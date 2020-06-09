10 июня с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Монделево
частный сектор
д. Большое Сергелево
ДНП «Бавария»
10 июня с 10:00 до 18:00 (дважды на 30 минут)
Пудомягское СП:
д. Монделево
ул. Ясная, Суммоловская, пер.
Осенний, Летняя, Соколовский, Лазурный
ул. Нагорная, Летняя, пер.
Весенний, Дружбы
«Павловский ручей»,
«Петербургские просторы», Павловские дачи
Дер. Покровская ул. Овражная,
ул. Учительская, ч/сектор, амбулатория, магазин, узел связи
д. Порицы, ч/сектор
д. Марьино
д. Антелево
10.06.2020 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
д.Пудость, ул. Новая,
АЗС"Фаэтон".
10.06.2020г. с 10:00 до 17:00
Сиверское ГП:
д. Белогорка,
ул. Институтская, д. 11.
10.06.2020г. с 09:00 до 17:00
Рождественское СП:
д. Межно,
д. Рыбицы, ДНП "Рыбицы" (кратковременно в начале и по окончании
работ).
10.06.2020г. с 09:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. М. Ивановка, д. Александровка, п. Тайцы.
10.06.2020г. с 10:00 до 19:00
Кобринское СП:
СНТ Кобринское.
10.06.2020г. с 09:30 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Ижора.
10.06.2020г. с 09:30 до 18:00
Веревское СП:
д. Зайцево, д. Дони, садоводство Дони.
10.06.2020г. с 08:30 до 17:30
Пудомягское СП:
д. Монделево , д. Покровская, Павловское шоссе,
д. Большое Сергелево.