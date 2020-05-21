Призы - музыкальным и креативным семьям России!

Как принять участие в семейном флешмобе?

1. С 25 мая по 1 июня опубликуйте на своей странице в Instagram, Facebook, Одноклассники или ВКонтакте видео не более 1 минуты, где вы всей семьёй исполняете любимую песню. Ваш аккаунт должен быть открытым, чтобы мы смогли найти видео по хэштегу.

2. Поставьте хэштег #деньдетейиродительскогосчастья и отмечайте в публикации @diana.gurtskaya.official (в Instagram).

3. Поставьте лайк этой записи и сделайте репост, чтобы как можно больше семей приняли участие в конкурсе.

Оргкомитет посмотрит все работы, и самая музыкальная семья получит в подарок сборник песен Дианы Гурцкой с автографом и сертификат на покупку бытовой техники на сумму 20 000 руб. от Фонда Андрея Первозванного.

Если вы не считаете себя очень музыкальными и стесняетесь публиковать видео, вы сможете поддержать флешмоб и выкладывать с 25 мая до 1 июня креативные фото вашей семьи с хэштегом #деньдетейиродительскогосчастья. Лучшее фото получит в подарок сборник песен с автографом и сертификат на покупку бытовой техники на сумму 10 000 руб.

Итоги конкурса будут подведены 5 июня на странице @diana.gurtskaya.official в Инстаграм или в группах Фонда Андрея Первозванного https://vk.com/fap_fund и https://www.facebook.com/standrewthefirstcalledfounda..

Сейчас, как никогда, нам необходима любовь и тепло наших близких! Давайте вместе покажем, как много в России счастливых семей!