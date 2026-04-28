Космическое путешествие «Синей птицы»

Ведущие праздника – заместитель директора по учебно-воспитательной работе в дополнительном образовании Татьяна Карташова и советник директора по воспитанию, выпускница школы 2014 года Елена Петровская – предложили гостям отправиться в космическое путешествие. И началось оно с рассказа о достижениях школы, которая за 35 лет стала настоящей звездой образовательного небосклона Гатчинского округа.

Ведущие с воодушевлением рассказали о том, как школа начала свой путь с 12 учеников и двух учителей и выросла до современного образовательного учреждения, в котором учатся более 600 учеников и 760 воспитанников дополнительного образования. Свой 35-летний юбилей школа № 8 встречает достойными результатами. Уже несколько лет подряд она входит в ТОП-100 школ Ленинградской области, а в этом учебном году вошла в пятерку лучших школ Гатчинского округа с высокими результатами по итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, имеет 7 выпускников с максимальными 100 баллами на ЕГЭ. В 2025 году школа стала лауреатом регионального конкурса на лучшую внутреннюю систему оценки качества образования. О победах и уникальных проектах музыкальной хоровой студии «Апрель» знают не только в Гатчине, но и во всей России, ведь «Апрель» стал не только победителем и лауреатом Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов, проходившем в детском центре «Орленок», но и участником уникального Всероссийского проекта по исполнению гимна России на горе Эльбрус!

Ведущие рассказали интересные факты из жизни школы и ее педагогов. Вспомнили первого директора, инициатора и идейного вдохновителя многих школьных традиций Светлану Викторовну Третьякову. Поблагодарили за труд учителя начальных классов Ольгу Валентиновну Тумурук, которая работает в школе со дня ее основания, Наталью Валентиновну Подгорнову – первую учительницу Олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Светланы Колесниченко, и многих других, кто внес свой неоценимый вклад в развитие учреждения.

Коллектив школы поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев и Александр Русских, заместитель главы администрации Гатчинского округа по развитию социальной сферы Павел Иванов, председателя комитета образования Марина Шутова.

Церемонию «Синяя птица» многие называют «школьным Оскаром», потому что в ней есть номинации, претенденты на награду и главный приз – авторская фигурка «Синей птицы». Каждая номинация церемонии символизировала отдельную планету в школьной вселенной, что создало атмосферу космического путешествия, где каждый номинант стал яркой звездой, освещающей путь к новым достижениям.

Всего на празднике было представлено 40 номинантов в 8 индивидуальных номинациях, а также шесть классов в групповой номинации «Самый классный класс». И вот они, имена победителей:

- номинация «Беспокойное сердце» - Оксана Леонидовна Иванова, мама-помощница 8-1 класса;

- номинация «Время выбрало Вас, зажигать души-свечи» - Янина Алексеевна Безродная, кандидат педагогических наук, директор Гатчинской школы №8;

- номинация «Вдохновение» - Иван Семёнов, ученик 6 класса музыкальной хоровой студии «Апрель» и 7-1 класса школы, победитель конкурсов по сольфеджио, фортепиано, олимпиад по музыке, немецкому языку и экологии;

- номинация «Всегда впереди» - Ангелина Панфилова, активист школы и ученица 11 класса;

- номинация «Надежное плечо» - Софья Сафонова, главный помощник школы, ученица 10 класса;

- номинация «Достояние школы» - Кирилл Чугаев, ученик 9-1 класса, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, биологии и экологии;

- номинация «Золотой фонд - начальная школа» - Дарья Мателега, отличница 4-2 класса, победитель муниципальной олимпиады по математике и окружающему миру;

- номинация «Золотой фонд - старшая школа» - Елизавета Карташова, отличница 10 класса, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории;

- номинация «Самый классный класс»: «Малая птица» досталась 6-1 классу и классному руководителю Елене Владимировне, Кандыбиной; «Большая птица» вручена 10 классу и их классному руководителю Лесе Леонидовне Москвиной.

Кроме главной награды в этом году были вручены и специальные призы, обладателями которых стали 11-классники Арсений Лизиков, Вероника Сидорко и Михаил Федоров, а также ученик 8-1 класса Александр Иванов.

Украсили торжество выступления младшего хора «Апрель», который только что вернулся из Петрозаводска с победой на Всероссийском хоровом конкурсе «Лаула» (руководители Елена Косарева, Марина Каплан, концертмейстер Елена Смирнова), а также хореографической студии «Солнышко» (которая была основана Галиной Витальевной Скворцовой, а сейчас студией руководит ее ученица Ирена Бобкова).

В заключении праздника выступила выпускница хоровой студии «Апрель» 2013 года Арина Тихонова, которая специально из Москвы приехала исполнить в подарок школе несколько джазовых композиций.

Как и на любом Дне рождения, все участники церемонии смогли загадать желания, а директор школы Янина Безродная задула праздничные свечи. Впереди учеников ждут новые открытия и великие свершения, ведь за свои 35 лет существования Гатчинская школа № 8 доказала, что это не просто здание — это стартовая площадка для вдохновения, самых смелых мечтаний и стремлений!

Андрей Соколов