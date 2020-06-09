Где 10 июня отключат свет?

Где 10 июня отключат свет?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии 10 июня.

Рубрики : ЖКХ     09 Jun 2020

10 июня с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Монделево

частный сектор

д. Большое Сергелево

ДНП «Бавария»

 

10 июня с 10:00 до 18:00 (дважды на 30 минут)

Пудомягское СП:

д. Монделево

ул. Ясная, Суммоловская, пер. Осенний, Летняя, Соколовский, Лазурный

ул. Нагорная, Летняя, пер. Весенний, Дружбы

«Павловский ручей», «Петербургские просторы», Павловские дачи

Дер. Покровская ул. Овражная, ул. Учительская, ч/сектор, амбулатория, магазин, узел связи

д. Порицы, ч/сектор

д. Марьино

д. Антелево


10.06.2020  с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

д.Пудость, ул. Новая,  

АЗС"Фаэтон".    

 

10.06.2020г. с 10:00 до 17:00

Сиверское  ГП:

д. Белогорка,

ул. Институтская, д. 11.

 

10.06.2020г. с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

д. Межно, 

д. Рыбицы, ДНП "Рыбицы" (кратковременно в начале и по окончании работ).

 

10.06.2020г. с 09:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. М. Ивановка, д. Александровка, п. Тайцы.

 

10.06.2020г. с 10:00 до 19:00

Кобринское  СП:

СНТ Кобринское.

 

10.06.2020г. с 09:30 до 18:00

Елизаветинское  СП:

д. Ижора.

 

10.06.2020г. с 09:30 до 18:00

Веревское  СП:

д. Зайцево, д. Дони, садоводство Дони.

 

10.06.2020г. с 08:30 до 17:30

Пудомягское СП:

д. Монделево , д. Покровская, Павловское шоссе,

д. Большое Сергелево.

 

 

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