Ленинградские и псковские школьники познакомились с аграрной сферой
Ребята попробовали себя в первых профессиональных заданиях, поработали в лаборатории и приняли участие в мастер-классах в рамках проекта «АгроКадры», который реализует АНО «Социальный компас» при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Программа охватила разные направления агропромышленного комплекса — от биологических основ до современных технологий в сельском хозяйстве. Ребята не только получили теоретические знания, но и на практике познакомились с профессиональной средой.
Особое внимание было уделено общению со студентами и специалистами Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, которые уже работают в АПК. Школьники увидели, как устроена работа аграриев изнутри, и смогли задать интересующие вопросы о выборе профессии.
Проект «АгроКадры» призван познакомить подростков с профессиями агропромышленного комплекса, помочь им сделать взвешенный выбор будущей специальности и сформировать интерес к развитию сельских территорий.
