свет увидел я, берет мой мир свое начало…» - так писал о своей родине великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. Маленькое датское королевство, расположенное в Европе на 409 островах, в переводе с древнескандинавского означает «Лесная страна». Многие называют Данию «сказочной страной», «жемчужиной» Скандинавского полуострова. Достопримечательности, традиции местных жителей, культура сделали страну интересной и привлекательной.

Мы знаем Данию с детства, благодаря сказкам талантливого волшебника Андерсена. То, что у нас и у наших детей есть «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева», «Принцесса на горошине», «Гадкие лебеди» и «Дюймовочка», это, по сути, заслуга Марии-Софии-Фредерики-Дагмары, или просто Дагмар, дочери короля Дании, принцессы Датской. А мы знаем ее как Марию Федоровну, русскую императрицу, жену императора Александра III, мать последнего русского царя Николая II, жившую с семьей в гатчинском Дворце. Именно при ней Андерсен стал широко издаваться в России.

Хотите увидеть Русалочку, подышать воздухом, которым дышал сам Андерсен, полюбоваться каналами, полными кораблей и яхт, побывать в старинных замках – тогда непременно поезжайте в Данию, на родину Снежной Королевы!

Это путешествие, возможно, еще впереди, а пока в гостях у Гатчинской детской библиотеки 16 марта побывали стажеры Датского института культуры, находящегося в Санкт-Петербурге. Харальд и Ида встретились с учениками 10 класса школы №9 и рассказали об обмене в области культуры и искусства между Данией и другими странами мира. Видео-презентация познакомила гатчинских школьников с датским образованием, начиная с детского сада и заканчивая высшими учебными заведениями.

Хорошо владеющие английским языком школьники и датские студенты отлично понимали друг друга, задавали много вопросов о стране, увлечениях, музыке, литературе, традициях. Общение прошло в оживленной и очень дружелюбной атмосфере. Для наших ребят — это, в первую очередь, возможность узнать, как живут их сверстники за рубежом, что их волнует, к чему они стремятся.

Н.Г. Суховеева, заведующая читальным залом Гатчинской детской библиотеки