Четыре тонны тепла и света для бойцов от Народного фронта

Продукцию делают единомышленники Народного фронта, используя свои материалы и спецоборудование. Предприятие поддерживает военных с начала СВО.

Народный фронт регулярно передаёт топливные брикеты парням из Лужского гарнизона. Наши защитники приехали за партией помощи на военном КамАЗе, и отвезут ценный груз на купянское направление.