Комментарий уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ленинградской области Елены Рулевой о мерах поддержки
бизнеса:
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Безусловно, любые меры на федеральном, региональном и муниципальном уровне
сейчас необходимы бизнесу. Я надеюсь, что они и дальше будут расширяться и
охватывать другие виды экономической деятельности. Сегодня рано говорить о том,
насколько эти меры окажутся доступны, и кто сможет ими воспользоваться. Весь
апрель мы проводили мониторинг доступности выдачи кредитов банками на заработную
плату под 0%. Предприниматели, которые обратились сразу за финансами, в
большинстве своем получили отказ, потому что процедура не была до конца
утверждена, а требования к заемщикам завышены. Обратившиеся к нам за разъяснением
смогли получить либо кредит, либо консультацию от банка. Многим было отказано
из-за того, что их ОКВЭДы не вошли в перечень пострадавших отраслей.
При
этом не стоит забывать, что в Ленинградской области были приняты
беспрецедентные меры поддержки – предусмотрены прямые выплаты индивидуальным
предпринимателям и самозанятым гражданам, поэтому малый бизнес Ленинградской
области оказался в более выигрышном положении по отношению к соседям из других
регионов.
Меры,
которые были озвучены, появились не просто так – это результат системной работы
всех институтов, занимающихся поддержкой бизнеса, в том числе и региональными
Уполномоченными по защите прав предпринимателей. Мы видим, что работа идет,
каждый день новые дополнения, уточнения, увеличения круга получателей
поддержки, все стараются работать оперативно, с учетом сложившейся ситуации. Мы
каждую неделю предоставляем сведения о ситуации в регионе, о наиболее острых
вопросах, которые требуют незамедлительной реакции. Буквально вчера был поднят
вопрос об отказах в продлении больничных листов для сотрудников старше 65 лет в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Уже сегодня есть информация из ФСС
ЛО, что в ближайшее время вопрос будет решен.
К
сожалению, новые меры помогут не всем. Некоторые организации были вынуждены
сократить своих работников ещё в начале ограничительных мер, потому что не
могли выполнять свои обязательства перед людьми. Для тех организаций, которые
смогли сохранить свой трудовой коллектив – это, безусловно, может стать
значимой поддержкой.