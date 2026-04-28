Самая близкая к народу власть

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим отметила присутствие в зале нескольких поколений людей, посвятивших себя служению своей малой родине:

- Сегодня особенно важно видеть рядом наших предшественников – это времен связующая нить, и в деятельности гатчинских органов местного самоуправления она была, есть и точно будет самой крепкой. И в этом смысл нашего с вами служения: строить сегодняшний и завтрашний день на лучших традициях, заложенных ветеранами органов местного самоуправления, тружениками Гатчинского округа. Мы с вами настолько богаты, в первую очередь, людьми, талантами, идеями, планами, богаты нашей величайшей героической и трудовой историей, культурными традициями, что это будет на многие поколения вперед тем фундаментом, на котором дальше можно строить, строить и строить. Команда Гатчинского округа – одна из самых профессиональных и самых эффективных в регионе. Команда, которая умеет ставить цели и их достигать. Об этом говорят цифры, наши с вами общие итоги.

Людмила Николаевна выразила горячую благодарность всем предшественникам сегодняшних руководителей муниципалитета – Александру Худилайнену, Елене Любушкиной и многим другим, кто смог в те непростые времена сохранить имеющуюся на тот момент инфраструктуру и обеспечить возможности для дальнейшего развития Гатчинской земли.

- Огромное спасибо депутатам органов местного самоуправления всех периодов! Гатчинский округ, район всегда отличала политическая мудрость и командная нацеленность на сохранение политического и социального равновесия на всех этапах. С любыми трудностями можно справиться, когда есть общая воля их преодолеть, – подытожила Людмила Нешадим.

С поздравительным словом выступил глава Гатчинского округа Виталий Филоненко.

По приглашению главы администрации на сцену поднялся Александр Худилайнен, возглавлявший администрацию Гатчинского района до конца 2011 года. Поздравляя коллег с профессиональным праздником, он заметил, что «…органы местного самоуправления – это мини-государство, и тот, кто отработал в органах местного самоуправления, может работать где угодно. Гатчинский округ сегодня – это кузница кадров, которая выпустила много руководителей регионального и всероссийского масштаба».

Торжественную церемонию награждения сотрудников органов местного самоуправления открыла министерская награда: за высокие производственные достижения и плодотворный труд благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации объявлена заместителю главы администрации Гатчинского округа по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Александру Супренку.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие местного самоуправления 47 региона благодарностью губернатора Ленинградской области отмечена начальник отдела по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Елена Ефремова.

За добросовестный труд в органах местного самоуправления почетной грамотой главы Гатчинского округа награждены начальник сектора профориентации и социализации детей комитета образования Елена Бордовская; начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления кадровой политики гатчинской администрации Анна Свердлова; начальник сектора по общим вопросам Сяськелевского территориального управления Светлана Скибина.

Благодарность главы Гатчинского округа объявлена 13 сотрудникам, среди которых специалисты Пудомягского, Кобринского, Елизаветинского, Веревского и Коммунарского территориальных управлений и окружной администрации. 26 сотрудников органов МСУ поощрены почетной грамотой администрации Гатчинского округа, еще четверо специалистов удостоены благодарности.

С профессиональным праздником работников органов местного самоуправления поздравили депутаты регионального парламента Татьяна Бездетко, Людмила Тептина, Александр Русских и Олег Белов. Выступив с теплыми словами поздравления и благодарности, парламентарии вручили высокие награды гатчинским специалистам. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области награждены заместитель руководителя аппарата совета депутатов Гатчинского округа Ольга Буслаева и заместитель председателя контрольно-счетной палаты Гатчинского округа Светлана Максимова. Благодарности Законодательного собрания Ленобласти удостоена заместитель председателя комитета по управлению имуществом администрации Гатчинского округа Ирина Терёшкина.

Андрей Соколов