Гатчинские студенты стали «Волонтёрами просвещения»

Дистанционное обучение
внесло существенные коррективы в жизнь многих родителей, которые вынуждены
ежедневно выступать в роли педагогов и объяснять своим детям новую тему или
помогать разбираться в домашнем задании. Несмотря на наличие у многих высшего
образования, вспомнить главные даты и ключевые события Отечественной войны 1812
года или правила образования деепричастия бывает совсем не просто, особенно
после рабочего дня.
Чтобы помочь родителям,
сегодня в России многие студенты стали «волонтерами просвещения», в том числе
15 студентов Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского. Куратор
«волонтеров просвещения», студентка 4-го курса факультета преподавания в
младших классах Зина Никитина рассказала о том, как организована помощь
школьникам и их родителям.
На официальном сайте
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области размещена
форма для обращения к «волонтерам просвещения». Необходимо указать свой муниципальный
район, номер школы и класса, выбрать тему вопроса и описать его, уточнить, кто
задает вопрос: родитель или ученик, представиться и указать предпочтительный
способ связи – телефон, социальные сети, электронная почта.
- Все вопросы
автоматически поступают в электронную таблицу и сортируются между «волонтерами
просвещения» Ленинградской области, которых в регионе сегодня уже более ста
человек, - рассказала Зина.
Гатчинские студенты –
будущие педагоги начальной школы выбирают вопросы по своей специальности, но не
отказываются помочь разобраться и с другими темами, если уверены в своей
компетенции.
- Среди вопросов, с
которыми мы помогали разбираться, – создание презентации, тестирование ОГЭ и
ЕГЭ. Недавно объясняла школьнику правило спряжения глаголов, другому помогала с
геометрией. Кроме ответов на вопросы, мы делимся небольшими лайфхаками в учебе,
которые помогут детям быстрее понять новую тему, - говорит Зина.
Студенты стали
«волонтерами просвещения» в конце марта текущего года и останавливаться пока не
собираются – учебный год в Ленинградской области продлится до 22 мая, а дальше
старшеклассников ждут выпускные экзамены и помощь студентов еще пригодится.
Кстати, возможно,
«волонтерам просвещения» зачтут их благотворительную работу в качестве практики,
которую они сегодня должны проходить, но не имеют такой возможности из-за
закрытия детских школ.
- Я рада, что студенты
нашего педколледжа изъявили желание помогать школьникам и их родителям. Для них
это возможность практиковаться в объяснении учебного материала, а также учиться
налаживать коммуникацию с детьми и их родителями, - сказала директор
Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Марина Воронцова.