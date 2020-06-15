Сергей Тарасов о развитии системы профессионального образования

- Насколько востребовано профессиональное образование в Ленинградской области?

- В настоящее время численность студентов учебных заведений среднего профессионального образования составляет около 20 тысяч человек. Первое место по численности обучающихся (по очной форме) занимает направление «Инженерное дело, технологии и технические науки»; на втором месте - «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»; третье место - «Здравоохранение и медицинские науки»; «Науки об обществе»; «Образование и педагогические науки»; «Гуманитарные науки»; «Искусство и культура».

Общий объем контрольных цифр приема на 2020 год составляет около 6 тысяч бюджетных мест (среднее профессиональное образование – 4 585 бюджетных мест, высшее образование – 1 325 бюджетных мест).

Результаты мониторинга говорят о возможности увеличить прием. В настоящее время предлагаемое комитетом в 2020 году увеличение приема на 1 200 бюджетных мест уже согласовано с региональными объединениями предпринимателей и промышленников.

- Как происходит внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Ленинградской области?

- Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и правительством Ленинградской области состоялось 6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019.

Неотъемлемой частью соглашения является дорожная карта. Мероприятия дорожной карты направлены, в том числе, на повышение качества подготовки кадров для предприятий региона за счет внедрения практико-ориентированных программ обучения; участие потенциальных работодателей в процессах заказа, подготовки и контроля качества образования студентов.

В целях повышения эффективности управления государственными образовательными учреждениями профессионального образования планируется создание и развитие инновационных многоуровневых региональных научно-образовательных и производственных систем кластерного типа. Это позволит объединить в рамках одной территориальной или функциональной зоны бизнес-проекты, фундаментальные разработки науки и современные системы проектирования новых технологий, методик, интеллектуальных продуктов и профессиональную подготовку специалистов.

- Насколько активно Ленинградская область участвует в международном движении WorldSkills?

- Россия является членом движения WorldSkills International с 2012 года. Соглашение с Ленинградской областью подписано в январе 2014 года и предусматривает сотрудничество в сфере популяризации рабочих профессий, развитие системы профессионального образования, усиление взаимной поддержки между рынком труда и рынком образовательных услуг, а также участие представителей Ленинградской области в международных и российских соревнованиях WorldSkills. Таким образом, движение WorldSkills помогает развитию не только системы профессионального образования, но и в целом производственной сферы региона.

С 17 по 21 февраля 2020 года состоялся IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Ленинградской области». Площадками регионального чемпионата стали 11 городов Ленинградской области, в том числе Гатчина. Хочу отметить, что в Ленинградской области - одном из немногих регионов Российской Федерации - предусмотрено премирование победителей, призеров и наставников победителей чемпионатов.

- Что такое демонстрационный экзамен и как он реализуется в Ленинградской области?

- Движение WorldSkills Russia, помимо проведения региональных и национальных чемпионатов по стандартам WorldSkills, внедряет мировые стандарты подготовки кадров в систему профобразования России.

Наиболее действенный инструмент – демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования. С помощью демэкзамена выпускники могут проверить профессиональные навыки на практике и получить экспертную оценку, а работодатели, признавшие его результаты, пригласить к себе молодых специалистов, исходя из конкретных запросов.

Пилотный проект по внедрению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в систему государственной итоговой аттестации стартовал в Ленинградской области в 2019 году

Одной из задач является прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена не менее 25% обучающихся техникумов и колледжей региона к 2024 году. В 2019 году 4% студентов сдали экзамены по стандарту WorldSkills.

По причине введения режима повышенной готовности в Ленинградской области, с целью принятия мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях, принимающих участие в демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills Russia в 2020 году, график проведения демонстрационного экзамена был изменен.

Период проведения демонстрационного экзамена - с июня по ноябрь 2020 года. Он будет проведен с соблюдением всех рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

- Что представляет собой сегодня система высшего образования в Ленинградской области, прежде всего – автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»?

- Институт основан в 1996 году, по распоряжению правительства Ленинградской области, в Гатчине.

Миссия института - подготовка специалистов высокого уровня с учетом требований рынка труда, социального партнерства с работодателями, совершенствования системы менеджмента качества.

В ГИЭФПТ реализуется 25 направлений подготовки по программам высшего и среднего профессионального образования. В институте обучается 4350 человек. Причем, большинство поступающих в вуз – отличники, таланты со всей России. Современная многоуровневая система высшего образования в ГИЭФПТ реализуется в программах подготовки бакалавров, магистров, аспирантов на бюджетной и договорной основе. В вузе девять факультетов, 16 кафедр, работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. В рамках программ студенты ГИЭФПТ проходят стажировку в университетах Европы.

В прошлом году институт подготовил к выпуску тысячу специалистов по различным направлениям.

- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко оказывает большую помощь институту. И институт оправдывает высокое доверие высокими результатами в области повышения качества образования.

- Сегодня ГИЭФПТ - ведущий вуз области, один из лучших в Северо-Западном Федеральном округе России, включен в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России», а также во Всероссийский реестр «Книга Почета» в числе наиболее эффективных предприятий и организаций, которые своей работой способствуют социально-экономическому развитию территории.

В 2019 году коллектив института награжден почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области за большой вклад в развитие региональной системы высшего образования и высокое качество подготовки квалифицированных кадров для Ленинградской области.

Ежегодно десятки студентов ГИЭФПТ побеждают в престижных российских и международных олимпиадах и конкурсах, в том числе в Открытом чемпионате профессионального мастерства по правилам WorldSkills Russia.

В вузе открыты площадки для проведения подготовки по стандартам WorldSkills Russia, среди них: «Изготовление прототипов», «Изготовление прототипов - для юниоров», «Реверсивный инжиниринг».

Важным показателем качества подготовки кадров является успешное трудоустройство выпускников. Выпускники ГИЭФПТ занимают ключевые посты в государственных органах и учреждениях, на предприятиях Ленинградской области, успешно развивают собственный бизнес. Им присущ дух успешности, предприимчивости, высокой социальной активности. Например, Виталий Андреевич Филоненко, являющийся почетным выпускником – отличником ГИЭФПТ, работает сейчас главой Гатчинского муниципального района.

- Сергей Валентинович, Вы много занимаетесь научной работой, в том числе, вместе с ГИЭФПТ работаете над повышением качества знаний в вузах. В 2018 году вышел сборник научных статей под вашей редакцией, в него вошли ваши собственные статьи и обзор практических работ в сфере профессионального образования.

- Хочу отметить, что это наша большая совместная работа. Преподаватели вуза ведут активную научную деятельность. За год ими опубликованы 32 монографии и более 300 научных статей.

Большим подспорьем является наличие у института собственного издательства, которое работает с 1999 года. В настоящее время оно выпускает два научных периодических журнала, которые являются рецензируемыми и цитируемыми изданиями. Это «Журнал правовых и экономических исследований» (входит в перечень ВАК) и «Вестник образования и развития науки Российской академии естественных наук».

На базе вуза проходят международные научно-практические конференции: «Новеллы права и политики», «Профессиональное образование: вызовы времени и перспективы развития» и уже ставшие научным брендом города Гатчины - «Гатчинские чтения».

- Каковы перспективы развития Государственного института экономики, финансов, права и технологий?

- В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, предусмотрена необходимость формирования системы профессионального образования, отвечающей требованиям рынка труда и потребностям инновационной экономики технического оснащения процесса обучения.

В этой связи ГИЭФПТ ставит перед собой долгосрочные перспективные задачи. Это формирование образовательной среды института, способной быстро реагировать на внешние и внутренние изменения, с учетом развития цифровой экономики и обеспечивающей необходимые компетенции обучающихся и работников вуза; повышение качества и доступности образования с использованием инновационных образовательных технологий и ведущего практического опыта; развитие научной и инновационной деятельности.

ГИЭФПТ расширяет границы образовательного пространства и стремится обеспечить специалистов новыми знаниями на всех этапах их карьеры.

- Идти вперед институту помогает, в том числе, современная материально-техническая база.

- Это, действительно, так. В настоящее время учебные аудитории и лаборатории института находятся в девяти зданиях. Общая площадь учебного заведения составляет 45 418 кв. м. В институте имеется пять благоустроенных общежитий, где постоянно проживает более 900 студентов.

Вуз располагает поточными аудиториями, аудиториями для семинарских и практических занятий, 15 компьютерными классами, пятью библиотеками с читальными залами, четырьмя спортивными залами, спортивным комплексом, открытым стадионом, учебно-производственными мастерскими и лабораториями. ГИЭФПТ подключен к трем электронным библиотечным системам.

Материально-техническое состояние учебных корпусов, лабораторий, общежитий постоянно совершенствуется. Сейчас завершается строительство большого современного общежития на 200 мест для студентов агропромышленного факультета в поселке Елизаветино. Впереди строительство там же новой учебной фермы и гаража.

- Как вы относитесь к идее создания на базе ГИЭФПТ нового образовательного учреждения - Северо-Западного государственного университета?

- Идея интересная и требующая дальнейшей проработки. Многое для ее реализации у вуза уже есть. Это высокий уровень качества образования, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, самая современная научная и материально-техническая база.



