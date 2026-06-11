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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

12.06.2026 с 08:00 до 17:00

Сиверское ТУ

п. Сиверский ул. Военный городок д.2-48; 

ул. Военный городок - котельная.