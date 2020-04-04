Есть у россиян такая традиция – субботники проводить

С чего всё началось

Официально считается, что субботники возникли весной 1919 года в ответ на призыв Ленина улучшить работу железных дорог. Субботник – добровольное и бесплатное коллективное выполнение общественно-полезного трудового задания в сверхурочное время, первоначально происходившее по субботам. Инициатором первого субботника выступила партийная ячейка депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги. В ночь на субботу 12 апреля 1919 года 15 коммунистов депо, проработав безвозмездно 10 часов, отремонтировали три паровоза.

В мае этого же года здесь же состоялся первый массовый коммунистический субботник. Затем субботники прошли и на других железных дорогах. Вслед за железнодорожниками субботники провели рабочие Москвы и других городов. 1 мая 1920 года был проведен Всероссийский субботник-маевка. С тех пор они стали традицией.

В довоенные годы в Гатчине субботники проходили на рабочих местах. Газета звала к трудовым подвигам, поименно прославляла героев и клеймила позором несознательных. С февраля 1932 года «Гатчинская правда» выходит с заголовками, побуждающими к действию: «Субботники должны давать наибольшие результаты», «Заставим руководство лесопункта обеспечить успех…».

Всесоюзные Ленинские коммунистические субботники, приуроченные к дню рождения Ленина, стали проходить ежегодно. Они как бы знаменовали собой окончательный приход весны и использовались для подготовки к празднованию Первомая. Субботники и воскресники проводились и в годы восстановления народного хозяйства, и в период индустриализации СССР, и во время Великой Отечественной войны. Помимо выполнения и перевыполнения плана, освобожденные города и поселки нуждались в санитарной очистке и благоустройстве.

Штраф или принудительные работы

Сразу после освобождения Гатчину стали приводить в порядок. В постановлении исполкома Гатчинского городского совета депутатов трудящихся и бюро Горкома ВКПб от 22 марта 1944 года говорится:

«Учитывая крайнюю неудовлетворительность санитарного состояния города и необходимость принятия срочных мер по санитарной очистке в связи с наступлением весеннего периода, обязать руководителей предприятий и учреждений всех ведомств и граждан города Гатчины приступить с 25 марта 1944 года к массовой уборке города от нечистот, мусора, стройматериалов, металлолома. Очистке подлежат все занимаемые ими здания, жилые дома, общественные места, бомбоубежища, укрытия и прилегающая к ним территория».

Руководителям предлагалось привлекать к уборке сотрудников после основной работы на три часа ежедневно, сроком на 20 дней: с 25 марта по 15 апреля. При проведении очистки города все нечистоты и снег предписывалось вывозить на общую городскую свалку, а стройматериалы и металлолом складывать во дворах зданий и жилых домов для последующей перевозки на общегородские материальные склады горкомхоза.

Уклоняющихся от очистки своих участков было решено привлекать к административной ответственности и штрафовать на 100 рублей (в 1944 году среднемесячная зарплата в промышленности составляла до 600 рублей) или отправлять на принудительные работы сроком до 30 дней.

И вот в «Гатчинской правде» уже выходит заметка «Хороший пример» с именами героев субботников. «Первыми вышли на уборку города рабочие и служащие столовой Леноблторга №2 (директор Миклашевская)». А 16 апреля 1944 года газетная передовица осуждает организации и учреждения, которые не навели должный порядок у своих зданий. «Прошло полмесяца как вынесено решение «О санитарной очистке города», а Гатчина находится в антисанитарном состоянии». Газета пишет, что населению грозят эпидемические заболевания, и призывает «навести полный санитарный порядок и культуру».

«Большинство владельцев частных домов и съемщики квартир по улицам Володарского, Урицкого, Радищева и другим не скалывают снег, не вывозят с улиц и дворов на свалки мусор и нечистоты. Даже на проспекте 25 Октября, на главных улицах - Чкалова, Карла Маркса и Советской не убраны навозные кучи, которые зловонят от весеннего солнца. Загрязнены и населенные пункты района. В поселках Сиверском, Дружная Горка, Рождествено, а также в Елизаветинском, Колпанском и других сельсоветах еще не начата уборка грязи, нечистот, мусора».

В этом же номере хвалят за дружную уборку жильцов домов №92-94 по улице Карла Маркса. Взрослые с детьми отработали по несколько часов, и двор преобразился. «Навоз на тачках перевезли на огороды. Собранный металлолом аккуратно сложен в одно место. Расчищены сточные колодцы, в которые стекает вся вода со двора. Работами руководил жилец дома №92 товарищ Назаров».

В разряд антигероев попали жильцы дома №97 по этой же улице. Газета пишет, что у этого дома «валяются части сломанных машин, солома, а нечистоты выливаются, куда попало. Среди всей этой грязи играют дети».

Досталось и администрации Дома культуры, на территории которого валялся не только всевозможный хлам, но и навоз. Рядом помещена заметка с фамилиями должностных лиц, которые были оштрафованы административной комиссией на 100 рублей за антисанитарное состояние дворов и улиц.

Три часа ежедневно – на уборке парка

Весь май «Гатчинская правда» рассказывает, как убираются в парках.

«Учитывая необходимость срочной очистки городских парков, являющихся основным местом отдыха трудящихся, и крайней запущенности в период оккупации», 13 мая 1944 года выходит отдельное решение городских властей. Руководителей предприятий и учреждений обязывают провести уборку закрепленных участков. Ежедневно, с 15 по 20 мая, после работы, не менее, чем на три часа, они должны привлекать к этой почетной миссии своих сотрудников. Полагалось «весь мусор и нечистоты убирать в воронки и специально отведенные места, по указанию руководителей участков».

В те годы все парковое пространство Гатчины было единым. Из газеты мы узнаем, что заключались договора на соревнование, кто быстрее и лучше очистит парк. Более тысячи гатчинцев вышли на уборку парка после окончания рабочего дня 16 мая 1944 года. В Приоратском парке (от Черного озера вдоль Филькина озера и до Варшавского вокзала) ударно трудились рабочие и служащие 24-й дистанции пути, НКВД, ДПР и военизированная пожарная охрана Октябрьской железной дороги. Всего более 350 человек. На участке от типографии до Березового домика хорошо поработал коллектив городской больницы. На уборку вышло около 200 человек.

«Гатчинская правда» внимательно следила за ходом уборки. В следующем номере газета не только называет лидеров, призывает подтянуться отстающих, но и указывает фамилии отработавших «с прохладцей», из-за чего «западная часть Филькина озера на 24 мая еще не очищена».

«Простое слово» бабушки Маши

Уборка под девизом «Вернем своему городу былую красоту!» продолжилась летом 1944 года. Удивительно трогательную и добрую заметку под заголовком «Простое слово» – призыв старой жительницы дома №39 по улице Чкалова Марии Осиповны Песляк нельзя читать без умиления.

«Опять стало все наше родное, русское. Настоящие хозяева пришли в город, люди, которым дорог он. От роду мне 83 года, а работаю с раннего утра до позднего вечера. Сначала весь хлам, весь мусор у дома убрала, улицу и двор от грязи немецкой очистила, зелени, цветов насажала. Грабли да лопата у меня крепко в руках держатся. И хочу я обратиться ко всему населению гатчинскому, чтобы все дружней за работу взялись. Пусть каждый, кто в Гатчине живет, пораньше встанет, да попозже спать ляжет, чтобы два-три часа в сутки для города поработать. Силушки у русского человека хватит на это. Своими руками разрушенные дома построим, садики разведем, каждый кустик сирени беречь будем, каждую яблоньку. Ведь все теперь наше. Сделаем все так, как до войны было, да еще лучше город украсим…».

Ее призыв поддержала хозяйка дома №31 по улице Чкалова Раиса Семеновна Белова. У нее и смородина, и цветочные клумбы. «Так должен сделать каждый житель Гатчины. Вот на моих клумбах скоро расцветут флоксы, зазеленеют всходы резеды, мака, бурно разрослась садовая лилия», - рассказывает Раиса Семеновна.

Нередко Гатчина выступала зачинщиком различных компаний. Так, 30 марта 1947 года на первой полосе «Гатчинской правды» было опубликовано обращение коллектива работников ЖКХ, промышленных предприятий и железнодорожного транспорта города Гатчины ко всем трудящимся городов, райцентров и поселков Ленинградской области – «Восстановим и благоустроим наши города и поселки». Речь шла о выполнении и перевыполнении установленных планов.

В последующие послевоенные годы и вплоть до 1990-х годов субботники (воскресники) проводились либо по месту работы (и тогда во время субботника люди выполняли свою обычную, повседневную работу), либо для ускорения строительства хозяйственных объектов, клубов, школ, озеленения городов. Плюс к этому были субботники непосредственно по месту жительства. И тогда люди убирались во дворе, красили заборы, сажали цветы, строили детские площадки.

Добровольно – принудительно

Вначале субботники были добровольными, и участвовали в них в основном коммунисты, комсомольцы и так называемые «сочувствующие». Субботники рассматривались как одно из средств коммунистического воспитания. В комсомольских и партийных организациях участием в субботниках измеряли общественную активность человека, а к немногочисленным уклонившимся могли применяться меры общественного порицания. Впоследствии субботники превратились из добровольных в добровольно-принудительные.

«Гатчинская правда» 11 апреля 1950 года опубликовала благодарность дирекции Дома культуры комсомольцам первого курса педучилища, ремесленного училища №12 и профтехшколы за организацию воскресника. Они зарыли траншеи на территории ДК, где были проложены водопроводные трубы, очистили от мусора и песка ту часть территории, где планировался новый выход из ДК.

В выпуске 14 апреля читатели жаловались на отдел учебных заведений управления Ленинградской железной дороги: железнодорожная школа №5 не обеспечена посадочным материалом и инвентарем, из-за чего не может полностью восстановить пришкольный участок.

Досталось и отделу благоустройства города: в Приоратском парке до сих пор много глубоких воронок. Читатели выражали уверенность, что «достаточно организовать один воскресник, чтобы привести парк в порядок».

В рубрике «Предмайское социалистическое соревнование!» 16 апреля опубликована беседа с председателем Гатчинского горсовета К.Н. Киселевым «Сегодня – все на воскресник!». Он сообщил, что в помощь домохозяйствам для вывоза мусора выделены 31 автомашина и лошади. Дальнейший контроль за чистотой дворов, улиц и рынка возложен на милицию и главного санитарного врача города.

Начальник гатчинского горкомхоза товарищ Андреев проинформировал, что в воскреснике по весенней очистке приняло участие более пяти тысяч гатчинцев, 11 автомашин и 15 подвод. Восстановлено и отремонтировано две тысячи погонных метров ограждений газонов по проспекту 25 Октября, подвезено для отмостки зданий 30 кубометров щебня. На улицах Чкалова и Карла Маркса спланированы участки для устройства трех детских площадок. В этом же номере читатели обращают внимание, что сильно пострадавший в годы

войны Приоратсткий парк стал зарастать ольшаником, и предлагают провести воскресник по посадке деревьев.

По инициативе комсомольцев, 19 апреля прошли работы по благоустройству проспекта 25 Октября. Около 200 комсомольцев из ремесленного училища и школы №4 очистили от мусора значительную площадь газонов и подготовили лунки под посадку кустов. В течение всего апреля газета рассказывает об убранных дворах и перечисляет те, что «остаются захламленными лишь потому, что жильцы не желают заниматься этой работой».

В следующей газете мы узнаем о посадке жасмина на центральной магистрали Гатчины: 900 жасминовых кустов уже посажены, а всего их будет 1600 – на протяжении от Коннетабля до въездных ворот.

«Мало, очень мало у нас наглядной агитации»

И через десять лет радости и беды у города остаются те же. Весной 1960 года гатчинцы приняли на себя обязательство отработать на благоустройстве по восемь часов.

В «Гатчинской правде» от 1 апреля 1960 года рассказывается о передовиках соцсоревнования по благоустройству – Сиверском поселковом совете, Таицком и Елизаветинском сельских советах и о том, как много еще не сделано.

«Уже в течение нескольких лет ведутся разговоры об очистке Филькина и Черного озера, а также о восстановлении былой красоты Приоратского парка. Однако и нынче эти пожелания гатчинцев вряд ли осуществляться, так как в горкоммунотделе нет даже сметной документации на выполнение этих работ. Пора уже от резолюций перейти к действию».

В статье «Уродливые пятна на лице города», составленной по письмам читателей, авторы от примеров подлинной хозяйской заботы о городе (красивая территория железнодорожной больницы, чистота у автобусной станции на Варшавском вокзале и на перроне), переходят к критике. Газоны вдоль проспекта, где были посажены цветы, превращены в места свалок. Все газоны на центральных улицах засыпаны снегом, отходами строительных материалов и другим мусором.

Читателей возмущают непроходимые лужи на Балтийском вокзале и на улицах города. Нет порядка около магазинов на ул. Советской, дома в центре Гатчины выкрашены в разный цвет, рекламные щиты разнокалиберные, газетные витрины давно не красились, стекла разбиты, сараи и курятники построены скученно, без плана. Жители считают, что все это не может не пугать в противопожарном плане.

А вот и положительные результаты критики. «Во всех домохозяйствах проведены массовые субботники, в которых приняло участие свыше двух тысяч человек. Активное участие в благоустройстве принимают школьники. Ученики школы №4 навели порядок на тротуарах и газонах ул. Советской, а Ленинский сквер благоустроили ученики школы №9».

Целая полоса «Любить и украшать свой город» выходит в «Гатчинской правде» 15 апреля 1960 года. На страницах газеты председатель исполкома Я. Киселев пропесочивает предприятия, которые мало занимаются благоустройством, и сообщает о поддержке исполкомом «предложения трудящихся о продлении декадника по благоустройству до праздника 1 Мая».

Сейчас мы называем субботником любую работу по благоустройству территории, если она проводится не специализированными организациями.

Непредсказуемая в наших краях весна вступает в свои права. Сезонную работу выполняют коммунальные службы. Гатчинцы же начали наводить порядок у своих домов. В этом году впервые за историю проведения субботников с прошлой недели идут споры: разумно ли проводить массовые субботники во время эпидемии коронавируса.

Но скоро и эта страничка будет историей. А чистота – была и есть – залог здоровья.



