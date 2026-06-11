Четыре тонны тепла и света для бойцов от Народного фронта
Совместно с концерном "Гидроприбор" и Ленинградским отделением Союза машиностроителей России Народный фронт передал военным партию топливных брикетов. Сделанные из экологической древесины, они используются ребятами для обогрева блиндажей. Под землёй сыро и прохладно даже летом, и такие свечи из сосновых пиломатериалов дарят бойцам тепло и уют.
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Продукцию делают единомышленники Народного фронта, используя свои материалы и спецоборудование. Предприятие поддерживает военных с начала СВО.
Народный фронт регулярно передаёт топливные брикеты парням из Лужского гарнизона. Наши защитники приехали за партией помощи на военном КамАЗе, и отвезут ценный груз на купянское направление.
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