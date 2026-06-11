Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 июня

Перед летними каникулами ученики Сусанинской школы совершили настоящее путешествие сквозь время: ребята побывали на экскурсии в Музее железных дорог России. Они узнали много нового об истории железнодорожного транспорта и даже смогли представить себя пассажирами поездов прошлых эпох.