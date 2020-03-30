«В цветущей Дании, где
свет увидел я, берет мой мир свое начало…» - так писал о своей родине великий
сказочник Ганс Христиан Андерсен. Маленькое датское королевство, расположенное
в Европе на 409 островах, в переводе с древнескандинавского означает «Лесная
страна». Многие называют Данию «сказочной страной», «жемчужиной» Скандинавского
полуострова. Достопримечательности, традиции местных жителей, культура сделали
страну интересной и привлекательной.
Мы знаем Данию с детства,
благодаря сказкам талантливого волшебника Андерсена. То, что у нас и у наших
детей есть «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева», «Принцесса на
горошине», «Гадкие лебеди» и «Дюймовочка», это, по сути, заслуга
Марии-Софии-Фредерики-Дагмары, или просто Дагмар, дочери короля Дании,
принцессы Датской. А мы знаем ее как Марию Федоровну, русскую императрицу, жену
императора Александра III, мать последнего русского царя Николая II, жившую с
семьей в гатчинском Дворце. Именно при ней Андерсен стал широко издаваться в
России.
Хотите увидеть Русалочку,
подышать воздухом, которым дышал сам Андерсен, полюбоваться каналами, полными
кораблей и яхт, побывать в старинных замках – тогда непременно поезжайте в
Данию, на родину Снежной Королевы!
Это путешествие, возможно,
еще впереди, а пока в гостях у Гатчинской детской библиотеки 16 марта побывали
стажеры Датского института культуры, находящегося в Санкт-Петербурге. Харальд и
Ида встретились с учениками 10 класса школы №9 и рассказали об обмене в области
культуры и искусства между Данией и другими странами мира. Видео-презентация
познакомила гатчинских школьников с датским образованием, начиная с детского
сада и заканчивая высшими учебными заведениями.
Хорошо владеющие
английским языком школьники и датские студенты отлично понимали друг друга,
задавали много вопросов о стране, увлечениях, музыке, литературе, традициях.
Общение прошло в оживленной и очень дружелюбной атмосфере. Для наших ребят —
это, в первую очередь, возможность узнать, как живут их сверстники за рубежом,
что их волнует, к чему они стремятся.
Н.Г. Суховеева, заведующая
читальным залом Гатчинской детской библиотеки