Гатчинские студенты стали «Волонтёрами просвещения»

Дистанционное обучение внесло существенные коррективы в жизнь многих родителей, которые вынуждены ежедневно выступать в роли педагогов и объяснять своим детям новую тему или помогать разбираться в домашнем задании. Несмотря на наличие у многих высшего образования, вспомнить главные даты и ключевые события Отечественной войны 1812 года или правила образования деепричастия бывает совсем не просто, особенно после рабочего дня.

Чтобы помочь родителям, сегодня в России многие студенты стали «волонтерами просвещения», в том числе 15 студентов Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского. Куратор «волонтеров просвещения», студентка 4-го курса факультета преподавания в младших классах Зина Никитина рассказала о том, как организована помощь школьникам и их родителям.

На официальном сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области размещена форма для обращения к «волонтерам просвещения». Необходимо указать свой муниципальный район, номер школы и класса, выбрать тему вопроса и описать его, уточнить, кто задает вопрос: родитель или ученик, представиться и указать предпочтительный способ связи – телефон, социальные сети, электронная почта.

- Все вопросы автоматически поступают в электронную таблицу и сортируются между «волонтерами просвещения» Ленинградской области, которых в регионе сегодня уже более ста человек, - рассказала Зина.

Гатчинские студенты – будущие педагоги начальной школы выбирают вопросы по своей специальности, но не отказываются помочь разобраться и с другими темами, если уверены в своей компетенции.

- Среди вопросов, с которыми мы помогали разбираться, – создание презентации, тестирование ОГЭ и ЕГЭ. Недавно объясняла школьнику правило спряжения глаголов, другому помогала с геометрией. Кроме ответов на вопросы, мы делимся небольшими лайфхаками в учебе, которые помогут детям быстрее понять новую тему, - говорит Зина.

Студенты стали «волонтерами просвещения» в конце марта текущего года и останавливаться пока не собираются – учебный год в Ленинградской области продлится до 22 мая, а дальше старшеклассников ждут выпускные экзамены и помощь студентов еще пригодится.

Кстати, возможно, «волонтерам просвещения» зачтут их благотворительную работу в качестве практики, которую они сегодня должны проходить, но не имеют такой возможности из-за закрытия детских школ.

- Я рада, что студенты нашего педколледжа изъявили желание помогать школьникам и их родителям. Для них это возможность практиковаться в объяснении учебного материала, а также учиться налаживать коммуникацию с детьми и их родителями, - сказала директор Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Марина Воронцова.