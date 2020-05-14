Комментарий уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елены Рулевой о мерах поддержки бизнеса:

- Безусловно, любые меры на федеральном, региональном и муниципальном уровне сейчас необходимы бизнесу. Я надеюсь, что они и дальше будут расширяться и охватывать другие виды экономической деятельности. Сегодня рано говорить о том, насколько эти меры окажутся доступны, и кто сможет ими воспользоваться. Весь апрель мы проводили мониторинг доступности выдачи кредитов банками на заработную плату под 0%. Предприниматели, которые обратились сразу за финансами, в большинстве своем получили отказ, потому что процедура не была до конца утверждена, а требования к заемщикам завышены. Обратившиеся к нам за разъяснением смогли получить либо кредит, либо консультацию от банка. Многим было отказано из-за того, что их ОКВЭДы не вошли в перечень пострадавших отраслей.

При этом не стоит забывать, что в Ленинградской области были приняты беспрецедентные меры поддержки – предусмотрены прямые выплаты индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам, поэтому малый бизнес Ленинградской области оказался в более выигрышном положении по отношению к соседям из других регионов.

Меры, которые были озвучены, появились не просто так – это результат системной работы всех институтов, занимающихся поддержкой бизнеса, в том числе и региональными Уполномоченными по защите прав предпринимателей. Мы видим, что работа идет, каждый день новые дополнения, уточнения, увеличения круга получателей поддержки, все стараются работать оперативно, с учетом сложившейся ситуации. Мы каждую неделю предоставляем сведения о ситуации в регионе, о наиболее острых вопросах, которые требуют незамедлительной реакции. Буквально вчера был поднят вопрос об отказах в продлении больничных листов для сотрудников старше 65 лет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Уже сегодня есть информация из ФСС ЛО, что в ближайшее время вопрос будет решен.

К сожалению, новые меры помогут не всем. Некоторые организации были вынуждены сократить своих работников ещё в начале ограничительных мер, потому что не могли выполнять свои обязательства перед людьми. Для тех организаций, которые смогли сохранить свой трудовой коллектив – это, безусловно, может стать значимой поддержкой.