Ленобласть продолжает укреплять сотрудничество с регионами Республики Беларусь в сфере АПК

Вице-губернатор Ленинградской области по АПК Олег Малащенко представил белорусским коллегам опыт региона, рассказал о достижениях: производстве молока, работе племенной службы, заготовке кормов, разведении рыбы в условиях замкнутого водоснабжения, выращивании тепличных овощей, грибов.

«Для наших партнёров из Республики Беларусь подготовлена насыщенная программа в целях продвижения промышленного потенциала Ленинградской области. Уже сейчас есть практические результаты. У нас стабильно высокий товарооборот. В том числе прорабатываются возможности сотрудничества в судостроительной отрасли между областной компанией "Эмпериум" и Пинским заводом в Брестской области, работает соглашение индустриального парка "IP Разметелево" и свободной экономической зоны "Брест". Могилёвская область поставляет нам сельхозтехнику, лифтовое оборудование. Рассчитываем, что по итогам визита активизируется бизнес-туризм из Беларуси. Приглашаем белорусских предпринимателей стать участниками промышленных туров в рамках проекта "Крутая Локация" в Ленобласти», — отметила председатель комитета по внешним связям 47-го региона Анастасия Михальченко.

Делегации посетили высокотехнологичные предприятия АПК в молочной отрасли в Гатчинском округе, Приозерском районе (СПК «Кобраловский», АО «Гатчинское», АО «Невское», АО «ПЗ "Петровский"», АО «Племенной завод "Первомайский"»), аквакультуре («Аква Ферма» А. С. Алексеева, ООО «Форват», ООО «РХГ-УЗВ»), тепличный комплекс во Всеволожском (АО «Агрофирма "Выборжец"»).

В рамках мемориальной акции состоялось возложение цветов к памятнику воинам-ополченцам в деревне Большие Колпаны и мемориалу мирным жителям — жертвам нацистского геноцида в деревне Зайцево.

«Сотрудничество между Ленинградской областью и регионами Беларуси в сфере АПК — это не просто добрососедские отношения, а взаимовыгодный обмен опытом и технологиями. У нас состоялся очень продуктивный обмен мнениями и опытом. Мы договорились о поставках нашего племенного скота в Беларусь, а также семенного биологического материала для племенной работы. Мы заинтересованы в поставках семян белорусской селекции зерновых культур, многолетних трав», — отметил вице-губернатор Ленинградской области по АПК Олег Малащенко.

Визит белорусских делегаций организован комитетами по внешним связям и агропромышленному комплексу Ленинградской области.