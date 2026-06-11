Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
12.06.2026 с 08:00 до 17:00
Сиверское ТУ
п. Сиверский ул. Военный городок д.2-48;
ул. Военный городок - котельная.
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