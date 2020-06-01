Выдача аттестатов пройдет в июне

- Елена Николаевна, каков алгоритм действий родителей, чьи дети заканчивают четвертый класс?

- Все дети, которые учились в средних общеобразовательных школах, после четвертого класса автоматически переходят в пятый класс. Другое положение у тех, кто учился в начальных школах. Родители этих детей для начала должны обратиться в школу по месту жительства. Если там не будет мест, родители идут в комитет образования, и уже он направляет ребенка в ближайшую школу, где есть места.

Все выпускники начальной школы №5, расположенной на Аэродроме, при желании могут попасть в среднюю школу №2 – единственную в этом микрорайоне. Дети из базовой школы обычно распределяются в лицей №3, в школы №1, №8 или №9, которые находятся поблизости. Не может быть ситуации, чтобы дети не попали в школу.

- Куда подавать заявление?

- Заявление нужно направить на электронную почту школы. Если ребенок идет в школу по месту жительства, приложить туда соответствующие документы. Школа в любом случае даст ответ. Если есть места, скажет, что заявление принято. Если мест нет, с этим письмом следует обратиться в комитет образования.

- Как дела сейчас у выпускников 9-х классов? Когда они получат аттестаты?

- С одной стороны, нашим 9-классникам повезло – у них нет экзаменов. Но есть и отрицательная сторона. Дети не получили бесценного опыта по сдаче ОГЭ, а ЕГЭ им придется сдавать в любом случае.

С выпускниками 9-х классов ситуация такая же, как с четвероклассниками. Если ребята учились в средней школе, то из 9-го класса их переводят в 10-й класс. Другое дело, что нужно очень взвешенно оценить свои возможности: а справишься ли ты с программой 10-класса. Ведь между 9-м и 10-м классом - гигантская ступенька. Десятый класс требует самостоятельного мышления и собственной мотивации. Программа там достаточно жесткая. Если ты ни шатко ни валко учился девять лет, нужно подумать о профессии. В 10-й класс нужно идти с твердым намерением, что ты будешь учиться не только на уроках, но еще и по несколько часов дома. Работать придется довольно много.

- А если выпускники 9-х классов хотят поменять школу? Или если окончили основную школу и хотят продолжить обучение?

- В профильные классы, действительно, существует конкурс. Он определен 520-м постановлением правительства Ленинградской области. Сначала идет конкурс документов. Нужно будет набрать определенное количество баллов. В прошлом году это был средний балл ОГЭ плюс средний бал аттестата. Сейчас нет ОГЭ, но есть средний балл аттестата и годовые оценки, выставленные школой по профильным предметам.

- Каковы сроки подачи документов в этом году?

- Зачислиться в 10-й класс можно и 25 августа – если там будут места. Но лучше определиться со школой раньше. В первой декаде июня пройдет выдача аттестатов. Сейчас выставляются годовые оценки, после чего будет понятно, какие отметки пойдут в аттестат. Получив аттестат, молодой человек примет решение, где продолжить обучение, на какой профильный класс нацелиться или какое иное учебное заведение выбрать.

И еще важно знать, что для поступления в профильный класс требуется, чтобы по профильным предметам не было троек.

- Как будет организована выдача аттестатов?

- По графику. Он будет размещен на сайтах школ. Мы хотим, чтобы дети не собирались в школе, а подходили к определенному времени. Потом аттестаты сканируют и отправляют в ту школу, в которую вы хотите. Даже если вы учились в непрофильном классе и хотите в этой же школе попасть в профильный класс, все равно нужно пройти эту процедуру.

Несомненно, будет миграция из школы в школу. Не везде есть такой профиль, который тебе нужен. Но в 10-м классе легче учиться не будет нигде.

- В этом году все выпускные будут проходить дистанционно? А дальше, кто какое творчество применит?

- Праздник выпускников, последний звонок - красивая традиция. В каком-то смысле жалко, что этого не будет. Зато какое поле для творчества открывается! Школы придумывают разные дистанционные «изюминки», в том числе в формате видеоконференции, когда может общаться очень много людей. Так сложилась ситуация, что за последние пару месяцев новые онлайн технологии освоены даже теми, кто их не хотел осваивать. Жизнь заставила. Это будет хороший багаж на будущую жизнь. Как говорится, нет худа без добра.

- Спасибо за интервью.



