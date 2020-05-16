Иудейские предписания требуют скромности перед лицом смерти

Еврейское кладбище около Ленинграда.

Кривой забор из гнилой фанеры.

За кривым забором лежат рядом

юристы, торговцы, музыканты, революционеры.

(Иосиф Бродский)

В иудаизме рождение человека — не начало существования, а смерть — не конец. При этом считается обязательным делать все возможное для сохранения человеческой жизни. Евреи несколько иначе относятся к смерти. Для них она не трагедия, а продолжение жизни (не освобождение души, как в православии). Иудаистское мировоззрение указывает, что жизнь - для живых. Поэтому важнее всего — утешение скорбящих; но и помощь душе усопшего не уходит на второй план, так как это помогает пережить и принять смерть близкого. Хоронить принято в день смерти, поскольку труп символизирует голого человека. По этой причине его стремятся как можно скорее поместить в землю.

По религиозным обычаям мертвецы и их захоронения — источники ритуальной нечистоты, из-за чего кладбища всегда размещали за городом, но это не отменяет святости места. Евреи очень трепетно относятся к уважению покойников и порядку на местах погребения, из-за чего возникло выражение: «Еврейские гробницы чище, чем королевские дворцы». Еврейское кладбище — не просто участок захоронений, а дом погребения, жизни и вечности.

В Санкт-Петербурге и области есть несколько еврейских кладбищ: в Пушкине, Сестрорецке, Комарово. Первое и самое известное из них — Преображенское еврейское кладбище. Это не просто место захоронений евреев, а городская достопримечательность. Надгробия и склепы — настоящие произведения искусства. На этом кладбище регулярно проводятся экскурсии по могилам известных деятелей Петербурга. Петербургские евреи — не просто обособленная диаспора с непонятными для многих религиозными ценностями, а полноценные участники создания культуры города.

Преображенское кладбище было основано в 1874 году. До этого петербургских евреев хоронили на участке Смоленского лютеранского кладбища на Васильевском острове. Добиться участка под кладбище для общины евреев было сложной задачей в стране с весьма развитым антисемитизмом, тем не менее влиятельность и финансовая состоятельность многих евреев помогли решить этот вопрос.

Один из самых видных еврейских памятников Преображенского кладбища установлен на могиле скульптора Марка Антокольского. Он стал известен благодаря скульптуре «Иван Грозный», приобретенной Александром II для Эрмитажа.

В иудаистской традиции не принято возводить синагогу на кладбище. Синагога — место для собраний. На кладбище это неуместно. Подготовительные процедуры перед похоронами проводятся в молитвенном Доме омовения. Некоторые ошибочно называют его кладбищенской синагогой. Здесь не молятся в субботу, не отмечают праздники, архитектура строгая и без украшений. Современное здание Дома омовения было заложено еще в 1908 году. В 1980-е годы в нем случился пожар, работы по реконструкции ведутся до сих пор.

На еврейских памятниках не ставят даты рождения и не размещают портрет человека. Первое правило связано с вечной жизнью души, а второе — с запретом на изображение усопшего. Иудейские предписания требуют скромности перед лицом смерти. Не стоит тратить на умерших своё богатство, достаточно отдавать ему дань уважения. На могилу также нельзя возлагать цветы, принято класть камень в знак визита к умершему родственнику. Вскрытие, бальзамирование и кремация иудейской религией строго запрещаются. Еврейский подход к смерти является частью еврейского образа жизни. Каждый день религиозного еврея полон ритуалов, которые продолжаются и после смерти.

Евреи считают, что души родственников тесно связаны, поэтому живые члены семьи или общины обязаны соблюдать траур, который длится семь и тридцать дней с момента похорон. Для родственников умершего его жизнь не прерывается, взаимоотношения с дорогим человеком продолжаются в измененной форме. Евреи верят, что после смерти ничего не происходит по той причине, что жизнь никогда не заканчивается. Их отношение к смерти как к моменту перехода души иллюстрирует именно этот подход.

Софья Лобанова

Фото Романа Пименова