Финансовая «пирамида» в мобильнике

6-го мая в полицию поступило заявление от гатчинской школьницы: ученица 11 класса посмотрела видео в мобильном приложении «Инстаграм», где указывалась ссылка на «Телеграм-канал»: «Деньги получат все». Там предлагалось вложить определенную сумму и получить доход в несколько раз больше. Девушка сначала перевела 200 рублей, и через некоторое время ей сообщили, что она может получить 30 тысяч, но для этого надо перевести 3000 рублей. Именно это она и сделала, перечислив, в общей сложности, на счет неустановленного лица 11 тысяч рублей. Взамен ничего не получила.

В то же день в УМВД России по Гатчинскому району обратилась 60-летняя жительница Гатчины. В конце апреля ей поступил звонок с московского номера от девушки по имени Александра. Она представилась сотрудницей службы безопасности и сообщила, что на имя пенсионерки кто-то пытается оформить кредит. Для установления банка, где происходит эта махинация, женщине необходимо зайти в банки, список которых ей продиктовала Александра: Почтабанк, Сбербанк, Восточный банк, Промсвязьбанк, Райффайзен, Тинькофф, Росбанк. Все это время Александра была на связи, звонила с разных московских номеров. В итоге 30-го апреля потерпевшая, находясь в Восточном банке, по настоянию Александры оформила кредит на 200 тысяч рублей. После чего сняла деньги и, опять же, по просьбе девушки перевела их через терминал на номер, который указала Александра. Осознав свою ошибку, женщина пошла в полицию.

8-го мая в Сиверский отдел полиции обратился пенсионер, у которого накануне пропала банковская карта. После этого картой расплачивались в разных магазинах в Сиверском – на сумму свыше 4000 рублей.

В тот же день в Коммунарский отдел полиции обратилась жительница Лукашей. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности сбербанка и попросил данные ее банковской карты. Женщина все продиктовала, после чего с карты списалось 44 тысячи рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.