Ленинградская и Псковская области — партнеры на перспективу

«Соглашение, которое сегодня мы подписали — серьезный шаг для расширения сотрудничества, оно работает на перспективу. Нас объединяет скоростная дорога, «Ласточка», строится и очень серьезная автомобильная дорога. И, самое главное, мы сейчас прорабатываем проект восстановления железнодорожного сообщения Псков — Гдов— Сланцы — Котлы — Усть-Луга. Это железная дорога, которая необходима для обеспечения растущих потребностей Усть-Лужской портовой зоны в перевалке грузов. Кроме того, эта дорога стратегически востребована для перевалки грузов из Белоруссии: а это задача, которую ставят перед нами Президент Российской Федерации и Президент Республики Беларусь.

Сегодняшнее соглашение касается не только логистики, мы говорим о сотрудничестве в области промышленности и сельского хозяйства»,— прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.