Гатчинский «Кинопроект» отмечен «Десятой музой»

Третье место в номинации «Игровое кино» - у воспитанницы студии Гатчинского центра информационных технологий Анастасии Ивановой за работу «Брошенный-2».

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации» в стране продолжает развиваться детское кинолюбительство, интегрирующее в себе многие направления науки, техники, культуры. На данный момент в России насчитывается около трех тысяч детских кино-видео студий.

Курс «Кинопроект» при Гатчинском центре информационных технологий знакомит школьников с огромным разнообразием профессий - режиссер, сценарист, оператор, художник, монтажер, гример, без которых невозможно создать фильм, проявить себя в искусстве кино, раскрыть свои таланты, развить умение заниматься творческой работой. Ребята учатся работать со съемочной техникой, правильно выстраивать кадр, органично иллюстрировать визуальный образ, создавать ощущение жизни за кадром, используя звуки. На практических занятиях ребята создают учебные киноработы с участием своих однокурсников.

Одна из таких работ, которую сделала Анастасия Иванова, завоевала третье место в номинации «Игровое кино» регионального этапа Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза».

Конкурс «Десятая муза» проводится с 1999 года. Его участниками становятся обучающиеся школ, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования от 7 до 18 лет. Ежегодно в отборочных турах участвуют более 9 000 юных кинолюбителей из разных регионов Российской Федерации, что говорит о его высокой востребованности.