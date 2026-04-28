Архитекторы возродят наследие Ленобласти

Партнеры запускают проект «Цифровое возрождение объектов архитектурного наследия Ленинградской области», приуроченный к 100-летию региона.

«Подписали соглашение с ГАСУ и сразу запускаем практическую работу к 100-летию Ленинградской области. Хотим вернуть в современное пространство наши исторические объекты, часть которых сегодня можно увидеть только на старых фотографиях и в архивах. Вместе со студентами, архитекторами и инженерами создадим 3D-модели, виртуальные экскурсии и макеты, чтобы история стала ближе и понятнее для людей. Для молодежи это сильная школа профессии, для региона — новый способ бережно сохранять наследие», — отметил главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко.

В рамках проекта «Цифровое возрождение объектов архитектурного наследия Ленинградской области» создадут цифровые и физические модели знаковых объектов культурного наследия с применением современных технологий: ТИМ, VR, AR, лазерного сканирования и 3D-печати.

Подготовленные материалы представят на выставочных площадках Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В список вошли восемь объектов: усадьба Альбрехта в деревне Котлы, Анненские укрепления и Центральный рынок в Выборге, крепость Копорье, Свято-Успенская Макарьевская пустынь, комплекс Церкви Всех Святых в Гатчине, усадьба А.П. Ганнибала в Суйде и форт «Красная Горка».