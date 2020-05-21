Призы - музыкальным и креативным семьям России!

Как
принять участие в семейном флешмобе?
1.
С 25 мая по 1 июня опубликуйте на своей странице в Instagram, Facebook,
Одноклассники или ВКонтакте видео не более 1 минуты, где вы всей семьёй
исполняете любимую песню. Ваш аккаунт должен быть открытым, чтобы мы смогли
найти видео по хэштегу.
2.
Поставьте хэштег #деньдетейиродительскогосчастья и отмечайте в публикации
@diana.gurtskaya.official (в Instagram).
3.
Поставьте лайк этой записи и сделайте репост, чтобы как можно больше семей
приняли участие в конкурсе.
Оргкомитет
посмотрит все работы, и самая музыкальная семья получит в подарок сборник песен
Дианы Гурцкой с автографом и сертификат на покупку бытовой техники на сумму 20
000 руб. от Фонда Андрея Первозванного.
Если
вы не считаете себя очень музыкальными и стесняетесь публиковать видео, вы
сможете поддержать флешмоб и выкладывать с 25 мая до 1 июня креативные фото
вашей семьи с хэштегом #деньдетейиродительскогосчастья. Лучшее фото получит в подарок сборник песен с
автографом и сертификат на покупку бытовой техники на сумму 10 000 руб.
Итоги
конкурса будут подведены 5 июня на странице @diana.gurtskaya.official в
Инстаграм или в группах Фонда Андрея Первозванного https://vk.com/fap_fund и
https://www.facebook.com/standrewthefirstcalledfounda..
Сейчас,
как никогда, нам необходима любовь и тепло наших близких! Давайте вместе
покажем, как много в России счастливых семей!