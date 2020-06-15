Сергей Тарасов о развитии системы профессионального образования

- Насколько востребовано профессиональное
образование в Ленинградской области?
- В настоящее время численность студентов учебных
заведений среднего профессионального образования составляет около 20 тысяч
человек. Первое место по численности обучающихся (по очной форме) занимает
направление «Инженерное дело, технологии и технические науки»; на втором месте
- «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»; третье место -
«Здравоохранение и медицинские науки»; «Науки об обществе»; «Образование и
педагогические науки»; «Гуманитарные
науки»; «Искусство и культура».
Общий объем контрольных цифр приема на 2020 год
составляет около 6 тысяч бюджетных мест (среднее профессиональное образование –
4 585 бюджетных мест, высшее образование – 1 325 бюджетных мест).
Результаты мониторинга говорят о возможности увеличить
прием. В настоящее время предлагаемое комитетом в 2020 году увеличение приема
на 1 200 бюджетных мест уже согласовано с региональными объединениями
предпринимателей и промышленников.
- Как происходит внедрение регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Ленинградской области?
- Подписание трехстороннего соглашения о
сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив по продвижению новых
проектов, Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и правительством Ленинградской
области состоялось 6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного
экономического форума – 2019.
Неотъемлемой частью соглашения является дорожная
карта. Мероприятия дорожной карты направлены, в том числе, на повышение
качества подготовки кадров для предприятий региона за счет внедрения
практико-ориентированных программ обучения; участие потенциальных работодателей
в процессах заказа, подготовки и контроля качества образования студентов.
В целях повышения эффективности управления
государственными образовательными учреждениями профессионального образования
планируется создание и развитие инновационных многоуровневых региональных
научно-образовательных и производственных систем кластерного типа. Это позволит
объединить в рамках одной территориальной или функциональной зоны
бизнес-проекты, фундаментальные разработки науки и современные системы
проектирования новых технологий, методик, интеллектуальных продуктов и
профессиональную подготовку специалистов.
- Насколько активно Ленинградская область
участвует в международном движении WorldSkills?
- Россия является членом движения WorldSkills
International с 2012 года. Соглашение с Ленинградской областью подписано в
январе 2014 года и предусматривает сотрудничество в сфере популяризации рабочих
профессий, развитие системы профессионального образования, усиление взаимной
поддержки между рынком труда и рынком образовательных услуг, а также участие
представителей Ленинградской области в международных и российских соревнованиях
WorldSkills. Таким образом, движение WorldSkills помогает развитию не только
системы профессионального образования, но и в целом производственной сферы
региона.
С 17 по 21 февраля 2020 года состоялся IV Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Ленинградской области».
Площадками регионального чемпионата стали 11 городов Ленинградской области, в
том числе Гатчина. Хочу отметить, что в Ленинградской области - одном из
немногих регионов Российской Федерации - предусмотрено премирование
победителей, призеров и наставников победителей чемпионатов.
- Что такое демонстрационный экзамен и как
он реализуется в Ленинградской области?
- Движение WorldSkills Russia, помимо проведения
региональных и национальных чемпионатов по стандартам WorldSkills, внедряет
мировые стандарты подготовки кадров в систему профобразования России.
Наиболее действенный инструмент – демонстрационный
экзамен по стандартам WorldSkills. Это форма государственной итоговой
аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования. С
помощью демэкзамена выпускники могут проверить профессиональные навыки на
практике и получить экспертную оценку, а работодатели, признавшие его
результаты, пригласить к себе молодых специалистов, исходя из конкретных
запросов.
Пилотный проект по внедрению демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills Russia в систему государственной итоговой
аттестации стартовал в Ленинградской области в 2019 году
Одной из задач является прохождение аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена не менее 25% обучающихся
техникумов и колледжей региона к 2024 году. В 2019 году 4% студентов сдали
экзамены по стандарту WorldSkills.
По причине введения режима повышенной готовности в
Ленинградской области, с целью принятия мер по снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях, принимающих участие
в демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills Russia в 2020 году,
график проведения демонстрационного экзамена был изменен.
Период проведения демонстрационного экзамена - с июня
по ноябрь 2020 года. Он будет проведен с соблюдением всех рекомендаций,
утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции.
- Что представляет собой сегодня система
высшего образования в Ленинградской области, прежде всего – автономное
образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области
«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»?
- Институт основан в 1996 году, по распоряжению
правительства Ленинградской области, в Гатчине.
Миссия института - подготовка специалистов высокого
уровня с учетом требований рынка труда, социального партнерства с
работодателями, совершенствования системы менеджмента качества.
В ГИЭФПТ реализуется 25 направлений подготовки по
программам высшего и среднего профессионального образования. В институте
обучается 4350 человек. Причем, большинство поступающих в вуз – отличники,
таланты со всей России. Современная многоуровневая система высшего образования
в ГИЭФПТ реализуется в программах подготовки бакалавров, магистров, аспирантов
на бюджетной и договорной основе. В вузе девять факультетов, 16 кафедр,
работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. В
рамках программ студенты ГИЭФПТ проходят стажировку в университетах Европы.
В прошлом году институт подготовил к выпуску тысячу
специалистов по различным направлениям.
- Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко оказывает большую помощь институту. И институт оправдывает
высокое доверие высокими результатами в области повышения качества образования.
- Сегодня ГИЭФПТ - ведущий вуз области, один из лучших
в Северо-Западном Федеральном округе России, включен в Национальный Реестр
«Ведущие образовательные учреждения России», а также во Всероссийский реестр
«Книга Почета» в числе наиболее эффективных предприятий и организаций, которые
своей работой способствуют социально-экономическому развитию территории.
В 2019 году коллектив института награжден почетной
грамотой Законодательного собрания Ленинградской области за большой вклад в
развитие региональной системы высшего образования и высокое качество подготовки
квалифицированных кадров для Ленинградской области.
Ежегодно десятки студентов ГИЭФПТ побеждают в
престижных российских и международных олимпиадах и конкурсах, в том числе в Открытом
чемпионате профессионального мастерства по правилам WorldSkills Russia.
В вузе открыты площадки для проведения подготовки по
стандартам WorldSkills Russia, среди них: «Изготовление прототипов»,
«Изготовление прототипов - для юниоров», «Реверсивный инжиниринг».
Важным показателем качества подготовки кадров является
успешное трудоустройство выпускников. Выпускники ГИЭФПТ занимают ключевые посты
в государственных органах и учреждениях, на предприятиях Ленинградской области,
успешно развивают собственный бизнес. Им присущ дух успешности,
предприимчивости, высокой социальной активности. Например, Виталий Андреевич
Филоненко, являющийся почетным выпускником – отличником ГИЭФПТ, работает сейчас
главой Гатчинского муниципального района.
- Сергей Валентинович, Вы много
занимаетесь научной работой, в том числе, вместе с ГИЭФПТ работаете над
повышением качества знаний в вузах. В 2018 году вышел сборник научных статей
под вашей редакцией, в него вошли ваши собственные статьи и обзор практических
работ в сфере профессионального образования.
- Хочу отметить, что это наша большая совместная
работа. Преподаватели вуза ведут активную научную деятельность. За год ими
опубликованы 32 монографии и более 300 научных статей.
Большим подспорьем является наличие у института
собственного издательства, которое работает с 1999 года. В настоящее время оно
выпускает два научных периодических журнала, которые являются рецензируемыми и
цитируемыми изданиями. Это «Журнал правовых и экономических исследований»
(входит в перечень ВАК) и «Вестник образования и развития науки Российской
академии естественных наук».
На базе вуза проходят международные
научно-практические конференции: «Новеллы права и политики», «Профессиональное
образование: вызовы времени и перспективы развития» и уже ставшие научным
брендом города Гатчины - «Гатчинские чтения».
- Каковы перспективы развития
Государственного института экономики, финансов, права и технологий?
- В прогнозе долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2030 года, предусмотрена
необходимость формирования системы профессионального образования, отвечающей
требованиям рынка труда и потребностям инновационной экономики технического
оснащения процесса обучения.
В этой связи ГИЭФПТ ставит перед собой долгосрочные
перспективные задачи. Это формирование образовательной среды института,
способной быстро реагировать на внешние и внутренние изменения, с учетом
развития цифровой экономики и обеспечивающей необходимые компетенции
обучающихся и работников вуза; повышение качества и доступности образования с
использованием инновационных образовательных технологий и ведущего
практического опыта; развитие научной и инновационной деятельности.
ГИЭФПТ расширяет границы образовательного пространства
и стремится обеспечить специалистов новыми знаниями на всех этапах их карьеры.
- Идти вперед институту помогает, в том
числе, современная материально-техническая база.
- Это, действительно, так. В настоящее время учебные
аудитории и лаборатории института находятся в девяти зданиях. Общая площадь
учебного заведения составляет 45 418 кв. м. В институте имеется пять
благоустроенных общежитий, где постоянно проживает более 900 студентов.
Вуз располагает поточными аудиториями, аудиториями для
семинарских и практических занятий, 15 компьютерными классами, пятью
библиотеками с читальными залами, четырьмя спортивными залами, спортивным
комплексом, открытым стадионом, учебно-производственными мастерскими и
лабораториями. ГИЭФПТ подключен к трем электронным библиотечным системам.
Материально-техническое состояние учебных корпусов,
лабораторий, общежитий постоянно совершенствуется. Сейчас завершается
строительство большого современного общежития на 200 мест для студентов
агропромышленного факультета в поселке Елизаветино. Впереди строительство там
же новой учебной фермы и гаража.
- Как вы относитесь к идее создания на
базе ГИЭФПТ нового образовательного учреждения - Северо-Западного
государственного университета?
- Идея интересная и требующая дальнейшей проработки.
Многое для ее реализации у вуза уже есть. Это высокий уровень качества
образования, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав,
самая современная научная и материально-техническая база.