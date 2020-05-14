Выбор ткани для домашней одежды для женщин

Из какой ткани должна быть домашняя одежда?

Для многих из нас домашние халаты, платья, топы и брюки давно стали символами комфорта, гарантирующими прекрасное самочувствие сразу после смены образа. Но домашняя одежда должна быть не только красивой, но и максимально удобной, и этот показатель зависит от качества ткани.

Для ценителей максимального комфорта мы выбрали пять типов тканей, которые отличают образцовые эксплуатационные свойства. Запомните эти материалы или выгодно заказывайте брюки, туники и топы для повседневной носки в интернет-магазине COZY HOME, чтобы гарантировать себе неизменно приятные тактильные ощущения.

Вискоза

Этот легкий, практически невесомый материал натурального происхождения является прекрасной основой для создания летящих сарафанов, летних халатов, просторных брюк и милых топов для дома. Вискоза обладает отличными гигроскопичными свойствами и быстро поглощает влагу, препятствуя перегреву и возникновению дискомфортных ощущений. Рассуждая, какая должна быть ткань для домашней одежды, можно неизменно делать ставку на вискозу и полотна с аналогичной структурой — хлопок и лен.

Интерлок

Для производства интерлока используют только хлопковые волокна, но за счет поперечного двуластичного плетения удается обеспечить высокие показатели эластичности ткани. Интерлок давно используется для производства нательного трикотажа, включая лаконичные майки и футболки.

Флис

Тканный материал синтетического происхождения отличается малый вес, высокие показатели воздухопроницаемости и приятная текстура. Флис хорошо знаком горнолыжникам и ценителям зимних видов спорта, а в последние годы он стал широко использоваться для пошива халатов и пижам. Если вы хотите правильно выбрать домашнюю одежду для женщин, не рискуя столкнуться с неприятными ощущениями, покупайте флисовые кофты и кардиганы, но не нательные изделия, которые могут накапливать незначительный заряд статического электричества и вызывать легкий зуд у людей, склонных к аллергическим реакциям.

Махра

Хлопчатобумажная ткань, внешняя поверхность которой состоит из нитяных петель, — лучший материал для банного текстиля. В отличие от более доступного флиса, махровые халаты, которые наравне с другой домашней одеждой представлены в широком ассортименте по ссылке cozyhome.ru/domashnyaya_odezhda, являются символом абсолютного комфорта, а потому не нуждаются в дополнительной рекламе. Несомненные плюсы махры — приятная текстура, высокая теплозащита и повышенная мягкость.

Велюр

В числе утонченной женской одежды для дома наиболее роскошно смотрятся велюровые халаты и пижамы, привлекающие внимание бархатной текстурой, мягким блеском и насыщенными оттенками. Велюровое волокно получают путем переплетения четырех нитей с добавлением ворса. Благодаря этому вещи, выполненные из этого уникального полотна, характеризуются износостойкостью и повышенной прочностью, но требуют бережного ухода. /p>

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